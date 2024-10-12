2 часа
Водная прогулка
Прогулка на сапах по реке Сестра в Сестрорецке
Начало: Редугольский мост
Расписание: Каждый день в 16:00. Приехать нужно за 30 минут до начала. В 16:00 группа уходит по маршруту.
Завтра в 15:30
13 окт в 15:30
от 3 000₽ за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Расписание: Даты проведения: по пятницам и субботам
18 окт в 12:00
19 окт в 12:00
950₽ за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 12:00
16 окт в 12:00
18 окт в 12:00
950₽ за человека
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