Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия

Саратовский фонарщик проведет вас по ночным улицам, расскажет о местных легендах и покажет, как зажигать фонари. Уникальная прогулка по старинному городу
Вечерняя прогулка с саратовским фонарщиком - это возможность окунуться в историю города.

Гид, служивший ещё в царские времена, проведет по Театральной площади, Столыпинскому проспекту и Волжской улице. Участники увидят памятники, старинные
особняки и узнают о местных легендах. Парк «Липки» и архитектурные шедевры не оставят равнодушными. А при желании можно помочь зажечь уличный фонарь. Экскурсия интересна для путешественников старше 7 лет и проводится в тёмное время суток

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная ночная атмосфера
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🗣 Интересные городские легенды
  • 🔦 Возможность зажечь фонарь
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улицам
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия© Михаил
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Театральная площадь
  • Столыпинский проспект
  • Волжская улица
  • Парк «Липки»
  • Памятники
  • Старинные особняки

Описание экскурсии

  • В компании фонарщика вы прогуляетесь по Театральной площади, пешеходным улицам: Столыпинский проспект и Волжская
  • Побываете в Парке «Липки» — старейшем парке города и одном из самых старых в России
  • Увидите памятники знаменитым людям, трамваю и даже песне!
  • Полюбуетесь старинной архитектурой бывших купеческих особняков, художественного музея, библиотеки, консерватории и церкви в честь иконы Божьей матери «Утоли Моя Печали»

При желании вы поможете фонарщику зажечь фонарь, а также:

  • Узнаете историю о саратовском Бендере
  • Выясните, что разделяло Россию и западные страны
  • Найдёте уголок Европы в Саратове
  • Рассмотрите пугающих и таинственных горгулий
  • Отыщете клуб английских джентльменов на саратовский манер
  • Увидите дом с демонами
  • Раскроете секреты пожарного
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Это ночная экскурсия — она проводится в тёмное время суток
  • Продолжительность маршрута — около 3,5 км
  • Зимой экскурсия проводится при температуре воздуха не ниже −15 градусов
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея имени Радищева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 1835 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и
история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты. Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Анастасия
27 окт 2025
Мы были на экскурсии в конце октября - один взрослый и два ребенка 9 и 10 лет. Рассказ и маршрут были адаптированы под детей, это было важно для нас. Нам все понравилось, и то, что экскурсия вечером, придало рассказу определенный флер, неожиданный реквизит и костюм экскурсовода - выше всех похвал, мы чувствовали себя особенными в толпе гуляющих жителей)))
Мы были на экскурсии в конце октября - один взрослый и два ребенка 9 и 10
Е
Елена
29 июл 2025
Отзыв на экскурсию «Сказки саратовского фонарщика»:

🌟 Недавно побывали на экскурсии «Сказки саратовского фонарщика», и это было просто невероятно! ✨ Мы открыли для себя массу интересных мест, о которых даже не
подозревали. Город засиял новыми красками, и теперь Саратов выглядит совершенно иначе! 🏙️💖

Экскурсовод с увлечением делился историями и легендами, которые наполнили наш маршрут атмосферой волшебства. Каждый фонарь, каждая улица стали живыми героями сказки, и мы с удовольствием следовали за их историями. 🌌🔦

Благодарим организаторов за этот увлекательный опыт! Теперь мы будем смотреть на наш любимый город по-новому. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть Саратов с другой стороны! 🎉🌈

А
Александр
20 июл 2025
Сыну (12 лет) очень понравилось!
Н
Наталья
20 фев 2025
Михаил, огромное спасибо, мы прекрасно провели вечер, не смотря на мороз -16. Вам удалось пронести образ Фонарщика через все время нашей прогулки 2,5 часа и ни разу не потерять нашего
внимания. Вся экскурсия на одном дыхании, даже жалко было расставаться. Для первого знакомства с Саратовом, то что нужно. Экскурсия не перенасыщена знаковыми датами (для нас это важно), уделено много внимания облику города. Подача исторического материала очень доступна, понятна и на долго останется в памяти.
Еще раз с благодарностью к Вам и Вашей работе!

