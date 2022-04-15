Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка

Мы посетим Форосский храм, Массандровский дворец императора Александра III, прогуляемся по дворцовому парку

Групповая
Мы посетим Форосский храм, Массандровский дворец императора Александра III, прогуляемся по дворцовому парку.

Далее на выбор: посещение винзавода «Массандра» (экскурсия по заводу и дегустация лучших образцов вин из Императорских винных подвалов, фирменный магазин) или Никитского ботанического сада.

И закончим путешествие отдыхом в Ялте.
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Форосский храм
  • Массандровский дворец и парк
  • Винзавод «Массандра»
  • Никитский ботанический сад
  • Ялта
Что вас ждет

Форосский храм

Храм Воскресения Христова — православный храм, памятник русской архитектуры конца XIX века, построенный на обрывистом утёсе — Красной скале. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров.

Массандровский дворец и парк

Массандровский дворец — один из самых живописных памятников архитектуры XIX века, сочетает в себе разные стили и эпохи. История замка интересна и загадочна. В незапамятные времена в его стенах отдыхали цари, вожди и пролетарии. Сегодня здесь находится филиал Алупкинского архитектурно-паркового музея-заповедника.
После красивых парадных залов Массандровского дворца вам будет предоставлен выбор: посещение винзавод «Массандра» (экскурсия по заводу и дегустация лучших образцов вин из Императорских винных подвалов, фирменный магазин) или Никитского Ботанического сада. Отдых в Ялте.
Завод вин «Массандра» является одним из старейших на территории полуострова Крым. В его состав входит головное предприятие на улице Винодела Егорова, где проводятся дегустации и экскурсии, и девять дочерних фабрик. Виноградники всей сети раскинулись от скал южного побережья до восточных окраин близ Судака.
Никитский ботанический сад является ярким образцом садово-паркового искусства, где растения высажены по декоративному принципу. Дендрарий, в котором произрастают более 1 500 видов деревьев и кустарников состоит из четырех парков: Верхнего, Нижнего, Приморского и парка на мысе Монтедор, общей площадью более 40 гектаров.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
официальное оформление туров. Договоры, чеки, что дает вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств,
  • полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия,
  • услуги гида,
  • трансфер,
  • детям от 4-14 лет скидки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

    • входные билеты:

    • Массандровский дворец — 400 руб. /взр., 200 руб. /пен., 70 руб. /дет., при предъявлении удостоверения,
    • Никитский ботанический сад — 300 руб. /взр.
    • винзавод ТМ «Массандра» — 1200 руб. /чел., дети на винзавод не допускаются,
    • морская прогулка в Ялте (по желанию) — 600 руб. /чел
    • обед в кафе по маршруту (по желанию).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
    • Официальное оформление туров. Договоры, чеки, что дает вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
    • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
    • Услуги гида
    • Трансфер
    • Детям от 4-14 лет скидки
    Что не входит
    • Входные билеты:
    • Массандровский дворец — 400 руб. /взр., 200 руб. /пен., 70 руб. /дет., при предъявлении удостоверения
    • Никитский ботанический сад — 300 руб. /взр.
    • Винзавод ТМ «Массандра» — 1200 руб. /чел., дети на винзавод не допускаются
    • Морская прогулка в Ялте (по желанию) — 600 руб. /чел
    • Обед в кафе по маршруту (по желанию)
    Место начала и завершения?
    площадь Нахимова, доска Почета
    Когда и сколько длится
    Когда: вторник и четверг в 08:30
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • Входные билеты в стоимость транспортно-экскурсионного обслуживания не входят
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    вторник и четверг в 08:30

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

    👥Групповые🚶Пешеходные🚌На автобусе🏛История и архитектура🏡Выездные☀️На весь деньВинодельниНикитский ботанический сад🗽ДостопримечательностиВодные🏰Дворцы, замки и особнякиСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы🍷Винные туры

    Еще несколько похожих предложений в Севастополе

    Царский уголок: путешествие к Массандровскому дворцу
    10 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Виктория
    Нет отзывов
    Царский уголок: путешествие к Массандровскому дворцу
    Нас ждет посещение Массандровского дворца императора Александра III и прогулка по старинному дворцовому парку
    2 400 за 1 человека
    Ялта некоронованная: Форосская церковь, дегустация вина и морская прогулка
    10 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Виктория
    Нет отзывов
    Ялта некоронованная: Форосская церковь, дегустация вина и морская прогулка
    Нас ждет шикарная дегустация в Национальном институте винограда
    2 400 за 1 человека
    Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка
    9 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Наталья
    Нет отзывов
    Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка
    Вам предстоит обзор великолепных ландшафтных памятников и завораживающих своей красотой пейзажей
    2 500 за 1 человека
    Подъем на Ай-Петри и морская прогулка
    9 часов
    🚶 Пешая
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Наталья
    Нет отзывов
    Подъем на Ай-Петри и морская прогулка
    Посещение Форосского Храма
    2 700 за 1 человека
    Два дворца и морская прогулка
    10 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Виктория
    Нет отзывов
    Два дворца и морская прогулка
    Великолепие южнобережных дворцов и незабываемая морская прогулка к Ласточкиному гнезду точно не оставит вас без
    2 400 за 1 человека
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    8 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Визит_Крым
    4
    21 отзыв
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Еще несколько веков назад Крым облюбовали члены императорской семьи и представители знатных родов
    2 000 за 1 человека
    Ай-Петри и морская прогулка
    10 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Виктория
    Нет отзывов
    Ай-Петри и морская прогулка
    Бриллиант нашей коллекции! Подъем и спуск по канатной дороге на гору Ай-Петри, прогулка по плато, по желанию посещение
    2 400 за 1 человека
    Отдых по-царски: путешествие в Ливадию и Массандру
    10 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Виктория
    Нет отзывов
    Отдых по-царски: путешествие в Ливадию и Массандру
    Путешествие в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были построены для
    2 400 за 1 человека
    Вечерний Севастополь и морская прогулка
    3 часа
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Виктория
    Нет отзывов
    Вечерний Севастополь и морская прогулка
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Севастополю с осмотром Центрального городского холма, Владимирского
    1 200 за 1 человека
    Форосское царство
    8 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Виктория
    Нет отзывов
    Форосское царство
    Три в одном: таинственная Скельская пещера, старинный парк
    2 400 за 1 человека
    Два Дворца + морская прогулка + Ялта
    9 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Наталья
    Нет отзывов
    Два Дворца + морская прогулка + Ялта
    Наш маршрут направляется из Севастополя на Южный Берег Крыма
    2 500 за 1 человека
    Южный берег Крыма - Алупка, Ливадия, Ялта
    9 часов
    🚶 Пешая
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Спутник
    Нет отзывов
    Южный берег Крыма - Алупка, Ливадия, Ялта
    Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
    от 1 800 за 1 человека
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Севастополе
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