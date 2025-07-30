читать дальше уменьшить

и мы сразу же окунулись в историю Семенова. Ольга -мастер своего дела, любит родной город и пытается донести частичку этой любви до гостей. Мы прошлись по центру города пешком. Какие же там красивые наличники на окнах! Далее было посещение музея матрешки. Семеновская матрешка- это отдельная тема, которую Ольга нам раскрыла во всей красе. У нас был мастер класс. Рекомендую к посещению. У нас остались на память чудесные матрешки, которые мы раскрасили под руководством специалиста. Так же мы посетили музей "Золотая Хохлома". Были приятны удивлены такому огромному разнообразию экспонатов. Особенно, поразили гигантские изделия: детский стульчик, огромный глобус, панно с жар-птицей и самовар. Можно посмотреть самостоятельно, но мы брали экскурсию и не пожалели. Спасибо, Ольге за полное погружение в историю города и промыслов. Семенов- столица золотой ХОХЛОМЫ!