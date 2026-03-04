Можете ли вы представить, что есть еще в России деревни, где пользуются ткацким станком и пекут блины в печи не напоказ, а «взаправду»? На берегу Керженца, куда триста лет назад сбежали староверы, вы посетите такие места. Рассказы антрополога и жителей перенесут для вас историю раскола из книг в реальную жизнь. А душевный обед, мастер-класс погрузят в атмосферу домашнего уюта кержаков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Старообрядческий Семёнов

Мы с вами встретимся в уютном Семёнове и начнём с небольшого знакомства с городом. Я расскажу о святых местах староверов, купеческих домах и храмах. А также устрою встречу с семеновскими мастерами: резчиками, токарями и ложкарями.

Заповедный Керженец

Берега реки Керженец с незапамятных времен притягивали несогласных с властями. Кругом поля, непроходимые болота и леса, дававшие надежный приют и убежище. Именно сюда, за Волгу, бежали 300 лет назад старообрядцы, чтобы спасти себя и свою веру, от налогов уходили крестьяне, беглые стрельцы и разбойники. Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков. В начале 20 века этот край посетил известный фотограф Максим Дмитриев: он отметил, что люди, будто, живут здесь на два века в прошлом. Это удивительное место вам предстоит посетить в нашем путешествии.

Старообрядческий обед и мастер-класс по ткачеству

Из Семёнова мы поедем в деревню Зубово, где первым делом вас накормят вкусным и сытным русским обедом из трех блюд — с наливками, пирогами, закусками. Вы узнаете, как выглядят северные щи, что такое тюря, сытной кисель и дрочена. Будет и душистый чай из самовара. После местная ткачиха вам покажет, как работать на ткацком станке. А если захотите, для вас растопят настоящую русскую баньку.

План путешествия

10-00 — встречаемся в Семёнове, начинаем день с экскурсии по городу, Никольская старообрядческая церковь (если будет открыта)

11-30 — встреча с мастерами

13-30 — деревня Зубово, посещение русского дома, где хозяйка приготовит северный обед и чай из самовара

14-30 — экскурсия по деревне

15-00 — мастер-класс по ткачеству

16-00 — отъезд в Семёнов/Нижний Новгород

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем или арендованном автомобиле за дополнительную плату (из Нижнего Новгорода — 8000 ₽, из Семёнова — 3000 ₽)

Отдельно оплачивается обед — 1500 ₽/человека.

Мы будем в лесном массиве, учитывайте это при выборе обуви для поездки и возьмите головные уборы

Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид.