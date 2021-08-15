Все экскурсии в Семёнове
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Семёнове на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
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Последние отзывы «Экскурсии Семёнова»
- ллариса15 августа 2021Люди, приезжайте в Семенов не только за хохломой! Поезжайте в окрестные деревни, это другой мир! Теневые страницы истории, о которых почти ничего не рассказывают в школе, после рассказов Маргариты становятся понятными и живыми. Почему народ массово срывался с насиженных мест и бежал в глухие леса? Чем так досаждали государству упрямые староверы? Что они смогли сохранить для всех нас? Что такое крюковое пение? Почему "у кого земля, у того и война"? Как по виду креста на могиле сразу понять, мужчина там похоронен или женщина? Что за икону украл Мельников-Печерский у старообрядцев? Мозг почти взорвался от новой информации, но ему это полезно)) Мы увидели в семеновских лесах древние могилы и колодцы со святой водой - воду смогли набрать с собой, соблюдая все правила. Внезапно осознали, что старообрядцы - это не только гневная боярыня Морозова и огненный протопоп Аввакум. Это еще и симпатичная девушка в летящем мини-платьице, приехавшая к церкви на дорогом внедорожнике, чтобы петь на клиросе, переодевшись в моленный сарафан. Это и гостеприимный голубоглазый мужичок, угощающий медом в сотах - был Медовый спас. Это и невидимые хранительницы захоронений из соседних сел, что следят за порядком на могилах, которым по 200-300 лет. Это и сама Маргарита, профессиональный историк и антрополог - она тоже из старообрядческой семьи. А еще наш день украсили отличная погода, неутомительная прогулка по полям и лесам, десятки увиденных и сфотографированных наличников потрясающей красоты, сытный обед за 380 рублей (первое-второе-компот, да еще и оладушки с вареньем. ) и напоследок - обнимашки с могучей сосной, которая помнит всех местных старообрядцев, ведь ей 350 лет, и об нее обломали зубы три пилы. ) Нам очень повезло и с экскурсией, и с экскурсоводом. Спасибо, Маргарита!
- ММария12 августа 2021Очень интересная, глубокая и даже в чем-то мистическая экскурсия. Проехать по этим старинным и загадочным местам - это прекрасная возможность прикоснуться к ускользающей истории нашей страны, целому культурно-временному пласту, погрузиться в него. Все было очень комфортно, удобно, Маргарита -замечательный знаток вопроса и гид, зтонко чувствующий пожелания и запросы. Экскурсию я бы рекомендовала для тех, кто интересуется данной темой или просто историей страны. Тогда она откроет еще больше нового и интересного.
- ААнна1 ноября 2020Хороший маршрут выходного дня. Подходит в том числе для групп с детьми-школьниками. Недостаток самого места - все музеи работают до 14.00. Было много путевой информации от гида во время переезда из Нижнего Новгорода и обратно, гид достаточно подробно отвечал на наши вопросы, в том числе не связанные напрямую с городом. Рекомендую.
- ИИван9 октября 2020Олег прекрасный гид. Я был на экскурсии с дочерью 6 лет. Олег все заранее тщательно спланировал, учитывая возраст и интересы ребёнка. Особенно понравился мастер-класс по росписи на фабрике. Вообще поездка получилась интересной и приятной и для ребёнка, и для взрослого. Всем рекомендую Олега как ответственного, неравнодушного человека и профессионала.
- ЛЛюбовь23 августа 2019Прекрасная экскурсия! Олег очень приятный человек, рассказывает интересно! По нашему желанию внёс небольшие изменения в программу. Остались очень довольны, в следующий раз в Нижнем Новгороде обязательно обратимся к Олегу и посетим другие интересные места.