Описание мастер-класса
Старообрядческий Семёнов
Мы с вами встретимся в уютном Семёнове и начнём с небольшого знакомства с городом. Я расскажу о святых местах староверов, купеческих домах и храмах. А также устрою встречу с семеновскими мастерами: резчиками, токарями и ложкарями.
Заповедный Керженец
Берега реки Керженец с незапамятных времен притягивали несогласных с властями. Кругом поля, непроходимые болота и леса, дававшие надежный приют и убежище. Именно сюда, за Волгу, бежали 300 лет назад старообрядцы, чтобы спасти себя и свою веру, от налогов уходили крестьяне, беглые стрельцы и разбойники. Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков. В начале 20 века этот край посетил известный фотограф Максим Дмитриев: он отметил, что люди, будто, живут здесь на два века в прошлом. Это удивительное место вам предстоит посетить в нашем путешествии.
Старообрядческий обед и мастер-класс по ткачеству
Из Семёнова мы поедем в деревню Зубово, где первым делом вас накормят вкусным и сытным русским обедом из трех блюд — с наливками, пирогами, закусками. Вы узнаете, как выглядят северные щи, что такое тюря, сытной кисель и дрочена. Будет и душистый чай из самовара. После местная ткачиха вам покажет, как работать на ткацком станке. А если захотите, для вас растопят настоящую русскую баньку.
План путешествия
10-00 — встречаемся в Семёнове, начинаем день с экскурсии по городу, Никольская старообрядческая церковь (если будет открыта)
11-30 — встреча с мастерами
13-30 — деревня Зубово, посещение русского дома, где хозяйка приготовит северный обед и чай из самовара
14-30 — экскурсия по деревне
15-00 — мастер-класс по ткачеству
16-00 — отъезд в Семёнов/Нижний Новгород
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем или арендованном автомобиле за дополнительную плату (из Нижнего Новгорода — 8000 ₽, из Семёнова — 3000 ₽)
- Отдельно оплачивается обед — 1500 ₽/человека.
- Мы будем в лесном массиве, учитывайте это при выборе обуви для поездки и возьмите головные уборы
Экскурсию проведу я, автор маршрута, или мой доверенный гид.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хотим сказать огромное спасибо организатору Маргарите и невероятно чуткому экскурсоводу Марине, которая провела нашу экскурсию с такой душой,
Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала