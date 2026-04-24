Добро пожаловать в гости! В аутентичном доме с редкими наличниками вас встретят старообрядцы-кержаки, а не ряженые аниматоры. Каждый предмет внутри — подлинный. Вы увидите печь, игрушки, поделки, иконы и украшения. Не торопясь насладитесь моментом, заглянете в подсобные помещения, сделаете фото на память. И сполна погрузитесь в удивительную атмосферу.

Можно с детьми

за 1–2 человек или 1500 ₽ за человека, если вас больше

от 4000 ₽ за 1–2 человек или 1500 ₽ за человека, если вас больше

Мы встретимся в аутентичном русском доме — старообрядка проведёт вас по самым интересным его уголкам и покажет своё хозяйство.

Вы заглянете в старинные сундучки, где хранятся половички, вышивки, старинные рубахи и украшения

Увидите старинный костюм, иконы, предметы

Научитесь читать и петь по старинным книгам

Узнаете о традициях и быте и поймёте, как жили старообрядцы

А ещё — выпьете чаю, сделаете фото. И оцените деревенскую красоту и уют.

