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Саранск: город с высоты

Игнатова О.
Игнатова О. – Гид из Саранска
Во время этой обзорной экскурсии 🧭 мы посмотрим на город 🏙️ с высоты птичьего полёта — мы поднимемся на смотровую площадку МГУ им. Н. П. Огарева, которая расположена на высоте 68 метров! Крытая панорамная площадка позволит окинуть взором районы города, посещение которых не предполагается маршрутом нашей экскурсии 🧭. А какой потрясающий вид открывается на орнамент из солярных знаков на площади Тысячелетия, лежащей у подножия университета. Советуем взглянуть и убедиться в этом вместе с нами!
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Саранск: город с высоты
Саранск: город с высоты

Что вы увидите

  • площадь Тысячелетия
  • Мордовская филармония и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева
  • памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову
  • Соборная площадь и Собор им. Св. Ф. Ушакова — самый большой храм на территории Поволжья
  • памятник патриарху Никону и часовня Александра Невского
  • старая Иоанно-Богословская церковь
  • смотровая площадка г. Саранск
  • Советская площадь и Военно-мемориальный комплекс
  • главные административные здания Республики Мордовия — Дом Республики и Дом Советов
  • живописный Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, на территории которого находится зоопарк
  • смотровая площадка МГУ им. Н. П. Огарева.
Саранск, как на ладони
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Саранску. Мы обещаем показать вам интересные и красивые 🤩 места в городе. Это будет культурно, любопытно и познавательно. В рамках экскурсии 🧭 вы сможете подняться на смотровую площадку и увидеть город 🏙️ с высоты птичьего полёта!
Маршрут экскурсии 🧭 предполагает осмотр и посещение главных исторических достопримечательностей 🏛️ города, среди которых памятники и площади города, Мордовская филармония и Театр оперы и балета, смотровая площадка и живописный парк 🌳, Военно-мемориальный комплекс и многое другое.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты на смотровую площадку.
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Питание (около 350 руб. ).
Начало
🚩 г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Место завершения
🏁 г. Саранск, Советская площадь
Саранск: город с высоты
Саранск: город с высоты
Саранск: город с высоты
Саранск: город с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Игнатова О.
Игнатова О.
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