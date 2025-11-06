2 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату в Царское село

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Свободный день без обеда.

ИЛИ

Экскурсия «Загородные императорские резиденции: Царское село» за доп. плату (приобретается при покупке тура, приобретение экскурсии на месте туроператор не гарантирует).

Стоимость: взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл. – 4000 руб. /3000 руб.

09:30 Отправление в Царское село – парадную резиденцию российских императоров.

Встречи с Царским селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век.

Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами.

Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.

Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко.

Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка.

Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня».

Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.

14:30 Обед в кафе города.

Возвращение в город.

Трансфер в гостиницу или свободное время в центре Санкт-Петербурга.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160