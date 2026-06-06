Сестрорецк — это совершенно другой Петербург. На экскурсии вы увидите, пожалуй, лучшие дачи начала 20 века и узнаете о дачной жизни Российской империи. Я покажу детали, которые обычно остаются незаметными: резной декор, башни, эркеры. Вы научитесь различать архитектурные стили и поймёте, почему здесь сохранилась такая богатая коллекция деревянных зданий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4800 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сестрорецке

Описание экскурсии

Мы будем не просто смотреть дома, а разберём архитектуру каждого направления и особенности курортной застройки начала 20 века.

Вы увидите дачи:

Косяковой и Правдзика — работы главного архитектора Российской империи Василия Косякова

— работы главного архитектора Российской империи Василия Косякова Важеевской — настоящий русский терем с эскизами Виктора Васнецова

— настоящий русский терем с эскизами Виктора Васнецова Клячко — один из самых необычных деревянных домов побережья, напоминающий северный замок с башней

— один из самых необычных деревянных домов побережья, напоминающий северный замок с башней Кривдиной, Кондратьевой и Шаповаленко — с её знаменитыми 64 окнами

— с её знаменитыми 64 окнами Рудольских — в стиле русского модерна

— в стиле русского модерна Кретчева, Кочкина и многие другие

Кульминацией станет воссозданный Курзал — символ курортного Сестрорецка и напоминание о той эпохе, когда сюда приезжала вся петербургская публика.

О чём поговорим:

почему Сестрорецк стал главным курортом столицы

как имперская архитектура пришла в дачную среду

как появился Курортный район Петербурга

как менялся район в советское время и как развивается сегодня

Организационные детали