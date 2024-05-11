Необычные экскурсии по Семёнову

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Семёнове, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Открыть удивительную духовную историю нижегородской земли на авторской экскурсии с антропологом
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
16 июня в 10:00
19 июня в 09:30
от 10 000 за всё до 10 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Вернуться в прошлое на прогулке с правнуками старообрядцев
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 8 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    11 мая 2024
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Огромное Спасибо! Маргарите- экскурсоводу, полное погружение в историю, отличная организация, Очень рекомендуем
  • К
    Кругляк
    11 мая 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
  • М
    Мария
    25 апреля 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Были с коллегами на комбинированной программе - и Семёнов, и фабрика хохломы, и мастер-класс в музее матрешки. Маргарита - очень
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    клиентоориентироваеный гид: при весьма плотном тайминге все организовано, стройно, комфортно и удобно. Продумано до мелочей, все заблаговременно обеспечено - и трансфер, и обед, и даже на сувениры время зарезервировано. Влюбленный в свою работу человек не может не оставить впечатления тепла, заботы и вовлечённости. Все прошло прекрасно! Уехали с целым ворохом впечатлений и мыслей… Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Отличная экскурсия, Маргарита очень интересно рассказывает о городе и его истории. Гиды в музеях матрешки, фабрики хохломской росписи - люди увлеченные своим делом. Семенов - милый небольшой городок, известный своими промыслами
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
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    нам провела Маргарита - потрясающий гид! Кажется, она знает все о городе и регионе. Маргарита дала нам советы, где поесть, где купить сувениры, рассказала об истории города, показала его интересные места на прогулке. Мы узнали, откуда пошло слово «тарабарщина» и как ощущается удар лестовокой:) Гид глубоко погружена в тему старообрядцев, очень интересно и со знанием дела рассказывает о них. Сам город произвёл впечатление - чистый, уютный, ощущение другого века. Рекомендую всем съездить в Семёнов (очень удобно добираться из Н. Новгорода на электричке) и сходить на эту экскурсию - она того стоит!

    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
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    - родину старообрядцев, ремесленников и поэтов! Кажется нашу проводницу знают и ценят все жители Семёнова и с удовольствием слушают экскурсию вместе с нами. Спасибо за это теплое знакомство с городом и его талантливыми жителями, которые любят своё дело! Хочется вернуться ещё раз и узнать это место и его историю ещё глубже!

  • М
    Мария
    26 марта 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир и пространство, как будто место
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    из детства. Туда, где люди простые, а жизнь неторопливая и спокойная… Мы прогулялись по тихим улочкам со старинными домами, украшенными ажурными наличниками, вдохнули чистый воздух (особенно по сравнению со столицей) с нотками сладких бынных дымков,насладились звоном колоколов. А какое в Семёнове вкусное местное мороженое! То самое из детства, настоящий сливочный пломбир. Узнали очень много информации про историю города, известных людях, про старообрядческий храм,промыслы, заглянули в монастырь, осмотрели бывший склеп и купеческий флигель, деревянные терема. Во время экскурсии нам показывали наглядные материалы, редкие фотографии, интересные экспонаты. Наталья встретила на Вокзале у храма Всех Святых, рассказала историю постройки и об известных людях этого места. В городе везде чисто,опрятно,есть приятные кафе,где можно перекусить пирожком, попить чаю в приятной атмосфере. Видно как экскурсовод любит свой город и бережно относится к месту. Материал подаёт интересно, структурированно, сопровождая стихами и легендами(что очень украшает). Если хотите отдохнуть душой, то это та самая экскурсия) Ещё раз благодарим Наталью за профессионализм,душевность и любовь к своему делу!

    Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир
  • Г
    Галина
    24 августа 2023
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных социально значимых проектов по
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    изучению истории и культуры старообрядцев. Великолепный рассказчик, умеющий подать информацию в доступной для разных аудиторий формах. Работает по потребностям экскурсантов. Экскурсия из числа тех, что может открыть новое понимание повседневных ценностей

    Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных
  • А
    Алексей
    30 июля 2023
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Это было удивительно! Практически полное погружение в жизнь старообрядцев! Да, почти целый день, да, разъезды по разным точкам в сумме
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    порядка 100 км. Но, во-первых, получили такой заряд энергии и информации, что надолго хватит. И во-вторых, увидели и услышали действительно эксклюзивные вещи ни в одном путеводителе или даже энциклопедии такого не сыщешь. Какие же потрясающие люди были (и есть) старообрядцы! Есть в них какой-то стержень! Спасибо огромное Наталье за проведённую экскурсию, и Маргарите за организацию нашей экскурсии! Вы не просто экскурсоводы, вы живёте этой жизнью! Ещё раз спасибо!

  • Е
    Евгения
    29 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
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    в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала нам Семёнов, очень уютный, компактный уездный городок, такой тёплый и душевный. Семёнов открылся нам именно с этой стороны, так как именно благодаря Маргарите мы смотрели в его душу и замечали детали, которые скрылись бы от наших неопытных глаз, гуляй мы самостоятельно. Маргарита рассказала очень много про старообрядчество. И даже это «много» - лишь капля тех глубоких знаний, что хранит Маргарита. Были мы на святом источнике, и наконец-то я узнала, что такое - «кисельные реки, молочные берега». Век живи, век учись. К сожалению, не увидели старообрядческую церковь. Не успели. Отдельное спасибо Вам, Маргарита, за стихи. От чистого сердца. Буквально на днях один из них нам вспомнился и даже помог в жизненной ситуации. Благодарю. Были на мастер-классе у замечательного мастера Вениамина Сиротина – человека, болеющего всей душой за сохранение народных промыслов на родной земле, за популяризацию этого вида творчества в самом творческом смысле этого слова. Можно сколько угодно строить заводы, заменяя машинами людей. Но самые лучшие вещи, служащие во благо их обладателей - это вещи, сделанные с душой. Сами с детьми попробовали сделать ложку. Дети узнали откуда пошло выражение «бить баклуши» и «бездарь». Очень гостеприимная лавочка-мастерская у Вениамина. Очень рекомендую! А в завершение нашей поездки мы отправились в деревеньку Зубово на мастер-класс к ткачихе Надежде. Для деток – Надежда Анатольевна. Где мы не только соткали салфеточку сами (в 8 рук – очень удобно), но ещё и ангелочков-оберегов наделали. И. Самое впечатляющее для детей. Да чего греха таить – для городских взрослых – обед из печи. Обед был просто выше всяких похвал! Кулинарное мастерство Надежды – это… Это… Слов не находится подходящих. Щи, котлеты с картошкой и грибной подливой, малосольные огурчики с помидорками, салатик со свежесорванной зеленью. Четверговая соль. Первый раз видели, слышали и пробовали. Наитончайшие блины с перетёртой с сахаром свежей клубничкой. И чай из трав… Поспать очень хотелось после такого сытного обеда. А ещё у Надежды есть банька – русская, настоящая. И полки со свежескошенной травой… Но это уже совсем другая история, которую нам тоже нужно будет освоить. В общем, это другой мир! Прям как у К. С. Льюиса – «Лев, колдунья и платяной шкаф». К счастью, без колдуньи. В общем, эмоций море. И не обязательно ехать за ними за тридевять земель. У нас и родная земля – гостеприимная и необследованная! Вениамин, Маргарита, Надежда, благодарю от души!

Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «Необычные»

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  4. Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
  5. Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Храм Владимирской иконы Божией Матери
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