Вас ждут величественные монастыри, царские резиденции и уютные провинциальные улочки, хранящие многовековые тайны. Погрузитесь в историю от
Программа тура по дням
Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Посещение Александровского кремля
07:45 Сбор группы в г. Москве ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в г. Сергиев Посад.
Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
- Троицкий собор (внешний осмотр) — лавный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского;
- Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры;
- Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Отправление в г. Александров.
Обед в кафе города.
Сегодня небольшой районный центр Владимирской области, Александров был неофициальной столицей русской державы в 16 веке! Он же был и негласной столицей «101»-го километра в 20 столетии. История Александрова и его жителей сможет удивить!
Посещение Александровского кремля («Александровская слобода») — резиденции первого русского царя Ивана Грозного.
В программе:
- знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного;
- экспозиция «Государев двор в Александровской слободе»;
- интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного»;
- средневековые подвалы Успенской церкви;
- экспозиция «На Печатном дворе»;
- экспозиция «Terra incognita. Россия XVI века глазами иностранцев».
Размещение в гостинице «Старая гостиница Лавры 3*», г. Сергиев Посад (резервное размещение: Гостиница «Александров 3*», г. Александров).
Ужин в ресторане отеля/города (без трансфера, в радиусе 1 км).
Обзорная экскурсия по Угличу, посещение Угличского кремля. Экскурсионная программа в Мышкине
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Углич.
Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.
Обзорная экскурсия по г. Угличу — красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.
Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:
- палаты царевича Димитрия («палаты Угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);
- церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
- Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Мышкин.
Мышкин — самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.
Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в тот момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.
Экскурсионная программа в г. Мышкине.
В программе:
- аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), волжская набережная;
- «К мышам на старую мельницу»(посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»);
- музей «Русские валенки»;
- этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой»;
- дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской;
- мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.
Размещение в гостинице «Чайка 3*», г. Углич.
Ужин в ресторане отеля.
Дегустация «Попробовать Углич на вкус» (за доплату по желанию за ужином, оплата при покупке тура) — дегустация сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).
Обращаем внимание: дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка 3*» г. Углич.
Посещение музеев в Угличе. Экскурсия по Борисоглебскому монастырю
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
«Музей городского быта XIX века». Музейная экспозиция, насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.
«Музей истории русской водки». Выставочные стенды музея заполнены всевозможными видами русских алкогольных напитков из разных городов страны. Углич является родиной водочного короля — Петра Арсеньевича Смирнова.
Отправление в п. Борисоглебский.
Экскурсия по Борисоглебскому монастырю, архитектурный ансамбль которого называют жемчужиной древнерусского зодчества XVI-XVII веков.
Обед в кафе города Ростов Великий.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного типа питания, руб:
|Питание
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 2 завтрака + 3 обеда + 2 ужина
|Стоимость
|17 990
|19 490
|20 490
Доплата за одноместное размещение (1 человек в номере) – 3 500 руб.
Доплата для тех, кто предпочитает комфорт – номера стандарт в отелях 4* либо номера повышенной категории в отелях 3* – 7 500 руб. /чел.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб. /чел.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные. Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Чайка» 3*, г. Углич
Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.
Отель «Старая гостиница Лавры 3*», г. Сергиев Посад
Гостиница расположилась в самом центре города, на территории монастыря, постройка здания которого относится к началу 19 века. При этом, современный ремонт и высокий уровень обслуживание делают данный вариант размещения особенным среди остальных. Стойка регистрации с приветливыми и доброжелательными администраторами работает круглосуточно, на ней можно узнать все подробности об экскурсиях в городе.
Номерной фонд представлен просторными и комфортабельными номерами, выполненными в классическом стиле в светлых тонах, в них есть все необходимое, что может понадобится во время отдыха.
В ресторане подаются блюда русской кухни. Каждое утро в нем накрывается вкусный и сытный завтрак.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 58 км, до железнодорожного вокзала — 1 км.
Гостиница «Александров» 3*, г. Александров
Гостиница удачно расположена в историческом и деловом центре города.
Несколько корпусов готовы принять своих гостей. В номерах установлена современная техника и удобная мебель для комфортного проживания.
Несколько ресторанов вместимостью от 10 до 250 человек готовы принять гостей. Здесь можно заказать столик на компанию или организовать торжество.
В шаговой доступности от гостиницы находится Александровская слобода, музеи Первушина и сестер Цветаевых, картинная галерея, Христорождественский собор с памятником Александру Невскому.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 3500 руб
- Доплата для тех, кто предпочитает комфорт (номера стандарт в отелях 4* либо номера повышенной категории в отелях 3*) - 7500 руб. /чел
- Выбор места в автобусе (бронируется при покупке тура) - 1470 руб. /чел
- Дегустация «Попробовать Углич на вкус» (бронируется при покупке тура) - 1000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли особенности рассадки в автобусе?
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).