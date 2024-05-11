Хохлома — один из самых известных в мире промыслов. Я расскажу, кто и когда принёс его в Нижегородскую область. Мы проследим путь хохломы от ветхой избушки до фабрики, где женщины поют, создавая красоту. Вы увидите живые ремёсла и пообщаетесь с мастерами, которые при вас будут творить чудеса. Выясните, почему старообрядцы сохранили местные промыслы. И насладитесь природой керженского края.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мои экскурсии — это настоящее погружение, где работают все пять чувств. Вы будете не только слушать и смотреть, но и чувствовать, пробовать и даже вдыхать ароматы печей, чистого дерева и цветов.
Вы услышите о происхождении слова «хохлома». Посетите фабрику по росписи. Проследите рождение игрушки, ложки и ювелирных украшений. Узнаете, как найти на иконе хохломскую роспись и что из них древнее. Не удивляйтесь обилию икон, ведь иконопись является близкой родственницей нашим сувенирам!
На маршруте будет много весёлых историй и приятных сюрпризов. Один из них — мастерская, которая даже из ребёнка сделает творца, и вы обязательно получите игрушку или другой сувенир.
В нашей программе:
- Фабрика «Хохломская роспись», которая имеет 100-летнюю историю и готова распахнуть свои двери для всех желающий пройти по цехам. Токарное мастерство, ложкарное дело и роспись продукции.
- Мастерская ремесленника: дом, двор, светлица, быт и выставка предметов 19 века.
- Музей редких и эксклюзивных вещей, сделанных на предприятии «Хохломская роспись». Копия стула с хохломой для первого президента РФ, большие шахматы по мотивам войны 1912 г., вещи-великаны, созданные к Международному фестивалю народно-художественных промыслов «Золотая Хохлома».
- Более 30 объектов культурного и исторического значения.
- Уютные улицы, украшенные деревянными наличниками и резьбой.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Lada Vesta
- По запросу я могу организовать экскурсию для компании до 7 человек на микроавтобусе Citroën Spacetourer (+ 9000 руб.)
- Если вы будете на своей машине, стоимость программы будет со скидкой
- Дополнительные расходы: обед
- Экскурсия проходит с радиогидами — вы сможете активно фотографировать и даже общаться с мастерами, и при этом не пропустите ни одного моего слова или действия
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 600 ₽
|Пенсионеры
|3 500 ₽
|Школьники
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Семёнове
Провели экскурсии для 454 туристов
Меня зовут Маргарита, я антрополог и более 15 лет вожу экскурсии, имею профессиональный диплом гида. Я путешествую по небольшим деревням в Нижегородской области. Традиции, обряды, старинные деревни, связанные со старообрядцами, составляют основной мой интерес. В интересные экспедиции я приглашаю гостей. Каждая экскурсия уникальна, мы общаемся с людьми, поскольку посещаем храмы, деревни и изучаем промыслы кержаков.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кругляк
11 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
М
Мария
25 апр 2024
Были с коллегами на комбинированной программе - и Семёнов, и фабрика хохломы, и мастер-класс в музее матрешки. Маргарита - очень клиентоориентироваеный гид: при весьма плотном тайминге все организовано, стройно, комфортно
Е
Елена
24 апр 2024
Отличная экскурсия, Маргарита очень интересно рассказывает о городе и его истории. Гиды в музеях матрешки, фабрики хохломской росписи - люди увлеченные своим делом. Семенов - милый небольшой городок, известный своими промыслами
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