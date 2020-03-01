Максим проводит ещё 3 экскурсии

Путь зодчего: по следам Федора Шехтеля
Почему один из столпов русского модерна так тесно связан с Саратовом? Чтобы выяснить это, мы прогуляемся по местам, напоминающим о семье архитектора. Увидим, что сохранилось от семейного дома Шехтелей и католического собора Святого Климента, где юный Федор пел в хоре. Обсудим, как оказались в Саратове предки зодчего и почему в 18 веке город стал центом Немецкого Поволжья. И выясним, как дружба саратовского купца Тимофея Жегина с Павлом Третьяковым помогла Шехтелю получить первые заказы.
Все оттенки саратовского модерна
На улицах Саратова мы отыщем почти все разновидности стиля модерн — и неорусские терема, и египтизирующий модерн, и неоготику, и неоклассицизм, и «московский модерн», и отзвуки северного стиля. А по пути встретим городские достопримечательности:
Переплетение историй и легенд
За фасадами особняков на нашем пути скрыто немало секретов — и многие из них мы непременно раскроем. Например, вы услышите историю о привидении, которое по слухам появляется в старой усадьбе. Узнаете о создателе первого в Поволжье яхт-клуба, саратовском плейбое и немецком фабриканте. А еще проверим, правда ли сфинкс на одном из саратовских особняков следит за вами глазами, когда вы переходите улицу, и попробуем разгадать тайну его хмурой улыбки.
Все достопримечательности расположены близко, так что удобнее всего пройти этот маршрут пешком. В этом случае экскурсия не потребует дополнительных расходов.