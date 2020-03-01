Максим проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка

Разобраться, как провинциальный город стал столицей модерна, и пройти по следам великого зодчего

Максим
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Максим – ваш гид
На прогулке вы увидите тот Саратов, который в начале 20 века стал центром русского модерна.

Мы отыщем работы знаменитого зодчего Федора Шехтеля, разберемся в разновидностях стиля модерн и его философии.

И, конечно, приправим архитектурные тонкости городскими легендами и историями людей, живших в старинных особняках Саратова.
3130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Музейной площади
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Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка

Что вас ожидает

Путь зодчего: по следам Федора Шехтеля
Почему один из столпов русского модерна так тесно связан с Саратовом? Чтобы выяснить это, мы прогуляемся по местам, напоминающим о семье архитектора. Увидим, что сохранилось от семейного дома Шехтелей и католического собора Святого Климента, где юный Федор пел в хоре. Обсудим, как оказались в Саратове предки зодчего и почему в 18 веке город стал центом Немецкого Поволжья. И выясним, как дружба саратовского купца Тимофея Жегина с Павлом Третьяковым помогла Шехтелю получить первые заказы.

Все оттенки саратовского модерна
На улицах Саратова мы отыщем почти все разновидности стиля модерн — и неорусские терема, и египтизирующий модерн, и неоготику, и неоклассицизм, и «московский модерн», и отзвуки северного стиля. А по пути встретим городские достопримечательности:

  • посмотрим здание Городской гимназии и разберемся, как один и тот же учитель стал наставником Шехтеля и Врубеля
  • остановимся около Театра оперы и балеты, первым директором которого был дядя великого архитектора
  • разгадаем тайну воющих собак на фасаде неоготической Консерватории и сыграем в архитектурную игру по мотивам храма Василия Блаженного
  • обсудим черты стиля Шехтеля у особняка Рейнеке, шедевра русского модерна, рассмотрим абрамцевские майолики и выясним, причем тут Рерих.

Переплетение историй и легенд
За фасадами особняков на нашем пути скрыто немало секретов — и многие из них мы непременно раскроем. Например, вы услышите историю о привидении, которое по слухам появляется в старой усадьбе. Узнаете о создателе первого в Поволжье яхт-клуба, саратовском плейбое и немецком фабриканте. А еще проверим, правда ли сфинкс на одном из саратовских особняков следит за вами глазами, когда вы переходите улицу, и попробуем разгадать тайну его хмурой улыбки.

Организационные детали

Все достопримечательности расположены близко, так что удобнее всего пройти этот маршрут пешком. В этом случае экскурсия не потребует дополнительных расходов.

Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Музейной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Привет, друзья! Буду рад познакомить вас с Саратовом — городом, куда я люблю возвращаться из путешествий по всему миру. Моя сверхзадача — чтобы после экскурсии вы считали бы Саратов не менее интересным, чем Питер, Рим или Лондон. В этом мне поможет опыт путешественника, фотографа и организатора поездок (а также кандидатская степень в филологии). Живым языком стараюсь рассказать о том, что люблю в своем городе: о его немецких колонистах и старообрядцах-миллионерах, о золотом веке города и архитектуре модерна, о граффити-спотах и кофейнях третьей волны. Когда говорим об ушедшей эпохе — пробую перенести нас в нее с помощью карманной машины времени. После экскурсии, если позволяет график, всегда рад выпить с гостями кофе и помочь спланировать самостоятельные прогулки по городу.
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Максим проводит ещё 3 экскурсии

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