Максим проводит ещё 3 экскурсии

Весенние и летние месяцы идеально подходят для прогулок по Саратову, когда можно насладиться архитектурой и историей города в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городская гимназия
Театр оперы и балета
Консерватория
Особняк Рейнеке
Католический собор Святого Климента
Описание экскурсии
Путь зодчего: по следам Федора Шехтеля
Почему один из столпов русского модерна так тесно связан с Саратовом? Чтобы выяснить это, мы прогуляемся по местам, напоминающим о семье архитектора. Увидим, что сохранилось от семейного дома Шехтелей и католического собора Святого Климента, где юный Федор пел в хоре. Обсудим, как оказались в Саратове предки зодчего и почему в 18 веке город стал центом Немецкого Поволжья. И выясним, как дружба саратовского купца Тимофея Жегина с Павлом Третьяковым помогла Шехтелю получить первые заказы.
Все оттенки саратовского модерна
На улицах Саратова мы отыщем почти все разновидности стиля модерн — и неорусские терема, и египтизирующий модерн, и неоготику, и неоклассицизм, и «московский модерн», и отзвуки северного стиля. А по пути встретим городские достопримечательности:
посмотрим здание Городской гимназии и разберемся, как один и тот же учитель стал наставником Шехтеля и Врубеля
остановимся около Театра оперы и балеты, первым директором которого был дядя великого архитектора
разгадаем тайну воющих собак на фасаде неоготической Консерватории и сыграем в архитектурную игру по мотивам храма Василия Блаженного
обсудим черты стиля Шехтеля у особняка Рейнеке, шедевра русского модерна, рассмотрим абрамцевские майолики и выясним, причем тут Рерих.
Переплетение историй и легенд
За фасадами особняков на нашем пути скрыто немало секретов — и многие из них мы непременно раскроем. Например, вы услышите историю о привидении, которое по слухам появляется в старой усадьбе. Узнаете о создателе первого в Поволжье яхт-клуба, саратовском плейбое и немецком фабриканте. А еще проверим, правда ли сфинкс на одном из саратовских особняков следит за вами глазами, когда вы переходите улицу, и попробуем разгадать тайну его хмурой улыбки.
Организационные детали
Все достопримечательности расположены близко, так что удобнее всего пройти этот маршрут пешком. В этом случае экскурсия не потребует дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Музейной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 898 туристов
Привет, друзья! Буду рад познакомить вас с Саратовом — городом, куда я люблю возвращаться из путешествий по всему миру. Моя сверхзадача — чтобы после экскурсии вы считали Саратов не менее читать дальшеуменьшить
интересным, чем Питер, Рим или Лондон. В этом мне поможет опыт путешественника, фотографа и организатора поездок (а также кандидатская степень в филологии). Живым языком стараюсь рассказать о том, что люблю в своём городе: о его немецких колонистах и старообрядцах-миллионерах, о граффити-спотах и кофейнях третьей волны. Написал об этом книгу «220 вещей, которые нужно сделать в Саратове».
В последние пару лет всё больше гостей приезжают в Саратов, чтобы увидеть особняки в стиле модерн, пройтись по самой длинной пешеходной зоне или услышать историю первой любви Михаила Булгакова. Чтобы иметь возможность помочь всем, я создал небольшую команду гидов с общими ценностями и маршрутами. И я лично, и члены моей команды всегда рады устроить для вас путешествие по улочкам Саратова на машине времени.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Мы были на экскурсии с внучкой 9 лет. Направление выбирали не случайно: и я, и она интересуемся искусством архитектуры. Модерн - предмет особой любви. Нам повезло чрезвычайно с гидом, это был Максим. Очень рекомендуем прогулку архитектурную именно с ним. Много знает, чудесный рассказчик и делает это с любовью и интересом. Очаровал и мою внучку совершенно. В итоге: интересно, красивый маршрут, приятная беседа. Максиму большое спасибо!
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О
Ольга
Максим блестяще высокопрофессионально провёл экскурсию по модерну в Саратове. Чувствовалось, что это одна из его любимых тем в любимом городе. Узнала много интересных фактов, увидела много интересных зданий. Модерн - один из моих самых любимых стилей. Рекомендую всем, кто хочет глубоко познакомиться с Саратовым и историей семей, его населявших. Ольга Лагоцка, к. и. н.
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Нина
Для нас экскурсию провёл Руслан — человек, ощущающий себя в вопросе городской архитектуры (особенно периода модерна), как рыба в воде. Руслана приятно и интересно слушать, потому что у него, наряду читать дальшеуменьшить
со знанием предмета, безукоризненный русский язык — красивый и образный! Экскурсия прошла динамично, на одном дыхании: 2,5 часа пролетели, и нам хотелось бы ещё. Спасибо за прекрасную организацию и отличного гида!
+2
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А
Анастасия
Максим - настоящий мастер и экскурсия о Шехтеле для немолодого иностранца этим солнечным морозным утром была выстроена блестяще! С Максимом можно слушать прекрасную русскую речь, вместе удивляться множеству милых, ироничных, читать дальшеуменьшить
забавных и загадочных архитектурных и исторических деталей, можно задавать вопросы и почувствовать интерес и внимание гида к гостю. Живое общение и точная реакция, - и эта прогулка по Саратову стала запоминающимся подарком. Как знаток города, Максим рекомендовал несколько локаций для продолжения, - это было эстетическое, интеллектуальное и гастрономическое удовольствие. Огромное спасибо!
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Леонид
Спасибо Максиму, была очень интересная историческая преамбула к экскурсии, и рассказ вёлся не тупо вокруг Фёдора Шехтеля, а привлекались ещё исторические персонажи, что расширило наш кругозор! Очень интересно рассказывалось об истоках, откуда у Ф. Шехтеля сформировали свой взгляд на архитектуру. Будет интересно всем поклонникам стиля модерн.
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Нина
Добрый день, для нас экскурсию пооводил Евгений Михайлович. Ни на секунду не пожалели о замене гида! Было очень познавательно, увлекательно, неутомительно! Узнали много интересного, запомнить бы хоть половину! Даже коренные саратовцы остались под большим впечатлением! Большое спасибо Евгению Михайловичу!
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