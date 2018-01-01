Мордовская филармония и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева
памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову
Соборная площадь и Собор им. Св. Ф. Ушакова — самый большой храм на территории Поволжья
памятник патриарху Никону и часовня Александра Невского
старая Иоанно-Богословская церковь
смотровая площадка г. Саранск
Советская площадь и Военно-мемориальный комплекс
главные административные здания Республики Мордовия — Дом Республики и Дом Советов
живописный Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, на территории которого находится зоопарк
смотровая площадка МГУ им. Н. П. Огарева.
Саранск, как на ладони
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Саранску. Мы обещаем показать вам интересные и красивые 🤩 места в городе. Это будет культурно, любопытно и познавательно. В рамках экскурсии 🧭 вы сможете подняться на смотровую площадку и увидеть город 🏙️ с высоты птичьего полёта!
Маршрут экскурсии 🧭 предполагает осмотр и посещение главных исторических достопримечательностей 🏛️ города, среди которых памятники и площади города, Мордовская филармония и Театр оперы и балета, смотровая площадка и живописный парк 🌳, Военно-мемориальный комплекс и многое другое.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Билеты на смотровую площадку.
Что не входит
Транспортные услуги
Питание (около 350 руб. ).
Начало
🚩 г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Место завершения
🏁 г. Саранск, Советская площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.