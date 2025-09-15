Мои заказы

Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду 1,5 часа

Как и почему менялись названия города и его улиц? Что богомольцы делали на Блинной горке? Какие башни Троице-Сергиева монастыря самые знаменитые? Где отведать посадскую коврижку и найти настоящую матрёшку? На эти и другие вопросы мы найдём ответ во время экскурсии!
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Мы встретимся на Вокзальной площади и пройдём в центр Посада 18 века, где рядом с Вознесенской церковью осмотрим памятник Загорскому В. М. Далее проследуем мимо Музея игрушки, Келарского пруда и Вечного огня до смотровой площадки на Блинной горе. Прогуляемся вдоль подольных церквей монастыря и посетим памятник родителям преподобного Сергия Радонежского. На Красногорской площади полюбуемся видом на башни Троицкой обители и нарядные Торговые ряды, а также удивимся соседству двух памятников — Ленину и преподобному Сергию. Важная информация: Экскурсия не предполагает посещение Троице-Сергиевой Лавры.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у ж/д станции Сергиев Посад, памятник С.И. Мамонтову
Завершение: Красногорская площадь г. Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не предполагает посещение Троице-Сергиевой Лавры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
15 сен 2025
Решили с коллегой посетить экскурсию в своем городе, остались полностью довольны! Узнали много новых фактов! Большое спасибо!
Р
Роман
17 авг 2025
Были на экскурсии по г. Сергиев Посад 16.08. Очень все понравилось. Наталья интересно рассказала про город, основные его достопримечательности и события, которые происходили на протяжении всех лет существования. Много интересной
читать дальше

информации, новые знания, факты событий. Было приятно слушать и узнавать что то новое для себя. Наталья очень хорошо владеет знаниями и доступно и понятно передает все слушателям. Спасибо большое за экскурсию.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

