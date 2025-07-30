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Экскурсии в Семёнове

Найдено 7 экскурсий в Семёнове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Вернуться в прошлое на прогулке с правнуками старообрядцев
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
На машине
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Путешествие по старинным деревням и скитам Керженца. Узнайте о жизни старообрядцев и их традициях. Вдохновляющая экскурсия по историческим местам
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Изба старообрядца в Семёнове
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Изба старообрядца в Семёнове
Посетить подлинный дом 19 века и узнать о вере и жизни от самих носителей древнерусской традиции
Начало: На проезд Ломоносова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Путешествие по Керженцу: старообрядческие деревни, деревянное зодчество и уникальные храмы ждут вас. Откройте тайны прошлого в уютной атмосфере
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Дата посещения: 30 июл 2025
Большое спасибо Маргарите за увлекательное и интересное путешествие в историю не только города, но и к нашим истокам. Увлеченный человек, она увлекала своим рассказом и нас. Благодарим за экскурсию!
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Катерина
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Отлично провели день в Семёнове!!! Экскурсия была интересна и взрослым и детям. Мы заранее проговорили, что бы нам хотелось в
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первую очередь, а что по остаточному принципу. Ольга отличный рассказчик, любящий и знающий свой город, свой край! Очень здорово было пообщаться и с настоящим резчиком и самим попробовать вырезать ложку, ну и получить вырезанную ложку сувениром))) Кроме того, что погуляли по городу, ещё мы побывали в двух музеях. В общем, день пролетел интересно, классно, познавательно, спасибо Ольге!

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Т
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась. Все было организовано профессионально, исторически основательно и интересно.
Чувствовалось, что Ольга очень любит и свой
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город, и просветительский труд, которым она занимается.
Невозможно не влюбиться в этот небольшой, но такой самобытный город! И мы влюбились! Во-многом благодаря Ольге.

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Ольга
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Экскурсия прошла великолепно: легкая, но интересная подача информации, эрудированность и речь экскурсовода Ольги, грамотно построенный маршрут. 6 часов прошли незаметно. Рекомендуем всем!
Экскурсия прошла великолепно: легкая, но интересная подача информации, эрудированность и речь экскурсовода Ольги, грамотно построенный маршрут.
Экскурсия прошла великолепно: легкая, но интересная подача информации, эрудированность и речь экскурсовода Ольги, грамотно построенный маршрут.
Экскурсия прошла великолепно: легкая, но интересная подача информации, эрудированность и речь экскурсовода Ольги, грамотно построенный маршрут.
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А
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
До сих пор остаюсь под большим впечатлением рт поездки в Семенов 17.97.26г. В сопровождении индивидуального гида Лукьянов Ольги поездка останется
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незабываемой, особенно у моей 10 летней внучки, доя которой в помощью нашего замечательного гида был организован индивидуальный мастер класс по Хозломской росписи Ребёнок был переполнен впечатлениями от атмосферы добра и тепла, высокого профессионализма художников, которые с ней работали в итоге были расписаны чашка и ложка , которые останутся в нашей семье как религии. Мы были восхищены экскурсией по городу, Экскурсией на фабрику и музей Семеновской Матрёшки, в музей фабрики ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА.
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШЕМУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ГИДУ, НЕ ТОЛЬКО ГЛУБОКО ЗНАЮЩЕМУ МАТЕРИАЛ,НО СОЗДАВШЕМУ НЕЗАБЫВАЕМУЮ ТЕПЛУЮ, ДУШЕВНУЮ АТМОСФЕРУ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ.
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОБЫВАТЬ НА ЭКСКУРСИИ В ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ РОССИЙСКОМ УГОЛКЕ, ОБРАЩАТЬСЯ ИМЕННО К ОЛЬГЕ ЛУКЬЯНОВОЙ. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ

