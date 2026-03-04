Мои заказы

В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи

Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Можете ли вы представить, что есть еще в России деревни, где пользуются ткацким станком и пекут блины в печи не напоказ, а «взаправду»? На берегу Керженца, куда триста лет назад сбежали староверы, вы посетите такие места. Рассказы антрополога и жителей перенесут для вас историю раскола из книг в реальную жизнь. А душевный обед, мастер-класс погрузят в атмосферу домашнего уюта кержаков.
5
6 отзывов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи

Описание мастер-класса

Старообрядческий Семёнов

Мы с вами встретимся в уютном Семёнове и начнём с небольшого знакомства с городом. Я расскажу о святых местах староверов, купеческих домах и храмах. А также устрою встречу с семеновскими мастерами: резчиками, токарями и ложкарями.

Заповедный Керженец

Берега реки Керженец с незапамятных времен притягивали несогласных с властями. Кругом поля, непроходимые болота и леса, дававшие надежный приют и убежище. Именно сюда, за Волгу, бежали 300 лет назад старообрядцы, чтобы спасти себя и свою веру, от налогов уходили крестьяне, беглые стрельцы и разбойники. Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков. В начале 20 века этот край посетил известный фотограф Максим Дмитриев: он отметил, что люди, будто, живут здесь на два века в прошлом. Это удивительное место вам предстоит посетить в нашем путешествии.

Старообрядческий обед и мастер-класс по ткачеству

Из Семёнова мы поедем в деревню Зубово, где первым делом вас накормят вкусным и сытным русским обедом из трех блюд — с наливками, пирогами, закусками. Вы узнаете, как выглядят северные щи, что такое тюря, сытной кисель и дрочена. Будет и душистый чай из самовара. После местная ткачиха вам покажет, как работать на ткацком станке. А если захотите, для вас растопят настоящую русскую баньку.

План путешествия

10-00 — встречаемся в Семёнове, начинаем день с экскурсии по городу, Никольская старообрядческая церковь (если будет открыта)
11-30 — встреча с мастерами
13-30 — деревня Зубово, посещение русского дома, где хозяйка приготовит северный обед и чай из самовара
14-30 — экскурсия по деревне
15-00 — мастер-класс по ткачеству
16-00 — отъезд в Семёнов/Нижний Новгород

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем или арендованном автомобиле за дополнительную плату (из Нижнего Новгорода — 8000 ₽, из Семёнова — 3000 ₽)
  • Отдельно оплачивается обед — 1500 ₽/человека.
  • Мы будем в лесном массиве, учитывайте это при выборе обуви для поездки и возьмите головные уборы

Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Володарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Семёнове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1106 туристов
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство. Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, —
читать дальшеуменьшить

мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей. Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Экскурсией это назвать сложно, так как вы получаете не только прекрасного гида, который увлечённо расскажет вам об истории города, но и чувство, будто вы не сторонний слушатель, а часть прекрасного
читать дальшеуменьшить

Семёнова на 1 день. Ну и, конечно, прекрасная Надежда, которая накормит вас наивкуснейшим обедом, расскажет истории и покажет как ткать на станке.
Огромное спасибо за погружение в часть нашей прекрасной культуры ❤️

Экскурсией это назвать сложно, так как вы получаете не только прекрасного гида, который увлечённо расскажет вам
Экскурсией это назвать сложно, так как вы получаете не только прекрасного гида, который увлечённо расскажет вам
Экскурсией это назвать сложно, так как вы получаете не только прекрасного гида, который увлечённо расскажет вам
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
Хотим сказать огромное спасибо организатору Маргарите и невероятно чуткому экскурсоводу Марине, которая провела нашу экскурсию с такой душой,
читать дальшеуменьшить

что это невозможно оценить словами. Спасибо огромное!

Старый дом с невероятными наличниками, знакомство с Веней - потрясающим мастером и замечательным человеком, и, конечно же, тёплый приём Надежды в деревне - это просто разрыв сердечка. Такой душевности мы не встречали никогда.

