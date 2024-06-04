Обзорные и познавательные экскурсии Сергиева Посада

Найдено 18 экскурсий в категории «Обзорные» в Сергиевом Посаде, цены от 910 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
«Осознаете роль города в истории России, познакомитесь с его ландшафтом, услышите о жизни Посада и получите советы местных жителей»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:30
от 5 500 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: с горки на горку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
176 отзывов
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
«Вы познакомитесь с летописью города, которая неразрывно связана с появлением лавры»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
78 отзывов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
«Главное, чтобы был интерес к такой тематике»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
95 отзывов
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
«Словом, нас ждёт знакомство с внутренней жизнью студентов»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
4 990 за всё до 18 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
138 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
«Эта прогулка станет отправной точкой вашего знакомства с самобытным Сергиевым Посадом и его святынями»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910 за человека
По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
«Осознаете роль города в истории России, познакомитесь с его ландшафтом, услышите о жизни Посада и получите советы местных жителей»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
«Вы познакомитесь с профессиями жителей гостевого села Клементьево, Иконной и Штатной слободы, узнаете, где находились Пушкарская и Стрелецкая слободы»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500 за всё до 12 чел.
Добро пожаловать в Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
«Вы познакомитесь с Подольными храмами Троице-Сергиевой лавры и узнаете, почему они получили такое название»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
73 отзыва
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сергиеву Посаду. Узнайте о его истории, посетите древние храмы и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому
Расписание: Суббота и воскресенье и праздники
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
950 за человека
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
🚶 Пешая
Групповая
1 час
57 отзывов
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: Суббота, воскресенье и праздники
15 июня в 12:00
29 июня в 12:00
950 за человека
Аудиоэкскурсия с приложением «Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом
Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении
Начало: Памятник В.М. Загорскому
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке
Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами
Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 300 за всё до 25 чел.
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
🚶 Пешая
Индивидуальная
51 минута
27 отзывов
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника
Начало: Улица Первой Ударной Армии д1
«Обзорная "прогулка-экскурсия" подойдёт детям, они не устанут и мы ведём ёе учитывая детское восприятие»
Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 1 550 за человека
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви
Начало: Блинная Гора, смотровая площадка
«Начните его с обзорной экскурсии»
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов
Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду с посещением Гефсиманского скита и святого источника с целебной водой
Начало: По согласованию с гидом
«Его главные достопримечательности - это пещерный храм, система подземных ходов и святой источник с целебной водой»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 600 за всё до 8 чел.
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
«Но самое главное, что на нашей экскурсии вы встретите не только информацию о достопримечательностях маршрута, но и игровое задание, ответ на которое откроет вам следующую точку маршрута»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
    Прекрасная экскурсия на ретро автомобиле с ветерком в жаркую погоду. Очень понравилось. Великолепный маршрут, много интересных фактов о городе и
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    отдельных строениях. Остановки на смотровых площадках и святого источника. Очень рекомендую экскурсию. Помимо исторических фактов, вам расскажут куда ещё сходить помимо Лавры, о музеях и кафе. Станет понятно, как расположены улицы, и как лучше составить свой маршрут для последующих пеших прогулок.

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
    Интересно, динамично, необычно👍🏻
  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
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    было задумано. Много информации, очень интересно и познавательно. Алексей рассказывает со знанием материала и конечно отвечает на вопросы. Пересказать экскурсию, к сожалению, невозможно… В какой-то мере это маленькое путешествие в духовную жизнь, но с красивыми природными пейзажами. Мы остались очень довольны, большое спасибо!!! Желаем Алексею новых интересных идей! А теперь несколько слов от второй половинки. Экскурсия очень живописная. Рассказчик Алексей великолепный, знание истории, замечательные виды, любовь к этому чудесному краю, в котором он живёт и работает никого не оставит равнодушным. И отдельное спасибо за ответы на вопросы.

    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Нам очень понравилась экскурсия - и детям 10-11 лет, и взрослым. Анна - интересный рассказчик, профессионал, знаток истории города и истории России, рекомендуем! Обязательно съездим еще и послушаем Анну.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍
    Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
    Благодарю Евгения, за чудесную, познавательную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного,
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    увидеть много потаённых уголков Сергиева Посада о которых не пишут в путеводителях. Отдельно отмечу любовь к городу гида, фотографии получились выше всяких похвал! Все остались довольны. Однозначно рекомендую экскурсию на ретро автомобиле, море положительных эмоций всем гарантированно.

  • Е
    Евгения
    22 мая 2024
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
    Очень легкая, веселая и интересная поездка по городу! За 1,5 осмотрели все достопримечательности, Лавру со всех сторон, маленькие старые деревянные домики. Послушали интересную экскурсию и просто прекрасно провели время! Спасибо большое! Рекомендую!
  • П
    Полина
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Сергиев Посад
    Огромное спасибо. Прошли совсем немного, но столько нового и необычного узнала о городе. Его историю, его промысел, архитектуру, отличия от других городов

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
  2. Сергиев Посад: с горки на горку
  3. Сергиев Посад: у стен святой обители
  4. Сергиев Посад: полное погружение
  5. Троицкая Лавра - главный монастырь в России
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Обзорные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 910 до 9 600. Туристы уже оставили гидам 867 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Изучение достопримечательностей города Сергиева Посада нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сергиевом Посаде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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