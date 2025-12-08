1 день

Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Посещение Александровского кремля

07:45 Сбор группы в г. Москве ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Сергиев Посад.

Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Троицкий собор (внешний осмотр) — лавный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского;

(внешний осмотр) — лавный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского; Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры;

(интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры; Трапезный и Духовской храмы (интерьер).

Отправление в г. Александров.

Обед в кафе города.

Сегодня небольшой районный центр Владимирской области, Александров был неофициальной столицей русской державы в 16 веке! Он же был и негласной столицей «101»-го километра в 20 столетии. История Александрова и его жителей сможет удивить!

Посещение Александровского кремля («Александровская слобода») — резиденции первого русского царя Ивана Грозного.

В программе:

знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного;

экспозиция «Государев двор в Александровской слободе»;

интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного»;

средневековые подвалы Успенской церкви;

экспозиция «На Печатном дворе»;

экспозиция «Terra incognita. Россия XVI века глазами иностранцев».

Размещение в гостинице «Старая гостиница Лавры 3*», г. Сергиев Посад (резервное размещение: Гостиница «Александров 3*», г. Александров).

Ужин в ресторане отеля/города (без трансфера, в радиусе 1 км).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160