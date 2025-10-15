Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Троице-Сергиева лавра" можно забронировать 6 авторских туров от 17 990 до 39 990 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5