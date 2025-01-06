Мы с вами отправимся на пешеходную прогулку по «Петербургской Ривьере» — дачному Сестрорецку и Курорту. Эти места с живописной песчаной полосой среди дюн и сосен привлекали отдыхающих и городскую богему с начала ХХ века. Мы с вами осмотрим старинные дачи на берегу Финского залива и выясним, чем же так хорош Сестрорецкий курорт.

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Описание экскурсии

Обратите внимание!

С января 2023 года территория санатория "Сестрорецкий курорт" находится на реконструкции. Доступ на территорию курорта, в парк и на залив может быть ограничен.

Начало экскурсии

В 11:50 — 12:00 мы встретимся у железнодорожного вокзала г. Сестрорецка. Первая часть нашей прогулки пройдет по улицам и переулкам исторического района «Канонерка». Здесь сохранилось множество старых дач, и, рассматривая их уникальные украшения, мы познакомимся с дачной жизнью и традициями, которые сложились в начале XX века.

Что вас ждет

Узнаете об известных жителях этой части города;

Познакомитесь с важными событиями прошлого века;

Прогуляетесь по берегу Финского залива;

Посетите реку Сестру, где можно увидеть сочетание современных и реконструированных старых домов.

Вторая часть путешествия

Мы посвятим её «Сестрорецкому курорту». Здесь мы осмотрим главный лечебный корпус и представим, как выглядел курорт до революции. Вы узнаете, как и чем здесь лечили, и почему это место считается уникальным на протяжении всей береговой линии Карельского перешейка.

Что будет в программе

Осмотр «Лесного корпуса», воссозданного по историческому проекту;

Терренкур по парку, где вы познакомитесь с природными достопримечательностями;

Узнаете, чем полезна прогулка и как её правильно проводить.

Свободное время

По окончании экскурсии у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по берегу моря, перекусить и даже искупаться, если погода позволит! Вы можете взять с собой еду или посетить замечательное кафе в интерьере воссозданной дачи, расположенное прямо на берегу моря.

Время окончания

Ориентировочное время завершения прогулки — 15:00 у ж/д станции Сестрорецк.

Важно знать

Во время экскурсии вам пригодится удобная одежда и обувь.

Стоимость

В стоимость включено:

Услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: