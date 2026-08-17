Индивидуальная
до 20 чел.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Расписание: Даты проведения: по пятницам и субботам
Сегодня в 12:00
1290 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
28 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о времени, проведённом в компании с Владимиром. Очень рекомендую всем посетить эту экскурсию!
+6
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Ж
Шикарная экскурсия. Спасибо, Владимир.
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О
Нам очень понравилась экскурсия с Глебом! Это была увлекательная прогулка, по местам, которые мы сами бы никогда не нашли!!!
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рекомендую! когда человек не просто ведет экскурсию, а «горит» свои делом-это просто супер! так много необычного в обычном городе узнали именно на экскурсии!! будете рядом с Сестрорецком, не поленитесь, сходите на экскурсию!)
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Т
Если вы хотите узнать, откуда на самом деле появился Сестрорецк, и удивиться - эта прогулка для вас!
Очень интересно, нестандартно, не
Очень интересно, нестандартно, не
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А
Замечательная экскурсия. Лучший способ познакомиться с Сестрорецком и заинтересоваться им. Надеемся в будущем увидеть отреставрированные здания железнодорожного вокзала и завода.
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А
Идея классная, показывают места, которые сам точно не найдешь. В следующем году будет вообще бомба - после открытия отреставрированного курорта. Но хотелось бы больше информации про модерн, специфику дачной архитектуры того времени, баек дачной жизни того периода
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А
Отличная экскурсия! Глубокие знания по теме,увлеченность Владимира позволили узнать за два часа массу интересных фактов о славном прошлом города. Успехов автору во всех его начинаниях! Экскурсию рекомендую к посещению.
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Экскурсия пролетела просто на одном дыхании, хотя и была очень насыщена. Владимир очень увлеченный историей своего родного города человек с
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Огромная благодарность Владимиру, за интереснейшую экскурсию, множество фактов и интересных историй о городе, а главное виды, чистого уютного района Санкт-Петрбурга, коим стал исторический Сестрорецк.
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Всего 138 отзывов в Сестрорецке в категории "От ж/д вокзала"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в августе 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 4000. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии в Сестрорецке с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Сестрорецка, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2026 от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь