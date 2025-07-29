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Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Начало: Москва
«Всего за 3 дня Вы Вам откроются во всей своей красе зимние и нарядные Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Юрьев-Польский»
3 янв в 10:00
от 27 900 ₽
32 000 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Переславле
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся в Переславль-Залесский»
30 дек в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Начало: Россия, Москва
«Мы увидим купеческий дом, которому 200 лет, старые резные ворота XIX века, церкви кремля и Рождественский собор»
1 янв в 10:00
от 34 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина29 июля 2025Все понравилось, комфортабельный автобус, питание в ресторанах, гостиницы были тоже отличные
- ССветлана23 июля 2025Организация поездки понравилась, приятный экскурсовод. Отличный водитель. Мало свободного времени, но, наверное, это по объективной причине - 8 городов за 3 дня…, это сложно.
- ННадежда22 июля 2025Оформлено все быстро, правильно.
- ООльга16 июля 2025Слышно далеко, внимательный профессиональный, хороший организатор.
- ААнтон15 июля 2025Все очень понравилось. Интересный и грамотно выстроенный тур. Отдельная благодарность гиду Василию за очень интересные рассказы в процессе экскурсий и переездов. Узнал для себя много нового!
- ССветлана15 июля 2025Очень понравилась поездка в Архангельск: насыщенная программа, комфортные условия проживания, замечательный сопровождающий гид Рудина Светлана. Даже плохая погода не помешала насладиться отдыхом и зарядиться яркими впечатлениями.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Зимние»
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