В рамках экскурсии вы посетите несколько деревень и скитов, познакомитесь с хранителями древлеправославия. Узнаете, как по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная возможность узнать о жизни старообрядцев
- 🏡 Посещение старинных деревень и скитов
- 🔔 Исследование старообрядческих храмов и колокольни
- 📚 Погружение в историческую драму России
- 🚶♂️ Пеший маршрут по живописным тропам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Деревни
- Купеческие дома
- Старообрядческие храмы
- Святые колодчики
- Могилы схимников
- Комаровский скит
- Улангерьский скит
Описание экскурсии
Нижегородский край и церковный раскол
Нашей земле было суждено сыграть заметную роль в переломный период духовной жизни страны. Достаточно упомянуть тот факт, что наиболее выдающиеся идеологи «противоборствующих сторон» — патриарх Никон, протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, — родились «в пределах нижегородских». Старообрядческое движение затронуло регион, едва только успев зародиться, а потомки тех, кто некогда противостоял «антихристовой силе», до сих пор живут как в самом Нижнем, так и в нижегородской глубинке.
Большая часть старообрядцев обосновалась в семёновском крае, где «тишь и безмолвие лесов» бережно скрывали гонимых новым уставом людей. Сохранились документы и свидетельства, рассказывающие о почти 40 тысячах раскольников и сотне поселений — скитов, которые просуществовали на Керженце вплоть до 40-х годов 20 века.
В гости к хранителям старой веры
- Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека.
- Также вы посетите святые колодчики, могилы и скиты, возникшие в период раскола церкви. Познакомитесь с современными хранителями старой веры, «кержаками». Узнаете об их традициях, промыслах, костюмах, архитектуре и легендах. Послушаете колокольный звон.
- Вы пройдете 6 км пешком, увидите места, описанные в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах». Путь будет состоять из лесных и полевых тропок, но он расскажет больше, чем, возможно, целый год изучения истории.
Расписание программы
8-30 — Осинки, истоки старообрядчества, причины развития Керженца и особенности костюма. Можно будет набрать святой водички.
10-00 — Промыслы и рост деятельности в Керженце. История прототипов купцов из романа Мельникова-Печерского «В лесах».
12-00 — Обед, отдых
12-30 — История заселения скитов и посещение старообрядческого храма, колокольни. Исследуем лестовку (разновидность чёток). Желающие смогут посетить колокольню.
13-00 −15-00 — Трефилиха, Комаровский скит. Могилы схимников и схимниц, святые места.
16-00 — Улангерьский скит и сосна-великан, памятник природы областного значения.
18-00 — Отдых, отъезд.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в городе Семенов. Если вы не на своем авто, я могу организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно (от 4 человек) — 6000 руб., из Семенова — 3000 руб. Кроме того, я могу заехать за вами на машине на вокзалы обоих городов.
- Продолжительность зависит от маршрута и наполнения экскурсии: от 5 часов (включая обед) до 8 часов
- Поехать может любой желающий, дети от 7 лет