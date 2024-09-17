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старинные архитектурные сооружения. Меня интересовала история Сестрорецкого Инструментального з-да- и это моему гиду удалось. Познакомился с биографией и деятельностью нашего отечественного оружейника С. И. Мосина. Одним словом, г. Сестрорецк благодаря моему гиду Владимиру, приоткрылся мне с разных сторон. Благодарю Владимира и пожелаю ему успехов в делах по сохранению исторического наследия его родного города Сестрорецка!