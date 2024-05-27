1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Загадочная мордва - кто они?
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Начало: На Соборной площади
«Но также вы познакомитесь с центральными достопримечательностями Саранска»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3 300₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Саранск
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шумбрат, Саранск
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Начало: В любом удобном вам месте в центре города
«Мы прогуляемся по колоритным историческим районам и главным достопримечательностям, осмотрим Саранск с панорамной площадки и взглянем на наследие Чемпионата мира по футболу»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Саранском
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
«Познакомитесь с современной жизнью Саранска, услышите имена известных гостей города и узнаете о его прошлом»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Саранск: влюбиться за один день
Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью
Начало: На площади Тысячелетия
«На обзорной экскурсии по центральным улицам вы раскроете основные вехи его истории»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Начало: По согласованию с гидом
«Главные достопримечательности Саранска Мы увидим Кафедральный собор, здание мордовского музея Эрзи, оригинальный стадион «Мордовия Арена»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир27 мая 2024Большое спасибо Елене, за интересный рассказ, удобный маршрут и комфортное изложение информации. Поставленная цель - дать представление детям (10 и 20)
- ООксана26 мая 2024Нам очень все понравилось. Несмотря на капризы погоды (в мае шел снег) экскурсия получилась отличной. Отдельное спасибо Светлане. Мы максимально погрузились в историю народов мокша и ерзя. Постараемся приехать еще раз.
- ААлексей23 мая 2024Юлия оставила очень приятные эмоции, рассказывала интересно, прошли все достопримечательности, все очень понравилось!
- ООльга22 мая 2024Хорошая экскурсия для первого и достаточно краткого знакомства с Саранском, в ходе которой мы посмотрели основные достопримечательности в центре и
- ДДмитрий21 мая 2024Гид-профессионал своего дела
- SSergey20 мая 2024Гид Татьяна проявила себя как крайне эмпатичный человек. Мы ходили на экскурсию семьей с маленьким ребенком четырех лет. Гид и
- ААнастасия15 мая 2024В Саранск приехали впервые и были очень удивлены благоустройством города. Город хоть и небольшой, но очень красивый и уютный. Осмотрели все
- ИИрина13 мая 2024Только сильно влюбленный в свой город, в свою республику человек может настолько легко, интересно и доходчиво донести информацию без занудства
- ГГульнара12 мая 2024Очень понравилась прогулка с Еленой! Спасибо за интересный и содержательный рассказ о Саранске, о его жителях, об истории. Были в Саранске первый раз, проездом. Решили провести время с пользой и воспользовавшись услугами гида. Спасибо Трипстеру за такую возможность!
- ЛЛена11 мая 2024Отличная прогулка получилась по центру Саранска. Очень интересно и о прошлом, и о настоящем. Елена прирожденный заказчик. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Саранска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Саранске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024