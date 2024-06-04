Групповые экскурсии Сергиева Посада

Найдено 8 экскурсий в категории «Групповые» в Сергиевом Посаде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История и символы Троице-Сергиевой лавры
🚶 Пешая
Групповая
1 час
108 отзывов
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170 за человека
Сергиев Посад в деталях
🚶 Пешая
Групповая
1 час
14 отзывов
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 июня в 14:00
800 за человека
Пешком по улочкам Сергиева Посада
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
138 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910 за человека
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
73 отзыва
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сергиеву Посаду. Узнайте о его истории, посетите древние храмы и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому
Расписание: Суббота и воскресенье и праздники
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
950 за человека
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
🚶 Пешая
Групповая
1 час
57 отзывов
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: Суббота, воскресенье и праздники
15 июня в 12:00
29 июня в 12:00
950 за человека
VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Путешествие во времени: VR-экскурсия по древнему Сергиеву Посаду
Хотите узнать, как выглядели окрестности Сергиева Посада в далеком прошлом? С VR-очками и аудиогидом вы сможете на целый час погрузиться в мир древнего города
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Расписание: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Поход-квест «Дороги Смутного времени»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
6 часов
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
25002 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Сергиев Посад в деталях
    Люблю не тривиальные экскурсии. Эта как раз такая. Мы прошли по городу не избитым маршрутом, узнали истории города, которых нет
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    в интернете. Михаил очень приятный человек, сразу сориентировался, что нам нужно. Возможно, помог опыт преподавания. Рассказ велся как познавательная беседа, в которую он очень умело нас вовлёк. У меня было такое впечатление, что меня провёл по своему городу мой хороший знакомый, который любит свой город и хорошо знает его историю. Советую всем эту экскурсию. Не смотрите на название, экскурсия не заумная, а познавательная и интересная. Будет интересно всем и детям, и взрослым, и даже очень взрослым. Но, если нужна общая банальная история по главной улице, то вам не сюда. Всем кто любит, что то новенькое, рекомендую этот маршрут и гида!

  • Т
    Тимур
    3 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Все прошло замечательно.
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
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    Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Сергей очень увлекательно провёл экскурсию, доступно довёл историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не упустив деталей, активно отвечал на вопросы. Рекомендую! 👍
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии,
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    не понимала как это должно выглядеть. Скажу, что в конце нашего путешествия в прошлое аж взгрустнулось, что так быстро закончилось - ведь столько фактов узнала о городе, забавные названия, беседа по дороге между точками с Людмилой - благодарю Вас и себя, что сделала правильный выбор))! Сходите обязательно сами и детей берите, им точно такой вариант зайдет👍

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
    Мы в восторге от экскурсовода!
  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
    Посетили две экскурсии с Сергеем по Лавре и по городу. Нам очень понравилось. Сергей интересно рассказывает, его приятно слушать, информация легко воспринимается. Большой плюс, вовлекает в процесс присутствующих детей. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. История и символы Троице-Сергиевой лавры
  2. Сергиев Посад в деталях
  3. Пешком по улочкам Сергиева Посада
  4. В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
  5. Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Групповые" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 2 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 395 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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