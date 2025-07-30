Индивидуальная
до 10 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Вернуться в прошлое на прогулке с правнуками старообрядцев
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Путешествие по старинным деревням и скитам Керженца. Узнайте о жизни старообрядцев и их традициях. Вдохновляющая экскурсия по историческим местам
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Изба старообрядца в Семёнове
Посетить подлинный дом 19 века и узнать о вере и жизни от самих носителей древнерусской традиции
Начало: На проезд Ломоносова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Путешествие по Керженцу: старообрядческие деревни, деревянное зодчество и уникальные храмы ждут вас. Откройте тайны прошлого в уютной атмосфере
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 30 июл 2025
Большое спасибо Маргарите за увлекательное и интересное путешествие в историю не только города, но и к нашим истокам. Увлеченный человек, она увлекала своим рассказом и нас. Благодарим за экскурсию!
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Отлично провели день в Семёнове!!! Экскурсия была интересна и взрослым и детям. Мы заранее проговорили, что бы нам хотелось в
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Т
Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась. Все было организовано профессионально, исторически основательно и интересно.
Чувствовалось, что Ольга очень любит и свой
Чувствовалось, что Ольга очень любит и свой
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Экскурсия прошла великолепно: легкая, но интересная подача информации, эрудированность и речь экскурсовода Ольги, грамотно построенный маршрут. 6 часов прошли незаметно. Рекомендуем всем!
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А
До сих пор остаюсь под большим впечатлением рт поездки в Семенов 17.97.26г. В сопровождении индивидуального гида Лукьянов Ольги поездка останется
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Были в Семенове в начале июля. Добирались из Н. Новгорода на электричке. Логистика доступная. Ольга нас встретила на жд вокзале
+6
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все просто супер!!! рекомендуем всем друзьям!!!
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Н
Рекомендую. Ольга продумала весь наш маршрут, организовала посещение 3 музеев. Провела обзорную экскурсию по городу. Ольга профессионал своего дела. Любит свой город и передала частичку любви нам.
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М
Доброго дня!
Брали данную экскурсию у Маргариты для семьи из 3 человек. Маргарита забрала нас на вокзале на своем автомобиле и
Брали данную экскурсию у Маргариты для семьи из 3 человек. Маргарита забрала нас на вокзале на своем автомобиле и
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А
Заказывал данную экскурсию для себя и родителей. Экскурсия нам очень понравилась. По нашей просьбе Маргарита подобрала для нас отличного гида
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Всего 82 отзыва в Семёнове
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Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову
Самые популярные экскурсии в Семёнове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Что посмотреть в Семёнове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Семёнову в августе 2026
Сейчас в Семёнове можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Окунитесь в мир народного искусства с экскурсиями в Семёнов. Вас ждёт не только знакомство с хохломской росписью, но и увлекательные истории от местных гидов. Путешествие из Нижнего Новгорода пройдёт комфортно и без забот. Идеально для школьных групп и любителей русского народного творчества. Посетите Семёнов и его знаменитую фабрику, чтобы унести частичку культуры с собой