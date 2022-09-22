В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи

Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков

Можете ли вы представить, что есть еще в России деревни, где пользуются ткацким станком и пекут блины в печи не напоказ, а «взаправду»? На берегу Керженца, куда триста лет назад сбежали староверы, вы посетите такие места. Рассказы антрополога и жителей перенесут для вас историю раскола из книг в реальную жизнь. А душевный обед, мастер-класс и банька погрузят в атмосферу домашнего уюта кержаков.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
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Описание

Что вас ожидает

Старообрядческий Семенов

Мы с вами встретимся в Нижнем Новгороде или сразу в Семенове и начнем с небольшого знакомства с городом. Я расскажу о святых местах староверов — мы посетим Никольскую старообрядческую церковь и позже источник в д. Осинки. А также я устрою встречу с семеновскими мастерами: резчиками, токарями и ложкарями.

Заповедный Керженец

Берега реки Керженец с незапамятных времен притягивали несогласных с властями. Кругом поля, непроходимые болота и леса, дававшие надежный приют и убежище. Именно сюда, за Волгу, бежали 300 лет назад старообрядцы, чтобы спасти себя и свою веру, от налогов уходили крестьяне, беглые стрельцы и разбойники. Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков. В начале 20 века этот край посетил известный фотограф Максим Дмитриев: он отметил, что люди, будто, живут здесь на два века в прошлом. Это удивительное место вам предстоит посетить в нашем путешествии.

Старообрядческий обед и мастер-класс по ткачеству

Из Семенова мы поедем в деревню Зубово, где первым делом вас накормят вкусным и сытным русским обедом из трех блюд — с наливками, пирогами, закусками. Вы узнаете, как выглядят северные щи, что такое тюря, сытной кисель и дрочена. Будет и душистый чай из самовара. После местная ткачиха вам покажет, как работать на ткацком станке. А если захотите, для вас растопят настоящую русскую баньку.

План путешествия

9-00 — опциональная встреча в Нижнем Новгороде, по пути история старообрядческих поселений
10-00 — если мы встречаемся в Семенове, начинаем день сразу с экскурсии по городу, Никольская старообрядческая церковь, источник в д. Осинки
11-30 — встреча с мастерами
13-30 — деревня Зубово, посещение русского дома, где хозяйка приготовит северный обед и чай из самовара
14-30 — экскурсия по деревне
15-00 — мастер-класс по ткачеству
16-00 — отъезд в Семенов/Нижний Новгород

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем или арендованном автомобиле за дополнительную плату (из Нижнего Новгорода — 6000 руб., из Семенова — 3000 руб.)
  • Отдельно оплачивается обед — 600 руб. /человека и, по желанию, баня — 3000 руб.
  • Мы будем в лесном массиве, учитывайте это при выборе обуви для поездки и возьмите головные уборы

Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Володарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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