Как и почему менялись названия города и его улиц? Что богомольцы делали на Блинной горке? Какие башни Троице-Сергиева монастыря самые знаменитые? Где отведать посадскую коврижку и найти настоящую матрёшку? На эти и другие вопросы мы найдём ответ во время экскурсии!

Наталья Ваш гид в Сергиевом Посаде
Групповая экскурсия
Длитель­ность 1.5 часа
Размер группы 1-15 человек
Как проходит Пешком

Описание экскурсии Мы встретимся на Вокзальной площади и пройдём в центр Посада 18 века, где рядом с Вознесенской церковью осмотрим памятник Загорскому В. М. Далее проследуем мимо Музея игрушки, Келарского пруда и Вечного огня до смотровой площадки на Блинной горе. Прогуляемся вдоль подольных церквей монастыря и посетим памятник родителям преподобного Сергия Радонежского. На Красногорской площади полюбуемся видом на башни Троицкой обители и нарядные Торговые ряды, а также удивимся соседству двух памятников — Ленину и преподобному Сергию. Важная информация: Экскурсия не предполагает посещение Троице-Сергиевой Лавры.

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Начало экскурсии у ж/д станции Сергиев Посад, памятник С.И. Мамонтову Завершение: Красногорская площадь г. Сергиев Посад Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Экскурсия не предполагает посещение Троице-Сергиевой Лавры Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.