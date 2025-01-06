Эти места с живописной песчаной полосой среди дюн и сосен привлекали отдыхающих и городскую богему с начала ХХ века.
Мы с вами осмотрим старинные дачи на берегу Финского залива и выясним, чем же так хорош Сестрорецкий курорт.
Описание экскурсии
Обратите внимание!
С января 2023 года территория санатория "Сестрорецкий курорт" находится на реконструкции. Доступ на территорию курорта, в парк и на залив может быть ограничен.
Начало экскурсии
В 11:50 — 12:00 мы встретимся у железнодорожного вокзала г. Сестрорецка. Первая часть нашей прогулки пройдет по улицам и переулкам исторического района «Канонерка». Здесь сохранилось множество старых дач, и, рассматривая их уникальные украшения, мы познакомимся с дачной жизнью и традициями, которые сложились в начале XX века.
Что вас ждет
- Узнаете об известных жителях этой части города;
- Познакомитесь с важными событиями прошлого века;
- Прогуляетесь по берегу Финского залива;
- Посетите реку Сестру, где можно увидеть сочетание современных и реконструированных старых домов.
Вторая часть путешествия
Мы посвятим её «Сестрорецкому курорту». Здесь мы осмотрим главный лечебный корпус и представим, как выглядел курорт до революции. Вы узнаете, как и чем здесь лечили, и почему это место считается уникальным на протяжении всей береговой линии Карельского перешейка.
Что будет в программе
- Осмотр «Лесного корпуса», воссозданного по историческому проекту;
- Терренкур по парку, где вы познакомитесь с природными достопримечательностями;
- Узнаете, чем полезна прогулка и как её правильно проводить.
Свободное время
По окончании экскурсии у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по берегу моря, перекусить и даже искупаться, если погода позволит! Вы можете взять с собой еду или посетить замечательное кафе в интерьере воссозданной дачи, расположенное прямо на берегу моря.
Время окончания
Ориентировочное время завершения прогулки — 15:00 у ж/д станции Сестрорецк.
Важно знать
Во время экскурсии вам пригодится удобная одежда и обувь.
Стоимость
В стоимость включено:
- Услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- Радиооборудование (при необходимости) — 180 руб. /чел.;
- Посещение кафе.
Даты проведения: по пятницам и субботам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сестрорецкий вокзал
- Изящные дачи конца XIX - начала XX веков - деревянный модерн
- Побережье Финского залива
- Дача Косякова
- Дом инженера Правдзика
- Дома О.В. Кондратьевой
- Дом Лихачева
- Дача Шаповаленко
- Дача Витцеля
- Дача Кана
- Дача Кривдиной
- Дачи набережной реки Сестры
- Беседка Шаляпина
- Дом-сказка
- Парк «Сестрорецкого курорта»
- Лесной корпус
Что включено
- Экскурсия в сопровождении гида.
Что не входит в цену
- Чашка горячего кофе в интерьерах исторической дачи ~ 200 руб. (по желанию).
- Радиооборудование (при необходимости) - 180 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой перекус, воду, подстилку для сидения и палки для скандинавской ходьбы (по желанию)
- Внимание! С января 2023 года территория санатория «Сестрорецкий курорт» находится на реконструкции. Доступ на территорию курорта, в парк и на залив может быть ограничен
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Маме все очень понравилось: интересная подача материала, начитанность и увлеченность экскурсовода, рассказы о интересных людях и фактах, связанных с Сестрорецком.
Увлечённая темой эрудированная Елена - экскурсовод украсила свой рассказ фрагментами воспоминаний известных людей живших в начале прошлого века. Она также проводит экскурсии по Зеленогорску, Комарово и Репино. Рекомендую!