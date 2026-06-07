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Экскурсии по Сестрорецку на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Сестрорецке, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сестрорецк: дачная столица России
На машине
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 19:00
29 июн в 16:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
29 июн в 16:00
30 июн в 10:00
7890 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Мария
Сестрорецк: дачная столица России
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу -
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организовать культурно-развлекательный выезд для 9-го класса. Выбрали локацию, в которой никто из детей пока еще не был - Сестрорецкий Курорт. Иван замечательно адаптировал экскурсию под наш запрос и сделал увлекательный квест с маршрутными листами. Потом он распределил наших девятиклассников на небольшие команды и начал квест-экскурсию. Детям было интересно и весело, все остались очень довольны! От души рекомендуем Ивана как настоящего профессионала, харизматичного гида, умеющего найти подход и к взрослым, и к детям!

Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было
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Н
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Прекрасный экскурсовод нам достался. Ольга любит город, историю, а главное, экскурсантов). Показала нам интересные места, много рассказывала, как говорится "не по учебнику". Очень рекомендую эту программу и экскурсовода Ольгу.
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В
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Очень хорошая экскурсия, узнали много нового, Александр приятный в общении, грамотный и эрудированный человек. Видно что получил профильное образование, много знает, терпеливо слушает и отвечает на вопросы, видно что профессионал!!
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Всего 7 отзывов в Сестрорецке в категории "На машине"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сестрорецк: дачная столица России;
  2. Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск;
  3. Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов.
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в июне 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сестрорецке на 2026 год на машине, 7 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август