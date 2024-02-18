Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
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Описание
Что вас ожидает
Променад по городу: семёновские купцы и кирпичный стиль
На прогулке по исторической части Семёнова вы рассмотрите купеческие особняки и старообрядческую церковь, оцените кирпичный стиль и искусность резчиков, украшавших дома семёновских купцов.
А я расскажу:
- Чем богаты керженские леса
- Кто такие офени и какие тайны скрывает тарабарский язык
- Как появилась профессия волка
- Почему матрёшка родилась из пасхального яичка
Мастерская: тонкости ремесла и сувенир своими руками
После прогулки вы зайдёте в частную мастерскую, чтобы пообщаться с умельцами, посмотреть на процессы их работы и узнать все тонкости промысла. Вы увидите, как изготавливаются матрёшки, и поймёте, почему семёновские сувениры стали символом целой страны. И поучаствуете в одном из мастер-классов — изготовление токарной игрушки и вырезание ложки или роспись сувенира, который вы выберете сами.
Семёновские музеи
Вы посетите один из городских музеев на выбор — историко-художественный, Музей матрёшки и традиционной игрушки или музейно-туристический центр «Золотая хохлома». В каждом из них вы узнаете чуть больше об истории и культуре города.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: мастер-класс по изготовлению игрушки и вырезанию ложки — 200 руб. /чел., роспись сувенира — от 150 руб. /чел., билеты в музей — от 50 руб. /детский, от 70 руб. /взрослый, экскурсия в музее — от 400 руб.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- По желанию посетим один из семеновских музеев по вашему выбору: «Историко-художественный», «Музей матрешки и традиционной игрушки» или Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома»
- Поездка проходит на автомобиле LADA Kalina. При желанию можно поехать на вашем авто — в этом случае цена экскурсии будет меньше на 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.