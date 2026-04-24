Добро пожаловать в гости! В аутентичном доме с редкими наличниками вас встретят старообрядцы-кержаки, а не ряженые аниматоры. Каждый предмет внутри — подлинный. Вы увидите печь, игрушки, поделки, иконы и украшения. Не торопясь насладитесь моментом, заглянете в подсобные помещения, сделаете фото на память. И сполна погрузитесь в удивительную атмосферу.
Описание экскурсии
Мы встретимся в аутентичном русском доме — старообрядка проведёт вас по самым интересным его уголкам и покажет своё хозяйство.
- Вы заглянете в старинные сундучки, где хранятся половички, вышивки, старинные рубахи и украшения
- Увидите старинный костюм, иконы, предметы
- Научитесь читать и петь по старинным книгам
- Узнаете о традициях и быте и поймёте, как жили старообрядцы
А ещё — выпьете чаю, сделаете фото. И оцените деревенскую красоту и уют.
Организационные детали
- У нас нельзя курить и нецензурно выражаться
- Экскурсию для вас проведёт настоящая старообрядка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ломоносова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Семёнове
Провели экскурсии для 998 туристов
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство. Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, —
Входит в следующие категории Семёнова
от 4000 ₽ за 1–2 человек или 1500 ₽ за человека, если вас больше