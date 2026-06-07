Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 19:00
29 июн в 16:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
29 июн в 16:00
30 июн в 10:00
7890 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу -
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Прекрасный экскурсовод нам достался. Ольга любит город, историю, а главное, экскурсантов). Показала нам интересные места, много рассказывала, как говорится "не по учебнику". Очень рекомендую эту программу и экскурсовода Ольгу.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень хорошая экскурсия, узнали много нового, Александр приятный в общении, грамотный и эрудированный человек. Видно что получил профильное образование, много знает, терпеливо слушает и отвечает на вопросы, видно что профессионал!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 7 отзывов в Сестрорецке в категории "На машине"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в июне 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сестрорецке на 2026 год на машине, 7 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август