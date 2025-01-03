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понятными и живыми. Почему народ массово срывался с насиженных мест и бежал в глухие леса? Чем так досаждали государству упрямые староверы? Что они смогли сохранить для всех нас?

Что такое крюковое пение? Почему "у кого земля, у того и война"? Как по виду креста на могиле сразу понять, мужчина там похоронен или женщина? Что за икону украл Мельников-Печерский у старообрядцев? Мозг почти взорвался от новой информации, но ему это полезно))

Мы увидели в семеновских лесах древние могилы и колодцы со святой водой - воду смогли набрать с собой, соблюдая все правила. Внезапно осознали, что старообрядцы - это не только гневная боярыня Морозова и огненный протопоп Аввакум. Это еще и симпатичная девушка в летящем мини-платьице, приехавшая к церкви на дорогом внедорожнике, чтобы петь на клиросе, переодевшись в моленный сарафан. Это и гостеприимный голубоглазый мужичок, угощающий медом в сотах - был Медовый спас. Это и невидимые хранительницы захоронений из соседних сел, что следят за порядком на могилах, которым по 200-300 лет. Это и сама Маргарита, профессиональный историк и антрополог - она тоже из старообрядческой семьи.

А еще наш день украсили отличная погода, неутомительная прогулка по полям и лесам, десятки увиденных и сфотографированных наличников потрясающей красоты, сытный обед за 380 рублей (первое-второе-компот, да еще и оладушки с вареньем!) и напоследок - обнимашки с могучей сосной, которая помнит всех местных старообрядцев, ведь ей 350 лет, и об нее обломали зубы три пилы!)

Нам очень повезло и с экскурсией, и с экскурсоводом. Спасибо, Маргарита!!!!!!!!