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Керженец: старинные деревни и старообрядцы

Путешествие по старинным деревням и скитам Керженца. Узнайте о жизни старообрядцев и их традициях. Вдохновляющая экскурсия по историческим местам
Керженец - это суровое и таинственное место, где с 17 века находили приют тысячи староверов-раскольников.

В рамках экскурсии вы посетите несколько деревень и скитов, познакомитесь с хранителями древлеправославия. Узнаете, как по
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зову души им удалось сохранить общину и уставы.

Исследование старообрядческих храмов, купеческих домов и святых мест поможет вам лучше понять историческую драму России.

Путешествие включает пеший маршрут длиной 6 км, который пройдет по лесным и полевым тропам, и расскажет больше, чем целый год изучения истории

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная возможность узнать о жизни старообрядцев
  • 🏡 Посещение старинных деревень и скитов
  • 🔔 Исследование старообрядческих храмов и колокольни
  • 📚 Погружение в историческую драму России
  • 🚶‍♂️ Пеший маршрут по живописным тропам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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май
июн
июл
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Лучшие месяцы для экскурсии по Керженцу - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют комфортно исследовать старинные деревни и скиты. Пешие маршруты по лесным и полевым тропам будут особенно приятны.
Сейчас август — это идеальное время.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы

Что можно увидеть

  • Деревни
  • Купеческие дома
  • Старообрядческие храмы
  • Святые колодчики
  • Могилы схимников
  • Комаровский скит
  • Улангерьский скит

Описание экскурсии

Нижегородский край и церковный раскол

Нашей земле было суждено сыграть заметную роль в переломный период духовной жизни страны. Достаточно упомянуть тот факт, что наиболее выдающиеся идеологи «противоборствующих сторон» — патриарх Никон, протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, — родились «в пределах нижегородских». Старообрядческое движение затронуло регион, едва только успев зародиться, а потомки тех, кто некогда противостоял «антихристовой силе», до сих пор живут как в самом Нижнем, так и в нижегородской глубинке.

Большая часть старообрядцев обосновалась в семёновском крае, где «тишь и безмолвие лесов» бережно скрывали гонимых новым уставом людей. Сохранились документы и свидетельства, рассказывающие о почти 40 тысячах раскольников и сотне поселений — скитов, которые просуществовали на Керженце вплоть до 40-х годов 20 века.

В гости к хранителям старой веры

  • Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека.
  • Также вы посетите святые колодчики, могилы и скиты, возникшие в период раскола церкви. Познакомитесь с современными хранителями старой веры, «кержаками». Узнаете об их традициях, промыслах, костюмах, архитектуре и легендах. Послушаете колокольный звон.
  • Вы пройдете 6 км пешком, увидите места, описанные в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах». Путь будет состоять из лесных и полевых тропок, но он расскажет больше, чем, возможно, целый год изучения истории.

Расписание программы

8-30 — Осинки, истоки старообрядчества, причины развития Керженца и особенности костюма. Можно будет набрать святой водички.
10-00 — Промыслы и рост деятельности в Керженце. История прототипов купцов из романа Мельникова-Печерского «В лесах».
12-00 — Обед, отдых
12-30 — История заселения скитов и посещение старообрядческого храма, колокольни. Исследуем лестовку (разновидность чёток). Желающие смогут посетить колокольню.
13-00 −15-00 — Трефилиха, Комаровский скит. Могилы схимников и схимниц, святые места.
16-00 — Улангерьский скит и сосна-великан, памятник природы областного значения.
18-00 — Отдых, отъезд.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Семенов. Если вы не на своем авто, я могу организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно (от 4 человек) — 6000 руб., из Семенова — 3000 руб. Кроме того, я могу заехать за вами на машине на вокзалы обоих городов.
  • Продолжительность зависит от маршрута и наполнения экскурсии: от 5 часов (включая обед) до 8 часов
  • Поехать может любой желающий, дети от 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Семенове или Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Семёнове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1099 туристов
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство. Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, —
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мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей. Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Светлана
Привет, ребята! 2 января 2025 года посетили чудесную экскурсию с Маргаритой по теме старообрядчества. Всем очень рекомендую! После городской суеты окунаешься в дивный мир старообрядчества, зодчества, семеновской самобытности. Мы нагулялись, узнали много интересного. Маргарита - прекрасный рассказчик! Наелись умопомрачительных кислых щей из печи и даже научились ткать! Летом соберемся еще раз!
Привет, ребята! 2 января 2025 года посетили чудесную экскурсию с Маргаритой по теме старообрядчества. Всем очень
Привет, ребята! 2 января 2025 года посетили чудесную экскурсию с Маргаритой по теме старообрядчества. Всем очень
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Галина
Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных социально значимых проектов по изучению истории и культуры старообрядцев. Великолепный рассказчик, умеющий подать информацию в доступной для разных аудиторий формах. Работает по потребностям экскурсантов. Экскурсия из числа тех, что может открыть новое понимание повседневных ценностей
Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных
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А
Это было удивительно! Практически полное погружение в жизнь старообрядцев! Да, почти целый день, да, разъезды по разным точкам в сумме порядка 100 км. Но, во-первых, получили такой заряд энергии и
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информации, что надолго хватит. И во-вторых, увидели и услышали действительно эксклюзивные вещи ни в одном путеводителе или даже энциклопедии такого не сыщешь. Какие же потрясающие люди были (и есть) старообрядцы! Есть в них какой-то стержень! Спасибо огромное Наталье за проведённую экскурсию, и Маргарите за организацию нашей экскурсии! Вы не просто экскурсоводы, вы живёте этой жизнью! Ещё раз спасибо!

