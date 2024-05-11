Хохлома — один из самых известных в мире промыслов. Я расскажу, кто и когда принёс его в Нижегородскую область. Мы проследим путь хохломы от ветхой избушки до фабрики, где женщины поют, создавая красоту. Вы увидите живые ремёсла и пообщаетесь с мастерами, которые при вас будут творить чудеса. Выясните, почему старообрядцы сохранили местные промыслы. И насладитесь природой керженского края.

за 1-2 человека или 3600 руб. за человека, если вас больше

от 10 000 ₽ за 1-2 человека или 3600 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мои экскурсии — это настоящее погружение, где работают все пять чувств. Вы будете не только слушать и смотреть, но и чувствовать, пробовать и даже вдыхать ароматы печей, чистого дерева и цветов.

Вы услышите о происхождении слова «хохлома». Посетите фабрику по росписи. Проследите рождение игрушки, ложки и ювелирных украшений. Узнаете, как найти на иконе хохломскую роспись и что из них древнее. Не удивляйтесь обилию икон, ведь иконопись является близкой родственницей нашим сувенирам!

На маршруте будет много весёлых историй и приятных сюрпризов. Один из них — мастерская, которая даже из ребёнка сделает творца, и вы обязательно получите игрушку или другой сувенир.

В нашей программе:

Фабрика «Хохломская роспись» , которая имеет 100-летнюю историю и готова распахнуть свои двери для всех желающий пройти по цехам. Токарное мастерство, ложкарное дело и роспись продукции.

, которая имеет 100-летнюю историю и готова распахнуть свои двери для всех желающий пройти по цехам. Токарное мастерство, ложкарное дело и роспись продукции. Мастерская ремесленника : дом, двор, светлица, быт и выставка предметов 19 века.

: дом, двор, светлица, быт и выставка предметов 19 века. Музей редких и эксклюзивных вещей , сделанных на предприятии «Хохломская роспись». Копия стула с хохломой для первого президента РФ, большие шахматы по мотивам войны 1912 г., вещи-великаны, созданные к Международному фестивалю народно-художественных промыслов «Золотая Хохлома».

, сделанных на предприятии «Хохломская роспись». Копия стула с хохломой для первого президента РФ, большие шахматы по мотивам войны 1912 г., вещи-великаны, созданные к Международному фестивалю народно-художественных промыслов «Золотая Хохлома». Более 30 объектов культурного и исторического значения.

Уютные улицы, украшенные деревянными наличниками и резьбой.

Организационные детали