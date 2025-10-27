Вечерняя прогулка с саратовским фонарщиком - это возможность окунуться в историю города.
Гид, служивший ещё в царские времена, проведет по Театральной площади, Столыпинскому проспекту и Волжской улице. Участники увидят памятники, старинные
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная ночная атмосфера
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🗣 Интересные городские легенды
- 🔦 Возможность зажечь фонарь
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улицам
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Столыпинский проспект
- Волжская улица
- Парк «Липки»
- Памятники
- Старинные особняки
Описание экскурсии
- В компании фонарщика вы прогуляетесь по Театральной площади, пешеходным улицам: Столыпинский проспект и Волжская
- Побываете в Парке «Липки» — старейшем парке города и одном из самых старых в России
- Увидите памятники знаменитым людям, трамваю и даже песне!
- Полюбуетесь старинной архитектурой бывших купеческих особняков, художественного музея, библиотеки, консерватории и церкви в честь иконы Божьей матери «Утоли Моя Печали»
При желании вы поможете фонарщику зажечь фонарь, а также:
- Узнаете историю о саратовском Бендере
- Выясните, что разделяло Россию и западные страны
- Найдёте уголок Европы в Саратове
- Рассмотрите пугающих и таинственных горгулий
- Отыщете клуб английских джентльменов на саратовский манер
- Увидите дом с демонами
- Раскроете секреты пожарного
- И многое другое!
Организационные детали
- Это ночная экскурсия — она проводится в тёмное время суток
- Продолжительность маршрута — около 3,5 км
- Зимой экскурсия проводится при температуре воздуха не ниже −15 градусов
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея имени Радищева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 1835 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
А
Анастасия
27 окт 2025
Мы были на экскурсии в конце октября - один взрослый и два ребенка 9 и 10 лет. Рассказ и маршрут были адаптированы под детей, это было важно для нас. Нам все понравилось, и то, что экскурсия вечером, придало рассказу определенный флер, неожиданный реквизит и костюм экскурсовода - выше всех похвал, мы чувствовали себя особенными в толпе гуляющих жителей)))
Е
Елена
29 июл 2025
Отзыв на экскурсию «Сказки саратовского фонарщика»:
🌟 Недавно побывали на экскурсии «Сказки саратовского фонарщика», и это было просто невероятно! ✨ Мы открыли для себя массу интересных мест, о которых даже не
А
Александр
20 июл 2025
Сыну (12 лет) очень понравилось!
Н
Наталья
20 фев 2025
Михаил, огромное спасибо, мы прекрасно провели вечер, не смотря на мороз -16. Вам удалось пронести образ Фонарщика через все время нашей прогулки 2,5 часа и ни разу не потерять нашего
Входит в следующие категории Саратова