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М
Это был уникальный маршрут по заволжским лесам с посещением старообрядческих деревень, остатков древних скитов, могил старцев, природных алтарей, святого источника - мира, в котором время остановилось. Запомнились лесные тропинки к
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святым местам, море ярких июньских цветов, пение птиц и чистейший воздух. Увлекательный рассказ гида об истории края, о том, как религия была связана с предпринимательством, о жизни купцов и ремесленников города Семенова. Возможность пообщаться с носителями культуры - бабушкой Анастасией, услышать рассказы о древних обрядах, молитвы и заговоры. Подойдет тем, кто интересуется культурой старообрядцев и поклонникам творчества Мельникова-Печерского.

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л
Люди, приезжайте в Семенов не только за хохломой! Поезжайте в окрестные деревни, это другой мир! Теневые страницы истории, о которых почти ничего не рассказывают в школе, после рассказов Маргариты становятся
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понятными и живыми. Почему народ массово срывался с насиженных мест и бежал в глухие леса? Чем так досаждали государству упрямые староверы? Что они смогли сохранить для всех нас?
Что такое крюковое пение? Почему "у кого земля, у того и война"? Как по виду креста на могиле сразу понять, мужчина там похоронен или женщина? Что за икону украл Мельников-Печерский у старообрядцев? Мозг почти взорвался от новой информации, но ему это полезно))
Мы увидели в семеновских лесах древние могилы и колодцы со святой водой - воду смогли набрать с собой, соблюдая все правила. Внезапно осознали, что старообрядцы - это не только гневная боярыня Морозова и огненный протопоп Аввакум. Это еще и симпатичная девушка в летящем мини-платьице, приехавшая к церкви на дорогом внедорожнике, чтобы петь на клиросе, переодевшись в моленный сарафан. Это и гостеприимный голубоглазый мужичок, угощающий медом в сотах - был Медовый спас. Это и невидимые хранительницы захоронений из соседних сел, что следят за порядком на могилах, которым по 200-300 лет. Это и сама Маргарита, профессиональный историк и антрополог - она тоже из старообрядческой семьи.
А еще наш день украсили отличная погода, неутомительная прогулка по полям и лесам, десятки увиденных и сфотографированных наличников потрясающей красоты, сытный обед за 380 рублей (первое-второе-компот, да еще и оладушки с вареньем!) и напоследок - обнимашки с могучей сосной, которая помнит всех местных старообрядцев, ведь ей 350 лет, и об нее обломали зубы три пилы!)
Нам очень повезло и с экскурсией, и с экскурсоводом. Спасибо, Маргарита!!!!!!!!

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Мария
Очень интересная, глубокая и даже в чем-то мистическая экскурсия. Проехать по этим старинным и загадочным местам - это прекрасная возможность прикоснуться к ускользающей истории нашей страны, целому культурно-временному пласту, погрузиться
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в него.
Все было очень комфортно, удобно, Маргарита -замечательный знаток вопроса и гид, зтонко чувствующий пожелания и запросы.
Экскурсию я бы рекомендовала для тех, кто интересуется данной темой или просто историей страны. Тогда она откроет еще больше нового и интересного.

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