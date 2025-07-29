В Валентина Новогодняя сказка в Переславле Все понравилось, комфортабельный автобус, питание в ресторанах, гостиницы были тоже отличные

С Светлана Новогодняя сказка в Переславле Организация поездки понравилась, приятный экскурсовод. Отличный водитель. Мало свободного времени, но, наверное, это по объективной причине - 8 городов за 3 дня…, это сложно.

Н Надежда Новогодняя сказка в Переславле Оформлено все быстро, правильно.

О Ольга Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров Слышно далеко, внимательный профессиональный, хороший организатор.

А Антон Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров Все очень понравилось. Интересный и грамотно выстроенный тур. Отдельная благодарность гиду Василию за очень интересные рассказы в процессе экскурсий и переездов. Узнал для себя много нового!