Очень рекомендуем! Это максимальная перезагрузка мыслей, тела и духа.
Обязательно приедем ещё и снова выберем ваши уникальные экскурсии♥️♥️♥️

5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.+2
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
5 января прошло просто чудесно - 6,5 часов экскурсии пролетели как один миг.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказала об истории и современности. Мы были на фабрике, где нам показали весь технологический процесс
читать дальшеуменьшить

производства и росписи изделий из дерева. В деревне мы смогли пообщаться с хозяйкой избы, приобщиться к домовому ткачеству и очень вкусно и сытно пообедать. Провели день в приятной душевной обстановке и обогатились знаниями о Семенове, быте и бытности старообрядцев.

Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказала
Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказала
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления.
Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала
читать дальшеуменьшить

нам Семёнов, очень уютный, компактный уездный городок, такой тёплый и душевный. Семёнов открылся нам именно с этой стороны, так как именно благодаря Маргарите мы смотрели в его душу и замечали детали, которые скрылись бы от наших неопытных глаз, гуляй мы самостоятельно. Маргарита рассказала очень много про старообрядчество. И даже это «много» - лишь капля тех глубоких знаний, что хранит Маргарита. Были мы на святом источнике, и наконец-то я узнала, что такое - «кисельные реки, молочные берега». Век живи, век учись. К сожалению, не увидели старообрядческую церковь. Не успели.
Отдельное спасибо Вам, Маргарита, за стихи. От чистого сердца. Буквально на днях один из них нам вспомнился и даже помог в жизненной ситуации. Благодарю.
Были на мастер-классе у замечательного мастера Вениамина Сиротина – человека, болеющего всей душой за сохранение народных промыслов на родной земле, за популяризацию этого вида творчества в самом творческом смысле этого слова. Можно сколько угодно строить заводы, заменяя машинами людей. Но самые лучшие вещи, служащие во благо их обладателей - это вещи, сделанные с душой. Сами с детьми попробовали сделать ложку. Дети узнали откуда пошло выражение «бить баклуши» и «бездарь». Очень гостеприимная лавочка-мастерская у Вениамина. Очень рекомендую!
А в завершение нашей поездки мы отправились в деревеньку Зубово на мастер-класс к ткачихе Надежде. Для деток – Надежда Анатольевна. Где мы не только соткали салфеточку сами (в 8 рук – очень удобно), но ещё и ангелочков-оберегов наделали. И. Самое впечатляющее для детей. Да чего греха таить – для городских взрослых – обед из печи. Обед был просто выше всяких похвал! Кулинарное мастерство Надежды – это… Это… Слов не находится подходящих. Щи, котлеты с картошкой и грибной подливой, малосольные огурчики с помидорками, салатик со свежесорванной зеленью. Четверговая соль. Первый раз видели, слышали и пробовали. Наитончайшие блины с перетёртой с сахаром свежей клубничкой. И чай из трав… Поспать очень хотелось после такого сытного обеда. А ещё у Надежды есть банька – русская, настоящая. И полки со свежескошенной травой… Но это уже совсем другая история, которую нам тоже нужно будет освоить. В общем, это другой мир! Прям как у К. С. Льюиса – «Лев, колдунья и платяной шкаф». К счастью, без колдуньи.
В общем, эмоций море. И не обязательно ехать за ними за тридевять земель. У нас и родная земля – гостеприимная и необследованная!
Вениамин, Маргарита, Надежда, благодарю от души!

Вам был полезен этот отзыв?
Д
В целом очень довольны остались Одна из наиболее интересных экскурсий была Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Все было просто прекрасно!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Семёнова

Похожие экскурсии на «В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи»

Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
14 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Вернуться в прошлое на прогулке с правнуками старообрядцев
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Завтра в 09:30
14 авг в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
На машине
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
18 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Путешествие по старинным деревням и скитам Керженца. Узнайте о жизни старообрядцев и их традициях. Вдохновляющая экскурсия по историческим местам
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Семёнове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Семёнове
от 12 000 ₽ за экскурсию