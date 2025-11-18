Однодневное путешествие в Императорский дворец Александра III в Массандре с посещением винзавода и Никитского Императорского ботанического сада.
Описание экскурсииИмператорский дворец Александра III в Массандре по праву считается одним из самых необычных и посещаемых на Крымском полуострове! Блеск шикарной Массандры невозможен без винзавода «Массандра», который имеет почти 131-летнюю историю, и на котором до сих пор выпускается любимое вино Николая II с гербом и оттиском «Портвейн красный Ливадия». Путешественникам, которым ближе аромат цветов, чем аромат вин, предложат посетить Никитский Императорский ботанический сад, основанный в 1812 году, который поддерживает тему богатства и роскоши.
Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский дворец Александра III
- Винзавод
- Никитский Императорский ботанический сад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 8:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
