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Сестрорецк: дачная столица России

Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Сестрорецк — это совершенно другой Петербург.

На экскурсии вы увидите, пожалуй, лучшие дачи начала 20 века и узнаете о дачной жизни Российской империи. Я покажу детали, которые обычно остаются незаметными: резной декор, башни, эркеры.

Вы научитесь различать архитектурные стили и поймёте, почему здесь сохранилась такая богатая коллекция деревянных зданий.
5
4 отзыва
Сестрорецк: дачная столица России
Сестрорецк: дачная столица России
Сестрорецк: дачная столица России

Описание экскурсии

Мы будем не просто смотреть дома, а разберём архитектуру каждого направления и особенности курортной застройки начала 20 века.

Вы увидите дачи:

  • Косяковой и Правдзика — работы главного архитектора Российской империи Василия Косякова
  • Важеевской — настоящий русский терем с эскизами Виктора Васнецова
  • Клячко — один из самых необычных деревянных домов побережья, напоминающий северный замок с башней
  • Кривдиной, Кондратьевой и Шаповаленко — с её знаменитыми 64 окнами
  • Рудольских — в стиле русского модерна
  • Кретчева, Кочкина и многие другие

Кульминацией станет воссозданный Курзал — символ курортного Сестрорецка и напоминание о той эпохе, когда сюда приезжала вся петербургская публика.

О чём поговорим:

  • почему Сестрорецк стал главным курортом столицы
  • как имперская архитектура пришла в дачную среду
  • как появился Курортный район Петербурга
  • как менялся район в советское время и как развивается сегодня

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле VW Polo, есть детский бустер
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Пешком пройдём расстояние около 1 км

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Сестрорецка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Сестрорецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 277 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
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музеях города. Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам. Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий. Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Мария
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу - организовать культурно-развлекательный выезд для 9-го класса. Выбрали локацию, в которой
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никто из детей пока еще не был - Сестрорецкий Курорт. Иван замечательно адаптировал экскурсию под наш запрос и сделал увлекательный квест с маршрутными листами. Потом он распределил наших девятиклассников на небольшие команды и начал квест-экскурсию. Детям было интересно и весело, все остались очень довольны! От души рекомендуем Ивана как настоящего профессионала, харизматичного гида, умеющего найти подход и к взрослым, и к детям!

Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было
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Ю
Очень понравилась экскурсия!

Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.

Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
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Елизавета
Интересная и содержательная экскурсия, Иван прекрасный рассказчик, любящий свою профессию и регион.
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Ю
Спасибо большое. Очень понравилось.
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