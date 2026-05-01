У государевых гостей выходные веселей. Тур по Золотому кольцу

Душевные города Золотого кольца с их красивейшими храмами, интересными музеями и особой гастрономией подарят Вам увлекательные выходные.

Вас ждут уютный Александров с театрализованной экскурсией в купеческом доме, Переславль-Залесский с дегустациями, Гаврилов Ям с программой «В гостях у ямщика», Ростов Великий и Сергиев Посад со знаменитой Троице-Сергиевой лаврой.
Программа тура по дням

1 день

Александров - Переславль-Залесский

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Александров (~125 км, 2 часа). Путевая информация.

10:00. Александров – небольшой провинциальный город, ставший при Иване Грозном неофициальной столицей Руси. Царь в Александровском кремле принимал послов, устраивал пиры. Здесь проходили выборы царских невест.

В Александрове были созданы первая русская консерватория и первая провинциальная печатня, здесь до сих пор ищут пропавшую царскую библиотеку.

Во время пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по набережной, узнаете, чем были знамениты слободские ремесла, какая улица в городе Александрове была главной, а какая самой длинной, сможете увидеть купеческие дома, украшавшие в XIX веке архитектурный облик города, прослушать интересный рассказ, почему вдруг железная дорога Москва-Ярославль внезапно удлинилась на 8 верст.

Во время прогулки вас ждет и знакомство с городскими памятниками, один из которых, например, посвящен известной «Александровской республике». Вы узнаете и о предприятиях, продукция которых в советское время была знаменита на весь мир.

Экскурсия в Александровский художественный музей «Дом купца Первушина».

Музей, расположенный в старинном купеческой усадьбе 19 века – одно из красивейших мест исторического центра города. Особняк принадлежал купцу второй гильдии Алексею Михайловичу Первушину. Его гостеприимный дом был центром общения деловой и творческой элиты города.

Театрализованная экскурсия «В гостях у купца Первушина» позволяет не только увидеть интерьер дома и узнать о быте провинциального купечества, но и «прожить» удивительные мгновения в старинном особняке, где встречают сами хозяева: купец Алексей Михайлович Первушин, его супруга Клавдия Александровна, их дети и прислуга.

Горничная Дуняша пригласит Вас в привратницкую, покажет предметы быта и комнату, в которой живет. Вы сможете попробовать отгладить белье с помощью рубеля, узнаете, как раздували самовар, плели лапти и многое другое.

Переезд в Переславль-Залесский (~80 км, 1,5 часа).

Автобусная обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Здесь жил и княжил Александр Невский, подолгу гостили российские государи – Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов. В конце XVII века на берегу озера Плещеева Петр I строил «потешную флотилию», заложив тем самым основы российского военно-морского флота.

Переславль любили и посещали Ф. И. Шаляпин, В. С. Рахманинов, известные художники К. А. Коровин и В. А. Серов, академик живописи Д. Н. Кардовский.

Частым гостем на этой земле был М. М. Пришвин, воспевший в своих произведениях природную красоту Переславского края. Город живет в удивительной гармонии со своим прошлым.

Развитая инфраструктура, современные микрорайоны мирно соседствуют с тихими улочками, православными монастырями, купеческими усадьбами.

Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города: экскурсия по Красной (Соборной) Площади, внешний осмотр Горицкого Монастыря и Успенского Собора.

Посещение музея – усадьбы «Ботик Петра I» – музеи расскажет о жизни Петра, когда он еще мальчишкой организовал свою Потешную флотилию. В 1802 году был обнаружен бот «Фортуна» – единственное уцелевшее судно от всей флотилии и открыт один из первых провинциальных музеев России – Ботный дом.

Обед в кафе города (при покупке тура на полу-/полном пансионе).

Для туристов, выбравших тип питания «завтраки» – свободное время, около 45 мин.

Дегустация ряпушки и крафтового эксклюзивного пива «Залесская пинка» в музее «Царство Ряпушки».

Еще в XIV веке к московскому великокняжескому столу подавались «переславские сельди». Ряпушка из Плещеева озера хоть и не золотая, но была на вес золота и входила в обязательное блюдо на царском столе, а сейчас эта уникальная рыбка украшает герб города Переславль-Залесский.

Наш гид поведает вам много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево, расскажет почему ряпушка названа «царской сельдью», каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.

А прекрасным началом гастрономического путешествия станет дегустация рыбки и крафтового пива «Залесская пинка», сваренного по чешским канонам и традициям.

Размещение в отеле «Лион» 3*, г. Ростов Великий (Резервные отели: «Переславль», г. Переславль-Залесский, «Селивановъ», г. Ростов Великий или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

2 день

Ростов - Сергиев Посад

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.

Переезд в Гаврилов Ям.

Посещение Музея Локаловых – купцов I-й гильдии.

Экспозиция музея расположена в здании бывшей церковно-приходской школы, построенной в конце XIX века. Перед вашими глазами откроется история маленького села, которое стало городом благодаря льняной мануфактуре, построенной купцами I гильдии Локаловыми.

Вы увидите «каморку», в которой жили рабочие фабрики, узнаете об условиях работы и отдыха, установленных на предприятии в конце XIX начале XX вв.

