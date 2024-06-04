🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Популярное предложение Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом Начало: Рядом с Уточьей башней «Осознаете роль города в истории России, познакомитесь с его ландшафтом, услышите о жизни Посада и получите советы местных жителей» от 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 176 отзывов Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно... 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю «Вы познакомитесь с летописью города, которая неразрывно связана с появлением лавры» 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 78 отзывов Сергиев Посад: полное погружение Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского Начало: На Красногорской площади «Главное, чтобы был интерес к такой тематике» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 95 отзывов Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии Начало: На Красногорской площади «Словом, нас ждёт знакомство с внутренней жизнью студентов» 4 990 ₽ за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 138 отзывов Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора Начало: На Красногрской площади «Эта прогулка станет отправной точкой вашего знакомства с самобытным Сергиевым Посадом и его святынями» 910 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 6 отзывов Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур Начало: Около Уточьей башни «Осознаете роль города в истории России, познакомитесь с его ландшафтом, услышите о жизни Посада и получите советы местных жителей» от 3 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 96 отзывов Популярное предложение Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю Начало: на ж/д станции Сергиев Посад «Вы познакомитесь с профессиями жителей гостевого села Клементьево, Иконной и Штатной слободы, узнаете, где находились Пушкарская и Стрелецкая слободы» 4 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 4 отзыва Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате «Вы познакомитесь с Подольными храмами Троице-Сергиевой лавры и узнаете, почему они получили такое название» 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 73 отзыва Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду» Приглашаем на увлекательную прогулку по Сергиеву Посаду. Узнайте о его истории, посетите древние храмы и насладитесь уникальной архитектурой Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому Расписание: Суббота и воскресенье и праздники 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 57 отзывов Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад Расписание: Суббота, воскресенье и праздники 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 5 отзывов Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении Начало: Памятник В.М. Загорскому Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи. 4 300 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 51 минута 27 отзывов Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р) Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника Начало: Улица Первой Ударной Армии д1 «Обзорная "прогулка-экскурсия" подойдёт детям, они не устанут и мы ведём ёе учитывая детское восприятие» Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16 от 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сергиев Посад. Возле стен монастырских Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви Начало: Блинная Гора, смотровая площадка «Начните его с обзорной экскурсии» Расписание: Ежедневно с 10:00 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду с посещением Гефсиманского скита и святого источника с целебной водой Начало: По согласованию с гидом «Его главные достопримечательности - это пещерный храм, система подземных ходов и святой источник с целебной водой» Расписание: Ежедневно 9 600 ₽ за всё до 8 чел.