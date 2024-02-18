Керженский край, в котором находится Семёнов, — это целый пласт истории и культуры. На прогулке расскажу о бортниках-покорителях заволжской тайги, первопоселенцах и старообрядцах. Объясню, как сейчас живут мастера — продолжатели древних традиций. Покажу Семёнов изнутри через знакомство с умельцами, их трудовыми буднями и достижениями.

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Описание

Что вас ожидает

Променад по городу: семёновские купцы и кирпичный стиль

На прогулке по исторической части Семёнова вы рассмотрите купеческие особняки и старообрядческую церковь, оцените кирпичный стиль и искусность резчиков, украшавших дома семёновских купцов.

А я расскажу:

Чем богаты керженские леса

Кто такие офени и какие тайны скрывает тарабарский язык

Как появилась профессия волка

Почему матрёшка родилась из пасхального яичка

Мастерская: тонкости ремесла и сувенир своими руками

После прогулки вы зайдёте в частную мастерскую, чтобы пообщаться с умельцами, посмотреть на процессы их работы и узнать все тонкости промысла. Вы увидите, как изготавливаются матрёшки, и поймёте, почему семёновские сувениры стали символом целой страны. И поучаствуете в одном из мастер-классов — изготовление токарной игрушки и вырезание ложки или роспись сувенира, который вы выберете сами.

Семёновские музеи

Вы посетите один из городских музеев на выбор — историко-художественный, Музей матрёшки и традиционной игрушки или музейно-туристический центр «Золотая хохлома». В каждом из них вы узнаете чуть больше об истории и культуре города.

Организационные детали