Зимний Петербург. 4 праздничных дня

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Подарите себе незабываемое приключение, отправившись в Санкт-Петербург, погрузитесь в его богатое культурное наследие, насладитесь великолепной архитектурой и искусством. Встречайте Новый год в атмосфере роскоши и величия. Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв

Что вас ожидает:

Городская романтика Петербурга
Городская романтика Петербурга
Вечерние прогулки по улицам с подсветкой, романтические ужины в уютных ресторанах, и возможность поделиться моментами тепла в холодные дни создают особую романтическую атмосферу
Загадочный Кронштадт
Загадочный Кронштадт
Вы отправитесь на загородную экскурсию в Кронштадт, где вас ждут пейзажи Финского залива и удивительные исторические места
Шедевры Фаберже
Шедевры Фаберже
Музей Фаберже раскроет перед вами историю успеха придворного ювелира и его невероятные ювелирные шедевры

Программа тура по дням

1 день

Суббота. Свободный день

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.

Свободный день.

2 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:00 Свободное время в центре города.

Дополнительно: 14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

17:00-17:30 Окончание программы.

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (31.12.2023, цены уточнять).

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» (31.12.2023). В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
3 день

Понедельник. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день.

4 день

Вторник. Кронштадт

Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
  • 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

Вторник. КронштадтВторник. КронштадтВторник. Кронштадт
5 день

Среда. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день.

6 день

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник. Знакомство с историей Санкт-Петербурга и главными символами города.

14:30 Свободное время в центре города.

Дополнительно: 14:30 Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30-17:00.

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуЧетверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуЧетверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуЧетверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуЧетверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуЧетверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуЧетверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
7 день

Пятница. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

13:00 Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:30 Возвращение в центр город.

Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

Пятница. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Пятница. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Пятница. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Пятница. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Скидки на тур:

  • детям до 16 лет (0-16): 300 руб.;

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:

Арт Нуво Палас 4*.
Завтрак "шведский стол".

Даты заездовСтандартныйКомфорт
Двухместный*

Одноместный

Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Одноместный
30.12.23-05.01.24
93501310010250995014150

Арт Деко Невский 4*.
Завтрак "шведский стол".

Даты заездовМансарда/стандартныйКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Одноместный
30.12.23-31.12.23
1010014150107001010015350
01.01.24
1010014150108001020015600
02.01.24
1010014150109001030015850
03.01.24-05.01.24
1010014150110001040016100

Москва 4*.
Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные.

Даты заездовСтандартныйКомфорт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
ОдноместныйДвухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Одноместный
30.12.23
105001065015400118501145018100
31.12.23-05.01.24
110001115016400123501190019100

Cosmos Прибалтийская 4*.
Завтрак "шведский стол".

Даты заездовСтандартныйСупериор
Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +д. к.)		Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 0-6)		Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 6-13)		ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 0-6)
Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 6-13)
Одноместный
30.12.23
99509600860091501240011200104509500995014950
31.12.23
105501000090509550136501215011100101001055016800
01.01.24-
05.01.24
11150
1040095009950149001310011750107001115018650

Ривер Палас Отель 4*.
Завтрак “шведский стол”.

Даты заездовСтандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 7-12)
ОдноместныйДвухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 7-12)
Одноместный
30.12.23-05.01.24
16700
15050144502690017600156501505028850

Ярд Резиденс 4*.
Завтрак “континентальный” в кафе "Цех 85", которое находится в здании отеля или завтрак “шведский стол” в кафе "Handmade", которое находится в 5 минутах ходьбы от отеля. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.

Даты заездовСмарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Одноместный
30.12.23-05.01.24
12950207501340021950140001295023000

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.

Даты заездовСтандартныйЛюкс cемейный
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*
30.12.23
17650
27600
28900
31.12.23-03.01.24
194003110030650
04.01.24176502760028900
05.01.24159002410027150

Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 4400 руб/чел.

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Арт Нуво Палас 4

2 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4

Арт Деко Невский 4

2 ночи

Отель находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Москва 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Cosmos Прибалтийская 4

2 ночи

Из отеля «Cosmos Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Cosmos Прибалтийская 4Cosmos Прибалтийская 4Cosmos Прибалтийская 4Cosmos Прибалтийская 4Cosmos Прибалтийская 4Cosmos Прибалтийская 4

Ривер Палас Отель 4

2 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади.

К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4

Ярд Резиденс 4

2 ночи

Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4

Кравт Невский СПА 4

2 ночи

Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.

Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, при выборе тарифа без проживания
  • Завтрак в первый день тура, обеды и ужины, при выборе тарифа с проживанием
  • Праздничный Новогодний банкет в гостинице
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Как я найду гида?

Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Петербург ЛАЙТ». Время и место встречи указано в программе и зависит от определенного дня.

Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?

Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Какая стоимость дополнительных экскурсий

Музей ювелирного искусства Фаберже:

  • взрослые - 1000 рублей;
  • школьники и пенсионеры - 700 рублей.

Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»:

  • взрослые - 2400 рублей;
  • школьники и пенсионеры - 2100 рублей;
  • дети 5-6 лет - бесплатно.

Экскурсия в Исаакиевский cобор:

  • взрослые - 450 рублей;
  • школьники и пенсионеры - 200 рублей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Праздничный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздничный Санкт-Петербург
Россия, Санкт-Петербург
3 янв
от 13 750 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга
Санкт-Петербург
31 дек
от 10 050 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Санкт-Петербург
31 дек
от 6 650 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам