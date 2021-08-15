Керженец: старинные деревни и старообрядцы

Открыть удивительную духовную историю нижегородской земли на авторской экскурсии с антропологом

5
2 отзыва
Керженец — суровое таинственное место, где с 17 века находили приют тысячи староверов-раскольников.

До сих пор исследований заволжских старообрядцев не было, и уже более 15 лет я собираю здесь материал для диссертации.

Со мной вы посетите несколько деревень и скитов, познакомитесь с хранителями древлеправославия.

Поразитесь тому, как по зову души им удалось сохранить общину и уставы.

И станете лучше понимать историческую драму России.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы

Что вас ожидает

Нижегородский край и церковный раскол

Нашей земле было суждено сыграть заметную роль в переломный период духовной жизни страны. Достаточно упомянуть тот факт, что наиболее выдающиеся идеологи «противоборствующих сторон» — патриарх Никон, протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, — родились «в пределах нижегородских». Старообрядческое движение затронуло регион, едва только успев зародиться, а потомки тех, кто некогда противостоял «антихристовой силе», до сих пор живут как в самом Нижнем, так и в нижегородской глубинке.

Большая часть старообрядцев обосновалась в семёновском крае, где «тишь и безмолвие лесов» бережно скрывали гонимых новым уставом людей. Сохранились документы и свидетельства, рассказывающие о почти 40 тысячах раскольников и сотне поселений — скитов, которые просуществовали на Керженце вплоть до 40-х годов 20 века.

В гости к хранителям старой веры

  • Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека.
  • Также вы посетите святые колодчики, могилы и скиты, возникшие в период раскола церкви. Познакомитесь с современными хранителями старой веры, «кержаками». Узнаете об их традициях, промыслах, костюмах, архитектуре и легендах. Послушаете колокольный звон.
  • Вы пройдете 6 км пешком, увидите места, описанные в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах». Путь будет состоять из лесных и полевых тропок, но он расскажет больше, чем, возможно, целый год изучения истории.

Расписание программы

8-30 — Осинки, истоки старообрядчества, причины развития Керженца и особенности костюма. Можно будет набрать святой водички.
10-00 — Промыслы и рост деятельности в Керженце. История прототипов купцов из романа Мельникова-Печерского «В лесах».
12-00 — Обед, отдых
12-30 — История заселения скитов и посещение старообрядческого храма, колокольни. Исследуем лестовку (разновидность чёток). Желающие смогут посетить колокольню.
13-00 −15-00 — Трефилиха, Комаровский скит. Могилы схимников и схимниц, святые места.
16-00 — Улангерьский скит и сосна-великан, памятник природы областного значения.
18-00 — Отдых, отъезд.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Семенов. Если вы не на своем авто, я могу организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно (от 4 человек) — 6000 руб., из Семенова — 3000 руб. Кроме того, я могу заехать за вами на машине на вокзалы обоих городов.
  • Продолжительность зависит от маршрута и наполнения экскурсии: от 5 часов (включая обед) до 8 часов
  • Поехать может любой желающий, дети от 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Семенове или Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Маргарита
Маргарита
Меня зовут Маргарита, я антрополог и более 15 лет вожу экскурсии, имею профессиональный диплом гида. Я путешествую по небольшим деревням в Нижегородской области. Традиции, обряды, старинные деревни, связанные со старообрядцами, составляют основной мой интерес. В интересные экспедиции я приглашаю гостей. Каждая экскурсия уникальна, мы общаемся с людьми, поскольку посещаем храмы, деревни и изучаем промыслы кержаков.
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2 настоящих отзыва от туристов

л
15 авг 2021
Люди, приезжайте в Семенов не только за хохломой! Поезжайте в окрестные деревни, это другой мир! Теневые страницы истории, о которых почти ничего не рассказывают в школе, после рассказов Маргариты становятся понятными и живыми. Почему народ массово срывался с насиженных мест и бежал в глухие леса? Чем так досаждали государству упрямые староверы? Что они смогли сохранить для всех нас?
Что такое крюковое пение? Почему "у кого земля, у того и война"? Как по виду креста на могиле сразу понять, мужчина там похоронен или женщина? Что за икону украл Мельников-Печерский у старообрядцев? Мозг почти взорвался от новой информации, но ему это полезно))
Мы увидели в семеновских лесах древние могилы и колодцы со святой водой - воду смогли набрать с собой, соблюдая все правила. Внезапно осознали, что старообрядцы - это не только гневная боярыня Морозова и огненный протопоп Аввакум. Это еще и симпатичная девушка в летящем мини-платьице, приехавшая к церкви на дорогом внедорожнике, чтобы петь на клиросе, переодевшись в моленный сарафан. Это и гостеприимный голубоглазый мужичок, угощающий медом в сотах - был Медовый спас. Это и невидимые хранительницы захоронений из соседних сел, что следят за порядком на могилах, которым по 200-300 лет. Это и сама Маргарита, профессиональный историк и антрополог - она тоже из старообрядческой семьи.
А еще наш день украсили отличная погода, неутомительная прогулка по полям и лесам, десятки увиденных и сфотографированных наличников потрясающей красоты, сытный обед за 380 рублей (первое-второе-компот, да еще и оладушки с вареньем. ) и напоследок - обнимашки с могучей сосной, которая помнит всех местных старообрядцев, ведь ей 350 лет, и об нее обломали зубы три пилы. )
Нам очень повезло и с экскурсией, и с экскурсоводом. Спасибо, Маргарита!
Мария
12 авг 2021
Очень интересная, глубокая и даже в чем-то мистическая экскурсия. Проехать по этим старинным и загадочным местам - это прекрасная возможность прикоснуться к ускользающей истории нашей страны, целому культурно-временному пласту, погрузиться в него.
Все было очень комфортно, удобно, Маргарита -замечательный знаток вопроса и гид, зтонко чувствующий пожелания и запросы.
Экскурсию я бы рекомендовала для тех, кто интересуется данной темой или просто историей страны. Тогда она откроет еще больше нового и интересного.

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