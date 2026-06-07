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организовать культурно-развлекательный выезд для 9-го класса. Выбрали локацию, в которой никто из детей пока еще не был - Сестрорецкий Курорт. Иван замечательно адаптировал экскурсию под наш запрос и сделал увлекательный квест с маршрутными листами. Потом он распределил наших девятиклассников на небольшие команды и начал квест-экскурсию. Детям было интересно и весело, все остались очень довольны! От души рекомендуем Ивана как настоящего профессионала, харизматичного гида, умеющего найти подход и к взрослым, и к детям!