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Туры подходящие для зимних прогулок по Сергиеву Посаду

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Сергиевом Посаде, цены от 24 900 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
На автобусе
3 дня
-
13%
3 отзыва
Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Начало: Москва
«Всего за 3 дня Вы Вам откроются во всей своей красе зимние и нарядные Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Юрьев-Польский»
3 янв в 10:00
от 27 900 ₽32 000 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Переславле
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Переславле
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся в Переславль-Залесский»
30 дек в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Начало: Россия, Москва
«Мы увидим купеческий дом, которому 200 лет, старые резные ворота XIX века, церкви кремля и Рождественский собор»
1 янв в 10:00
от 34 800 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Зимние»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
  2. Новогодняя сказка в Переславле
  3. Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Сколько стоит тур в Сергиевом Посаде в июле 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 34 800 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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