Семёнов: выходной с хохломой

Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Хохлома — один из самых известных в мире промыслов. Я расскажу, кто и когда принёс его в Нижегородскую область. Мы проследим путь хохломы от ветхой избушки до фабрики, где женщины поют, создавая красоту. Вы увидите живые ремёсла и пообщаетесь с мастерами, которые при вас будут творить чудеса. Выясните, почему старообрядцы сохранили местные промыслы. И насладитесь природой керженского края.
5
3 отзыва
Семёнов: выходной с хохломой
Семёнов: выходной с хохломой
Семёнов: выходной с хохломой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мои экскурсии — это настоящее погружение, где работают все пять чувств. Вы будете не только слушать и смотреть, но и чувствовать, пробовать и даже вдыхать ароматы печей, чистого дерева и цветов.

Вы услышите о происхождении слова «хохлома». Посетите фабрику по росписи. Проследите рождение игрушки, ложки и ювелирных украшений. Узнаете, как найти на иконе хохломскую роспись и что из них древнее. Не удивляйтесь обилию икон, ведь иконопись является близкой родственницей нашим сувенирам!

На маршруте будет много весёлых историй и приятных сюрпризов. Один из них — мастерская, которая даже из ребёнка сделает творца, и вы обязательно получите игрушку или другой сувенир.

В нашей программе:

  • Фабрика «Хохломская роспись», которая имеет 100-летнюю историю и готова распахнуть свои двери для всех желающий пройти по цехам. Токарное мастерство, ложкарное дело и роспись продукции.
  • Мастерская ремесленника: дом, двор, светлица, быт и выставка предметов 19 века.
  • Музей редких и эксклюзивных вещей, сделанных на предприятии «Хохломская роспись». Копия стула с хохломой для первого президента РФ, большие шахматы по мотивам войны 1912 г., вещи-великаны, созданные к Международному фестивалю народно-художественных промыслов «Золотая Хохлома».
  • Более 30 объектов культурного и исторического значения.
  • Уютные улицы, украшенные деревянными наличниками и резьбой.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Lada Vesta
  • По запросу я могу организовать экскурсию для компании до 7 человек на микроавтобусе Citroën Spacetourer (+ 9000 руб.)
  • Если вы будете на своей машине, стоимость программы будет со скидкой
  • Дополнительные расходы: обед
  • Экскурсия проходит с радиогидами — вы сможете активно фотографировать и даже общаться с мастерами, и при этом не пропустите ни одного моего слова или действия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 600 ₽
Пенсионеры3 500 ₽
Школьники3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Кругляк
11 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
М
25 апр 2024
Были с коллегами на комбинированной программе - и Семёнов, и фабрика хохломы, и мастер-класс в музее матрешки. Маргарита - очень клиентоориентироваеный гид: при весьма плотном тайминге все организовано, стройно, комфортно
читать дальше

и удобно. Продумано до мелочей, все заблаговременно обеспечено - и трансфер, и обед, и даже на сувениры время зарезервировано. Влюбленный в свою работу человек не может не оставить впечатления тепла, заботы и вовлечённости. Все прошло прекрасно! Уехали с целым ворохом впечатлений и мыслей… Однозначно рекомендую!

Е
24 апр 2024
Отличная экскурсия, Маргарита очень интересно рассказывает о городе и его истории. Гиды в музеях матрешки, фабрики хохломской росписи - люди увлеченные своим делом. Семенов - милый небольшой городок, известный своими промыслами

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Семёнова

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПопулярные места

Похожие экскурсии из Семёнова

Керженец: старинные деревни и старообрядцы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Открыть удивительную духовную историю нижегородской земли на авторской экскурсии с антропологом
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Вернуться в прошлое на прогулке с правнуками старообрядцев
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Семёнове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Семёнове
ХорошоТам