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Светлана
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас встретила на жд вокзале
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и мы сразу же окунулись в историю Семенова. Ольга -мастер своего дела, любит родной город и пытается донести частичку этой любви до гостей. Мы прошлись по центру города пешком. Какие же там красивые наличники на окнах! Далее было посещение музея матрешки. Семеновская матрешка- это отдельная тема, которую Ольга нам раскрыла во всей красе. У нас был мастер класс. Рекомендую к посещению. У нас остались на память чудесные матрешки, которые мы раскрасили под руководством специалиста. Так же мы посетили музей "Золотая Хохлома". Были приятны удивлены такому огромному разнообразию экспонатов. Особенно, поразили гигантские изделия: детский стульчик, огромный глобус, панно с жар-птицей и самовар. Можно посмотреть самостоятельно, но мы брали экскурсию и не пожалели. Спасибо, Ольге за полное погружение в историю города и промыслов. Семенов- столица золотой ХОХЛОМЫ!

Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас+6
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас
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Валентина
Семёнов: выходной с хохломой
все просто супер!!! рекомендуем всем друзьям!!!
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Н
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Рекомендую. Ольга продумала весь наш маршрут, организовала посещение 3 музеев. Провела обзорную экскурсию по городу. Ольга профессионал своего дела. Любит свой город и передала частичку любви нам.
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М
Семёнов: выходной с хохломой
Доброго дня!
Брали данную экскурсию у Маргариты для семьи из 3 человек. Маргарита забрала нас на вокзале на своем автомобиле и
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сразу же началась автомобильно-пешеходная экскурсия по городу. Узнали много об истории и развитии города, далее Маргарита отвезла нас в старообрядческий дом, провела по дому, рассказала о жизни старообрядцев. После обеда мы посетили фабрику Хохломская Роспись, где наглядно увидели где и как происходит изготовление и роспись знаменитых матрешек, ложек и т. д., а также музей хохломы при фабрике с красивейшими расписными предметами. Закончился наш день в Семенове в музее Матрешки, где мы увидели огромное разнообразие матрешек и редкие коллекции. Там же провели для нас мастер-класс по росписи матрешки. Организация экскурсии понравилась. Все четко, без накладок. В конце дня нас отвезли обратно на вокзал на электричку до Нижнего Новгорода.

Всем рекомендую данную экскурсию.

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А
Семёнов: выходной с хохломой
Заказывал данную экскурсию для себя и родителей. Экскурсия нам очень понравилась. По нашей просьбе Маргарита подобрала для нас отличного гида
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и водителя Елену, кто встретил нас у гостиницы в Нижнем Новгороде и отвез в Семенов, рассказывая по пути много интересного про историю Нижнего Новгорода, Семенова и тех мест, через которые мы проезжали.
С Маргаритой мы встретились в Семенове и она провела для нас прекрасную экскурсию - мы гуляли по центру города, слушали рассказ про историю города и про те места, мимо которых мы проходили, узнали очень много нового про историю старообрядчества. После же экскурсии нас ждала фабрика Хохломская роспись, где мы увидели процесс производства, побывали на мастер-классе и посетили прекрасный музей Золотая хохлома. А после мы отправились в дом кержака-старовера, где смогли узнать много интересного про жизнь староверов, увидеть подлинные вещи.
Спасибо за экскурсию!

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Всего 82 отзыва в Семёнове

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Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову

Самые популярные экскурсии в Семёнове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов;
  2. Семёнов в русском стиле: традиции и культура города;
  3. Семёнов: выходной с хохломой;
  4. Керженец: старинные деревни и старообрядцы;
  5. Изба старообрядца в Семёнове.
Что посмотреть в Семёнове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Старообрядческая церковь;
  2. Храм Владимирской иконы Божией Матери.
Сколько стоит экскурсия по Семёнову в августе 2026
Сейчас в Семёнове можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Окунитесь в мир народного искусства с экскурсиями в Семёнов. Вас ждёт не только знакомство с хохломской росписью, но и увлекательные истории от местных гидов. Путешествие из Нижнего Новгорода пройдёт комфортно и без забот. Идеально для школьных групп и любителей русского народного творчества. Посетите Семёнов и его знаменитую фабрику, чтобы унести частичку культуры с собой