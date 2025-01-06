Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"

Заброшенные места Ленинградской области: прогулка по «Петербургской Ривьере»
Мы с вами отправимся на пешеходную прогулку по «Петербургской Ривьере» — дачному Сестрорецку и Курорту.

Эти места с живописной песчаной полосой среди дюн и сосен привлекали отдыхающих и городскую богему с начала ХХ века.

Мы с вами осмотрим старинные дачи на берегу Финского залива и выясним, чем же так хорош Сестрорецкий курорт.
4.96
28 отзывов
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Ближайшие даты:
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мар7
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мар15
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мар
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Обратите внимание!

С января 2023 года территория санатория "Сестрорецкий курорт" находится на реконструкции. Доступ на территорию курорта, в парк и на залив может быть ограничен.

Начало экскурсии

В 11:50 — 12:00 мы встретимся у железнодорожного вокзала г. Сестрорецка. Первая часть нашей прогулки пройдет по улицам и переулкам исторического района «Канонерка». Здесь сохранилось множество старых дач, и, рассматривая их уникальные украшения, мы познакомимся с дачной жизнью и традициями, которые сложились в начале XX века.

Что вас ждет

  • Узнаете об известных жителях этой части города;
  • Познакомитесь с важными событиями прошлого века;
  • Прогуляетесь по берегу Финского залива;
  • Посетите реку Сестру, где можно увидеть сочетание современных и реконструированных старых домов.

Вторая часть путешествия

Мы посвятим её «Сестрорецкому курорту». Здесь мы осмотрим главный лечебный корпус и представим, как выглядел курорт до революции. Вы узнаете, как и чем здесь лечили, и почему это место считается уникальным на протяжении всей береговой линии Карельского перешейка.

Что будет в программе

  • Осмотр «Лесного корпуса», воссозданного по историческому проекту;
  • Терренкур по парку, где вы познакомитесь с природными достопримечательностями;
  • Узнаете, чем полезна прогулка и как её правильно проводить.

Свободное время

По окончании экскурсии у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по берегу моря, перекусить и даже искупаться, если погода позволит! Вы можете взять с собой еду или посетить замечательное кафе в интерьере воссозданной дачи, расположенное прямо на берегу моря.

Время окончания

Ориентировочное время завершения прогулки — 15:00 у ж/д станции Сестрорецк.

Важно знать

Во время экскурсии вам пригодится удобная одежда и обувь.

Стоимость

В стоимость включено:

  • Услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • Радиооборудование (при необходимости) — 180 руб. /чел.;
  • Посещение кафе.

Даты проведения: по пятницам и субботам

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сестрорецкий вокзал
  • Изящные дачи конца XIX - начала XX веков - деревянный модерн
  • Побережье Финского залива
  • Дача Косякова
  • Дом инженера Правдзика
  • Дома О.В. Кондратьевой
  • Дом Лихачева
  • Дача Шаповаленко
  • Дача Витцеля
  • Дача Кана
  • Дача Кривдиной
  • Дачи набережной реки Сестры
  • Беседка Шаляпина
  • Дом-сказка
  • Парк «Сестрорецкого курорта»
  • Лесной корпус
Что включено
  • Экскурсия в сопровождении гида.
Что не входит в цену
  • Чашка горячего кофе в интерьерах исторической дачи ~ 200 руб. (по желанию).
  • Радиооборудование (при необходимости) - 180 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Завершение: Берег Финского залива (Пляжная ул., 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Даты проведения: по пятницам и субботам
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой перекус, воду, подстилку для сидения и палки для скандинавской ходьбы (по желанию)
  • Внимание! С января 2023 года территория санатория «Сестрорецкий курорт» находится на реконструкции. Доступ на территорию курорта, в парк и на залив может быть ограничен
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
Ю
6 янв 2025
На экскурсию ходила моя мама. Гуляли вдвоем с экскурсоводом,
Маме все очень понравилось: интересная подача материала, начитанность и увлеченность экскурсовода, рассказы о интересных людях и фактах, связанных с Сестрорецком.
Увлечённая темой эрудированная Елена - экскурсовод украсила свой рассказ фрагментами воспоминаний известных людей живших в начале прошлого века. Она также проводит экскурсии по Зеленогорску, Комарово и Репино. Рекомендую!
О
1 окт 2024
К сожалению не смогла пойти на экскурсию, но уверена она была замечательна?
Н
9 сен 2024
Прекрасное место Сестрорецк, удивительная природа, чистейший воздух, красивые дачи с интересными историями. После экскурсии замечательно провели время на берегу Финского залива. Однозначно рекомендую!
В
31 авг 2024
Интересная, познавательная экскурсия. Экскурсовод Глеб подаёт очень хорошо информацию, незаметно прогуливаясь, в разговорах, но всё запоминается. Узнали много нового. Будем брать ещё экскурсии. Спасибо
Э
18 авг 2024
О
18 июл 2024
Н
12 июл 2024
Е
8 июл 2024
Д
6 июл 2024
Рекомендую данную экскурсию всем любителям старых дач и лесных прогулок!
М
4 июл 2024
Интересный маршрут по историческим местам Сестрорецка. Елена прекрасный рассказчик, 3 часа пролетели незаметно, несмотря на дождливую погоду. Рекомендуем.
С
21 июн 2024
Оригинальная экскурсия, с экскурсоводом Еленой! Интересные дачи, жалко, что мало сохранилось, но дух захватывает, мало где такое увидишь! Понравился Сестрорецкий курорт, хорошая лечебница, пока не работает в полную силу, надеюсь все восстановят, всё-таки наша история! Отдельное спасибо Елене, очень компетентный и отзывчивый человек!
С
28 мая 2024
Интересно пройти по Сестрорецка с гидом. Для людей в возрасте необходима остановка в возможностью присесть.
И
3 окт 2023
Модернище зашкаливает. Очень впечатляют как восстановленые дачи, так и руины. А завершающий выход к заливу - восторг. Спасибо экскурсоводу Ольге. Неравнодушный и компетентный человек. Всем рекомендую.
Н
11 сен 2023
К
24 авг 2023
В восторге от экскурсии, которую провела экскурсовод Ольга. Прогулялись и возле дач, и по территории Курорта. Ольга очень интересно рассказывала и об архитектуре, и об исторических фактах, и поделилась необычными
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историями, связанными со старинными дачами и с жизнью известных людей, построивших их. Я узнала много нового, полюбовалась красотами и пообщалась с интересным знающим человеком. Это ценно! Незабыааемый день для меня. Спасибо!

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