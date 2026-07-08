Максим проводит ещё 3 экскурсии

Весенние и летние месяцы идеально подходят для прогулок по Саратову, когда можно насладиться архитектурой и историей города в комфортных условиях.

Прогулка по Саратову ведет вас через страницы истории русского модерна, где каждый уголок города хранит отпечаток великого архитектора Федора Шехтеля.Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в начало 20 века,

когда Саратов стал одним из центров архитектурного модерна. Вы увидите семейный дом Шехтелей, католический собор Святого Климента и множество других зданий, каждое из которых расскажет свою уникальную историю. Узнайте, как Саратов связан с семьей Шехтеля, и как дружба саратовского купца с Павлом Третьяковым открыла архитектору дорогу к славе. На прогулке вы откроете для себя все оттенки саратовского модерна: от неорусских теремов до египтизирующего модерна. Особняк Рейнеке, шедевр русского модерна, абрамцевские майолики и связь с Рерихом - все это ждет вас. Кроме того, вы узнаете о городских легендах и тайнах, скрытых за фасадами старинных зданий. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя архитектурное наследие Саратова и его истории, которые оживают на каждом шагу этой уникальной экскурсии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь зодчего: по следам Федора Шехтеля

Почему один из столпов русского модерна так тесно связан с Саратовом? Чтобы выяснить это, мы прогуляемся по местам, напоминающим о семье архитектора. Увидим, что сохранилось от семейного дома Шехтелей и католического собора Святого Климента, где юный Федор пел в хоре. Обсудим, как оказались в Саратове предки зодчего и почему в 18 веке город стал центом Немецкого Поволжья. И выясним, как дружба саратовского купца Тимофея Жегина с Павлом Третьяковым помогла Шехтелю получить первые заказы.

Все оттенки саратовского модерна

На улицах Саратова мы отыщем почти все разновидности стиля модерн — и неорусские терема, и египтизирующий модерн, и неоготику, и неоклассицизм, и «московский модерн», и отзвуки северного стиля. А по пути встретим городские достопримечательности:

посмотрим здание Городской гимназии и разберемся, как один и тот же учитель стал наставником Шехтеля и Врубеля

остановимся около Театра оперы и балеты, первым директором которого был дядя великого архитектора

разгадаем тайну воющих собак на фасаде неоготической Консерватории и сыграем в архитектурную игру по мотивам храма Василия Блаженного

обсудим черты стиля Шехтеля у особняка Рейнеке, шедевра русского модерна, рассмотрим абрамцевские майолики и выясним, причем тут Рерих.

Переплетение историй и легенд

За фасадами особняков на нашем пути скрыто немало секретов — и многие из них мы непременно раскроем. Например, вы услышите историю о привидении, которое по слухам появляется в старой усадьбе. Узнаете о создателе первого в Поволжье яхт-клуба, саратовском плейбое и немецком фабриканте. А еще проверим, правда ли сфинкс на одном из саратовских особняков следит за вами глазами, когда вы переходите улицу, и попробуем разгадать тайну его хмурой улыбки.

Организационные детали

Все достопримечательности расположены близко, так что удобнее всего пройти этот маршрут пешком. В этом случае экскурсия не потребует дополнительных расходов.