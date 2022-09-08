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И Ирина Два часа пролетели, как один миг! Неожиданно много нового узнали про наш с детства знакомый город. Благодарим за экскурсию Дениса, который щедро делился обширными знаниями, с любовью рассказывал о прошлом и настоящем города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Два часа пролетели, как один миг! Неожиданно много нового узнали про наш с детства знакомый город. Благодарим за экскурсию Дениса, который щедро делился обширными знаниями, с любовью рассказывал о прошлом и настоящем города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Отличная экскурсия, акцент на архитектурные детали, историю города, Денис эрудирован, отвечает на все вопросы подробно и исчерпывающе. Чёткая выразительная речь, захотелось записаться к нему и на другую экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Отличная экскурсия, акцент на архитектурные детали, историю города, Денис эрудирован, отвечает на все вопросы подробно и исчерпывающе. Чёткая выразительная речь, захотелось записаться к нему и на другую экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Денис прекрасный рассказчик с огромным багажом знаний! Прекрасная информативная экскурсия. Экскурсия была интересна не только взрослым, но и подростку, который сказал "было очень интересно!" Вам был полезен этот отзыв? Да Нет