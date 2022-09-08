В начале XX века Саратов стал центром архитектурного модерна.
Прогулка по городу позволит увидеть шедевры этого стиля: керамические картины, изящные балконы и окна.
Участники экскурсии посетят Городской дворец бракосочетаний, Центр одарённых детей, Госпиталь ветеранов и другие знаковые здания. Каждое из них раскрывает уникальные элементы модерна, объединяющие природу и архитектуру. Эта экскурсия - идеальный способ прикоснуться к истории и насладиться красотой
Прогулка по городу позволит увидеть шедевры этого стиля: керамические картины, изящные балконы и окна.
Участники экскурсии посетят Городской дворец бракосочетаний, Центр одарённых детей, Госпиталь ветеранов и другие знаковые здания. Каждое из них раскрывает уникальные элементы модерна, объединяющие природу и архитектуру. Эта экскурсия - идеальный способ прикоснуться к истории и насладиться красотой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные здания модерна
- 🎨 Керамические картины и узоры
- 🏢 Исторические фасады
- 👀 Изящные архитектурные детали
- 🚶♂️ Прогулка по центру города
Что можно увидеть
- Городской дворец бракосочетаний
- Центр одарённых детей
- Госпиталь ветеранов воин
- Городская администрация
- Выставочный корпус Радищевского музея
Описание экскурсииЧто нас ждёт: Обилие керамической плитки, вплоть до целых картин в керамике. Рассмотрим узорчатые, растительные, кованые детали зданий, круглые и овальные окошки, заметим пластику и игру объёмов в архитектуре. Увидим самые известные дома, построенные в этом стиле, включая нынешние:
- Городской дворец бракосочетаний.
- Центр одарённых детей.
- Госпиталь ветеранов воин.
- Городскую администрацию.
- Выставочный корпус Радищевского музея и другие здания.
По договорённости: с 12:00 до 19:00.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Рейнеке, который приписывают архитектору Шехтелю
- Особняк Шмидта с гротом
- Особняк Борелей - дворец бракосочетаний
- Особняк Скворцова «со сфинксом»
- Гинекологическая больница Медведевых
- Доходный дом Бендера, ныне городская администрация
- Дом общества взаимного от огня страхования
- Дома Красновского и Бестужевой на пешеходном проспекте
- Дом Шишкиной с уникальной керамикой
- Губернское казначейство
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная, 22
Завершение: Чапаева, 59
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости: с 12:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Два часа пролетели, как один миг! Неожиданно много нового узнали про наш с детства знакомый город. Благодарим за экскурсию Дениса, который щедро делился обширными знаниями, с любовью рассказывал о прошлом и настоящем города.
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И
Два часа пролетели, как один миг! Неожиданно много нового узнали про наш с детства знакомый город. Благодарим за экскурсию Дениса, который щедро делился обширными знаниями, с любовью рассказывал о прошлом и настоящем города.
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Т
Отличная экскурсия, акцент на архитектурные детали, историю города, Денис эрудирован, отвечает на все вопросы подробно и исчерпывающе. Чёткая выразительная речь, захотелось записаться к нему и на другую экскурсию.
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Т
Отличная экскурсия, акцент на архитектурные детали, историю города, Денис эрудирован, отвечает на все вопросы подробно и исчерпывающе. Чёткая выразительная речь, захотелось записаться к нему и на другую экскурсию.
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А
Денис прекрасный рассказчик с огромным багажом знаний! Прекрасная информативная экскурсия. Экскурсия была интересна не только взрослым, но и подростку, который сказал "было очень интересно!"
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А
Денис прекрасный рассказчик с огромным багажом знаний! Прекрасная информативная экскурсия. Экскурсия была интересна не только взрослым, но и подростку, который сказал "было очень интересно!"
Вам был полезен этот отзыв?
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