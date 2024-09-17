2 часа
Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Авторская экскурсия с основателем сообщества, посвященного старинному оружейному предприятию
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
от 1 200₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Природная экскурсия по эко-тропе «Сестрорецкое болото»
Начало: 60.131877, 29.997607
Расписание: Большая просьба, перед тем как бронировать экскурсию, уточнить свободно ли время
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Расписание: Даты проведения: по пятницам и субботам
18 окт в 12:00
19 окт в 12:00
950₽ за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 12:00
16 окт в 12:00
18 окт в 12:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина17 сентября 2024Очень интересная экскурсия! Владимир - отличный рассказчик, чувствуется, что любит Сестрорецк и хочет поделиться своими знаниями с гостями города. От всей души рекомендую экскурсию для знакомства с историей города Сестрорецка
- ТТимур16 сентября 2024У меня экскурсия по г. Сестрорецку была индивидуальной. В течение полутора-двух часов Владимиру удалось хорошо раскрыть исторические факты, обратить внимание
- ССветлана12 сентября 2024Прекрасная пешеходная экскурсия с Владимиром по Сестрорецку. Понравился и город и замечательный рассказ экскурсовода: структурированно, без "воды", опираясь на исторические
Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Пешеходные»
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