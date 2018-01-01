Саранск, как на ладони

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Саранску. Мы обещаем показать вам интересные и красивые 🤩 места в городе. Это будет культурно, любопытно и познавательно. В рамках экскурсии 🧭 вы сможете подняться на смотровую площадку и увидеть город 🏙️ с высоты птичьего полёта!

Маршрут экскурсии 🧭 предполагает осмотр и посещение главных исторических достопримечательностей 🏛️ города, среди которых памятники и площади города, Мордовская филармония и Театр оперы и балета, смотровая площадка и живописный парк 🌳, Военно-мемориальный комплекс и многое другое.

Важная информация: