Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Индивидуальная экскурсия в Семёнове

Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской

Керженский край, в котором находится Семёнов, — это целый пласт истории и культуры. На прогулке расскажу о бортниках-покорителях заволжской тайги, первопоселенцах и старообрядцах. Объясню, как сейчас живут мастера — продолжатели древних традиций. Покажу Семёнов изнутри через знакомство с умельцами, их трудовыми буднями и достижениями.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Променад по городу: семёновские купцы и кирпичный стиль

На прогулке по исторической части Семёнова вы рассмотрите купеческие особняки и старообрядческую церковь, оцените кирпичный стиль и искусность резчиков, украшавших дома семёновских купцов.
А я расскажу:

  • Чем богаты керженские леса
  • Кто такие офени и какие тайны скрывает тарабарский язык
  • Как появилась профессия волка
  • Почему матрёшка родилась из пасхального яичка

Мастерская: тонкости ремесла и сувенир своими руками

После прогулки вы зайдёте в частную мастерскую, чтобы пообщаться с умельцами, посмотреть на процессы их работы и узнать все тонкости промысла. Вы увидите, как изготавливаются матрёшки, и поймёте, почему семёновские сувениры стали символом целой страны. И поучаствуете в одном из мастер-классов — изготовление токарной игрушки и вырезание ложки или роспись сувенира, который вы выберете сами.

Семёновские музеи

Вы посетите один из городских музеев на выбор — историко-художественный, Музей матрёшки и традиционной игрушки или музейно-туристический центр «Золотая хохлома». В каждом из них вы узнаете чуть больше об истории и культуре города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: мастер-класс по изготовлению игрушки и вырезанию ложки — 200 руб. /чел., роспись сувенира — от 150 руб. /чел., билеты в музей — от 50 руб. /детский, от 70 руб. /взрослый, экскурсия в музее — от 400 руб.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • По желанию посетим один из семеновских музеев по вашему выбору: «Историко-художественный», «Музей матрешки и традиционной игрушки» или Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома»
  • Поездка проходит на автомобиле LADA Kalina. При желанию можно поехать на вашем авто — в этом случае цена экскурсии будет меньше на 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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