1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170₽ за человека
Групповая
1 час
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 июня в 14:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910₽ за человека
Мини-группа
1 час
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сергиеву Посаду. Узнайте о его истории, посетите древние храмы и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому
Расписание: Суббота и воскресенье и праздники
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
950₽ за человека
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: Суббота, воскресенье и праздники
15 июня в 12:00
29 июня в 12:00
950₽ за человека
Мини-группа
1 час
Путешествие во времени: VR-экскурсия по древнему Сергиеву Посаду
Хотите узнать, как выглядели окрестности Сергиева Посада в далеком прошлом? С VR-очками и аудиогидом вы сможете на целый час погрузиться в мир древнего города
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Расписание: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
скидка
20%
Квест
6 часов
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
25002 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
- ИИрина3 июня 2024Люблю не тривиальные экскурсии. Эта как раз такая. Мы прошли по городу не избитым маршрутом, узнали истории города, которых нет
- ТТимур3 июня 2024Все прошло замечательно.
- ССергей29 мая 2024Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
- ООльга27 мая 2024Сергей очень увлекательно провёл экскурсию, доступно довёл историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не упустив деталей, активно отвечал на вопросы. Рекомендую! 👍
- ЮЮрий27 мая 2024Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍
- ООльга24 мая 2024Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии,
- ННаталья19 мая 2024Мы в восторге от экскурсовода!
- ММарина14 мая 2024Посетили две экскурсии с Сергеем по Лавре и по городу. Нам очень понравилось. Сергей интересно рассказывает, его приятно слушать, информация легко воспринимается. Большой плюс, вовлекает в процесс присутствующих детей. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Групповые" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 2 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 395 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Сергиевом Посаде из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Сергиева Посада по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август