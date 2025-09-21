Экскурсии на автобусе в Сестрорецке

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Сестрорецке, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сап-прогулка по Сестрорецкому разливу и реке Сестра
На машине
На автобусе
SUP-прогулки
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по Сестрорецкому разливу и реке Сестра
Плыть сквозь заросли, слушать птиц и чувствовать ритм спокойной воды
Начало: На Северном (Детском) пляже
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
Сегодня в 12:00
29 авг в 12:00
1290 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
читать дальшеуменьшить

Группа была малочисленная, по общему согласию обошли только парк Дубки и сам город, от поездки на кладбище отказались, ноги и так уже гудели) Был предусмотрен перерыв на обед) Экскурсоводу большое спасибо, впечатления самые приятные! Рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
читать дальшеуменьшить

Группа была малочисленная, по общему согласию обошли только парк Дубки и сам город, от поездки на кладбище отказались, ноги и так уже гудели) Был предусмотрен перерыв на обед) Экскурсоводу большое спасибо, впечатления самые приятные! Рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3 отзыва в Сестрорецке в категории "На автобусе"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Сап-прогулка по Сестрорецкому разливу и реке Сестра;
  2. Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…».
Какие места ещё посмотреть в Сестрорецке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Финский Залив;
  2. Набережная;
  3. Мосты;
  4. Лахта Центр;
  5. Железнодорожный вокзал.
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в августе 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 7800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Сестрорецке на 2026 год на автобусе, 3 ⭐ отзыва, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь