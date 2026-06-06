Сестрорецк — это совершенно другой Петербург.
На экскурсии вы увидите, пожалуй, лучшие дачи начала 20 века и узнаете о дачной жизни Российской империи. Я покажу детали, которые обычно остаются незаметными: резной декор, башни, эркеры.
Вы научитесь различать архитектурные стили и поймёте, почему здесь сохранилась такая богатая коллекция деревянных зданий.
На экскурсии вы увидите, пожалуй, лучшие дачи начала 20 века и узнаете о дачной жизни Российской империи. Я покажу детали, которые обычно остаются незаметными: резной декор, башни, эркеры.
Вы научитесь различать архитектурные стили и поймёте, почему здесь сохранилась такая богатая коллекция деревянных зданий.
Описание экскурсии
Мы будем не просто смотреть дома, а разберём архитектуру каждого направления и особенности курортной застройки начала 20 века.
Вы увидите дачи:
- Косяковой и Правдзика — работы главного архитектора Российской империи Василия Косякова
- Важеевской — настоящий русский терем с эскизами Виктора Васнецова
- Клячко — один из самых необычных деревянных домов побережья, напоминающий северный замок с башней
- Кривдиной, Кондратьевой и Шаповаленко — с её знаменитыми 64 окнами
- Рудольских — в стиле русского модерна
- Кретчева, Кочкина и многие другие
Кульминацией станет воссозданный Курзал — символ курортного Сестрорецка и напоминание о той эпохе, когда сюда приезжала вся петербургская публика.
О чём поговорим:
- почему Сестрорецк стал главным курортом столицы
- как имперская архитектура пришла в дачную среду
- как появился Курортный район Петербурга
- как менялся район в советское время и как развивается сегодня
Организационные детали
- Поедем на автомобиле VW Polo, есть детский бустер
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Пешком пройдём расстояние около 1 км
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Сестрорецка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Сестрорецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 277 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу - организовать культурно-развлекательный выезд для 9-го класса. Выбрали локацию, в которой
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень понравилась экскурсия!
Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.
Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.
Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Интересная и содержательная экскурсия, Иван прекрасный рассказчик, любящий свою профессию и регион.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Спасибо большое. Очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сестрорецка
Похожие экскурсии на «Сестрорецк: дачная столица России»
Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Расписание: Даты проведения: по пятницам и субботам
19 июн в 12:00
20 июн в 12:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
24 июн в 12:00
27 июн в 12:00
1290 ₽ за человека
от 4800 ₽ за экскурсию