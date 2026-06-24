Комфортный сплав на сап-сёрфах по реке Сестра в городе Сестрорецк.
Описание экскурсииПройдем маршрут от Редугольского моста до пляжа в Сестрорецке, где после вы сможете отдохнуть и позагорать. Соберемся дружной группой и отправимся в пусть. По пути пообщаемся, пофотографируемся, инструктор поможет освоить сап борд. Река спокойная и подойдет для новичков в этом деле. Важная информация: Локация: Сестрорецк, от Редугольского моста до Северного пляжа Начало: 16:00 (быть на месте в 15:30) Продолжительность: 2 часа Сложность: Легкая Возраст: 8+ (до 18 лет с сопровождением родителя) К участию в туре не допускаются люди массой или общий вес с ребенком более 110 кг Прогулка состоится при наборе группы от 5 человек.
Каждый день в 15:00. Приехать нужно за 30 минут до начала. В 15:00 группа уходит по маршруту.
Ответы на вопросы
Что включено
- Обучение и инструктаж перед началом
- Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте), чехол для телефона, гермомешки 5-10л)
- Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
- Фото/видео
- Место для переодевания
Что не входит в цену
- Трансфер до места и обратно
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Редугольский мост
Завершение: Северный пляж
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:00. Приехать нужно за 30 минут до начала. В 15:00 группа уходит по маршруту.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Локация: Сестрорецк, от Редугольского моста до Северного пляжа Начало: 16:00 (быть на месте в 15:30) Продолжительность: 2 часа Сложность: Легкая Возраст: 8+ (до 18 лет с сопровождением родителя)
- К участию в туре не допускаются люди массой или общий вес с ребенком более 110 кг
- Прогулка состоится при наборе группы от 5 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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