Увлекательная экскурсия в «Музее ямщика» с чаепитием и угощениями.

В стилизованном под старинную карету здании, располагается необычный музей, где находится единственный в России памятник ямщику. За музейным добром присматривают хозяин – Гаврила и хозяйка – Дуняша, которые радушно вас встретят и расскажут не только о быте почтовой станции, но и приоткроют завесу тайн и легенд, окутывающих ямщицкий край.

Они проведут вам экскурсию по своему дому, познакомят с коллекцией самой разнообразной утвари ямщицкого быта и гужевого транспорта. А в завершении хозяева дома угостят вас ароматным чаем.

Возвращение в Ростов Великий.

Экскурсия в Ростовский кремль (архитектура).

Все дороги в Ростове Великом ведут в кремль. Ростовский кремль – жемчужина древнерусского зодчества и величайший памятник русской культуры, известный всему миру.

Это даже не кремль в оборонном значении этого слова, а нарядная, воздушная, яркая резиденция влиятельных ростовских митрополитов – Архиерейский (или Митрополичий) двор.

Архитектурный ансамбль Ростовского кремля сохранил свое первозданное величие и красоту. Вы полюбуетесь жемчужиной Ростовского кремля – величественным Успенским собором. Высота собора – 60 метров!

Это старейшее здание в городе, ведь заложен Успенский собор был еще 1161 году. В XVII веке к Успенскому собору была пристроена Звонница – красивая каменная четырехглавая аркада с 15 колоколами. Вес самого большого и самого древнейшего из действующих колоколов в России – колокола «Сысой» – 32 тонны!

Кстати, именно на этой звоннице герой культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию», запутавшись в хитросплетениях веревок, исполнил колокольный «чижик-пыжик», а практически все здания кремля соединены крытыми переходами, по которым убегали от стрельцов герои любимой кинокомедии.

Колокольные звоны Ростовского кремля – достояние всей мировой культуры, они считаются самыми красивыми в России, а быть может, и во всем мире…

Вы услышите концерт ростовских колокольных звонов, которыми восхищались великие композиторы и певцы всего мира.

Дополнительно (по желанию):

  1. Театрализованная программа «Угощение со смыслом» в «Пряничном заведении купцов Смысловых» и уникальная возможность попробовать историю на вкус в пряничном заведении купцов Смысловых.
  2. Вас ждет путешествие в провинциальный Ростов начала ХХ века: деловой разговор с купцом Смысловым, чаепитие в чайной с пряниками по старинным рецептам, история знаменитой Ростовской пряницы, кулинарные секреты от пекаря и городские новости от ростовской свахи. Скучать не придется!

Далее Вас ждет обед с блюдами (при покупке тура на полу-/полном пансионе), приготовленными по старинным ростовским рецептам: уха по-ростовски, картошечка по-деревенски, пирожки с различными начинками с пылу с жару, луковое варенье и мармелад (перечень блюд носит ознакомительный характер и может меняться по решению туроператора).

Переезд в Сергиев Посад.

Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре – одному из древнейших и самому крупному мужскому монастырю Русской Православной Церкви.

В этой экскурсии Вам расскажут об основных вехах и событиях истории Троице-Сергиева монастыря, которые с самого начала неразрывно связаны с развитием и укреплением Московской Руси и в целом Государства Российского, с историей национально-патриотического и духовно-нравственного подъема в русском народе.

Вы услышите рассказ:

  • об основателе монастыря преподобном Сергии Радонежском и святых подвижниках Троицкой обители;
  • о событиях, способствующих развитию и укреплению Государства Российского;
  • о формировании архитектурного ансамбля Лавры и ее историческом значении; о внутреннем убранстве церквей, иконах и фресках; получите общее представление о современной жизни монастыря.

Экскурсия предполагает осмотр территории монастыря и посещение трех основных храмов.

18:00 Отправление домой.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. «ВДНХ».

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Ростове Великом.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

«Лион» 3*, г. Ростов Великий

резервные отели: «Переславль», г. Переславль-Залесский, «Селивановъ», г. Ростов Великий или аналог по решению туроператора)

Стоимость на базе питания
BB – завтракHB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
17200 18 90020 400

Доплата за одноместное размещение – 3 500 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Лионъ

1 ночь

Гостиничный комплекс «Лионъ» находится в Ростове Великом. Здание, в котором находится объект размещения, является памятником архитектуры XVIII века.

Несмотря на историческую ценность дома, номера полностью соответствуют современным требованиям и оформлены в европейском стиле. В каждом оборудован индивидуальный санузел с душевой кабиной.

Питание организовано в ресторане, в меню сочетаются изысканные и современные блюда из набора свежих продуктов.

В 5 минутах езды расположен берег озера Неро. Железнодорожный вокзал удален на 2 километра.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по выбранному тарифу
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе и выбранному тарифу, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видеомонитором)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не предусмотренное тарифом
  • Театрализованная программа "Угощение со смыслом" в "Пряничном заведении купцов Смысловых" (экскурсия состоится при количестве туристов от 10 человек) - 1 500 руб
  • Выбор места в автобусе - 800 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще необходимо знать о туре?
  • Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
  • Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  • Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  • При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
  • Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  • Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
  • Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  • Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
  • Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

