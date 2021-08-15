Нашей земле было суждено сыграть заметную роль в переломный период духовной жизни страны. Достаточно упомянуть тот факт, что наиболее выдающиеся идеологи «противоборствующих сторон» — патриарх Никон, протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, — родились «в пределах нижегородских». Старообрядческое движение затронуло регион, едва только успев зародиться, а потомки тех, кто некогда противостоял «антихристовой силе», до сих пор живут как в самом Нижнем, так и в нижегородской глубинке.
Большая часть старообрядцев обосновалась в семёновском крае, где «тишь и безмолвие лесов» бережно скрывали гонимых новым уставом людей. Сохранились документы и свидетельства, рассказывающие о почти 40 тысячах раскольников и сотне поселений — скитов, которые просуществовали на Керженце вплоть до 40-х годов 20 века.
8-30 — Осинки, истоки старообрядчества, причины развития Керженца и особенности костюма. Можно будет набрать святой водички.
10-00 — Промыслы и рост деятельности в Керженце. История прототипов купцов из романа Мельникова-Печерского «В лесах».
12-00 — Обед, отдых
12-30 — История заселения скитов и посещение старообрядческого храма, колокольни. Исследуем лестовку (разновидность чёток). Желающие смогут посетить колокольню.
13-00 −15-00 — Трефилиха, Комаровский скит. Могилы схимников и схимниц, святые места.
16-00 — Улангерьский скит и сосна-великан, памятник природы областного значения.
18-00 — Отдых, отъезд.