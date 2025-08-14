Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Сарапул
Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В самом центре Сарапула, на набережной Камы
14 авг в 10:30
15 авг в 10:00
8675 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сарапул: модерн и модернизация
Познакомиться с уютным городом и посетить смотровую площадку «Башня 1910»
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
6300 ₽
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
Начало: У здания водонапорной башни
13 авг в 11:00
26 авг в 12:00
7000 ₽ за всё до 20 чел.
