Под княжеским стягом. Золотое кольцо с выездом из Москвы по пятницам

Под княжеским стягом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси в трехдневном автобусном туре по Золотому кольцу. Вас ждут старинные города, хранящие многовековые тайны, и живописные волжские пейзажи.

Вы посетите духовный центр России — Троице-Сергиеву Лавру
под охраной ЮНЕСКО и столицу опричнины Ивана Грозного в Александрове. Познакомитесь с трагической историей Углича и уютным, самобытным Мышкиным. Путешествие завершится в деревне Мартыново, где вы окунетесь в быт и фольклор кацкарей.

Вас ждут интерактивные программы, дегустации и уникальные музеи, которые раскроют душу русской провинции.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Посещение Александровского кремля

07:45 Сбор группы в г. Москве ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Сергиев Посад.

Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

  • Троицкий собор (внешний осмотр) — лавный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского;
  • Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры;
  • Трапезный и Духовской храмы (интерьер).

Отправление в г. Александров.

Обед в кафе города.

Сегодня небольшой районный центр Владимирской области, Александров был неофициальной столицей русской державы в 16 веке! Он же был и негласной столицей «101»-го километра в 20 столетии. История Александрова и его жителей сможет удивить!

Посещение Александровского кремля («Александровская слобода») — резиденции первого русского царя Ивана Грозного.

В программе:

  • знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного;
  • экспозиция «Государев двор в Александровской слободе»;
  • интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного»;
  • средневековые подвалы Успенской церкви;
  • экспозиция «На Печатном дворе»;
  • экспозиция «Terra incognita. Россия XVI века глазами иностранцев».

Размещение в гостинице «Старая гостиница Лавры 3*», г. Сергиев Посад (резервное размещение: Гостиница «Александров 3*», г. Александров).

Ужин в ресторане отеля/города (без трансфера, в радиусе 1 км).

2 день

Обзорная экскурсия по Угличу

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Обращаем внимание: продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой группы.

Отправление в г. Углич.

Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Угличу — красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.

Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:

  • палаты царевича Димитрия («палаты Угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);
  • церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
  • Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича.

Размещение в гостинице «Чайка 3*», г. Углич.

Ужин в ресторане отеля.

Дегустация «Попробовать Углич на вкус» (за доплату по желанию за ужином, оплата при покупке тура) — дегустация сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).

Обращаем внимание: дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка 3*» г. Углич.

3 день

Экскурсионная программа в Мышкине. Посещение музея кацкарей в Мартыново

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Мышкин.

Мышкин — самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.

Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в тот момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.

Экскурсионная программа в г. Мышкине.

В программе:

  • аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), волжская набережная;
  • «К мышам на старую мельницу»(посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»);
  • музей «Русские валенки»;
  • этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой»;
  • дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской;
  • мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.

Отправление в г. Мартыново.

Мартыново — «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.

Посещение музея кацкарей (крестьянская изба конца XIX в.).

Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв. Здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта.

Коменничанье — театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.

Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко/чай).

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и выбранного типа питания, руб:

Дата заезда/питаниеТолько завтракиБез ужинов: завтраки + обедыПолное питание: 2 завтрака + 3 обеда + 2 ужина
01.05.2026, 08.05.2026, 12.06.202619 99021 49022 490
Все остальные заезды17 99019 49020 490

Доплата за одноместное размещение (1 человек в номере) – 3 500 руб.

Доплата для тех, кто предпочитает комфорт – номера стандарт в отелях 4* либо номера повышенной категории в отелях 3* – 7 500 руб. /чел.

Выбор места в автобусе – 1 470 руб. /чел.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные. Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Старая гостиница Лавры 3*», г. Сергиев Посад

1 ночь

Гостиница расположилась в самом центре города, на территории монастыря, постройка здания которого относится к началу 19 века. При этом, современный ремонт и высокий уровень обслуживание делают данный вариант размещения особенным среди остальных. Стойка регистрации с приветливыми и доброжелательными администраторами работает круглосуточно, на ней можно узнать все подробности об экскурсиях в городе.

Номерной фонд представлен просторными и комфортабельными номерами, выполненными в классическом стиле в светлых тонах, в них есть все необходимое, что может понадобится во время отдыха.

В ресторане подаются блюда русской кухни. Каждое утро в нем накрывается вкусный и сытный завтрак.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 58 км, до железнодорожного вокзала — 1 км.

Гостиница «Александров» 3*, г. Александров

1 ночь

Гостиница удачно расположена в историческом и деловом центре города.

Несколько корпусов готовы принять своих гостей. В номерах установлена современная техника и удобная мебель для комфортного проживания.

Несколько ресторанов вместимостью от 10 до 250 человек готовы принять гостей. Здесь можно заказать столик на компанию или организовать торжество.

В шаговой доступности от гостиницы находится Александровская слобода, музеи Первушина и сестер Цветаевых, картинная галерея, Христорождественский собор с памятником Александру Невскому.

Отель «Чайка» 3*, г. Углич

1 ночь

Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 3500 руб
  • Доплата для тех, кто предпочитает комфорт (номера стандарт в отелях 4* либо номера повышенной категории в отелях 3*) - 7500 руб. /чел
  • Выбор места в автобусе (бронируется при покупке тура) - 1470 руб. /чел
  • Дегустация «Попробовать Углич на вкус» (бронируется при покупке тура) - 1000 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать о туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Есть ли особенности рассадки в автобусе?

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Доступна услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

