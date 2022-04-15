Что вас ждет

Форосский храм

Храм Воскресения Христова — православный храм, памятник русской архитектуры конца XIX века, построенный на обрывистом утёсе — Красной скале. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров.

Массандровский дворец и парк

Массандровский дворец — один из самых живописных памятников архитектуры XIX века, сочетает в себе разные стили и эпохи. История замка интересна и загадочна. В незапамятные времена в его стенах отдыхали цари, вожди и пролетарии. Сегодня здесь находится филиал Алупкинского архитектурно-паркового музея-заповедника.

После красивых парадных залов Массандровского дворца вам будет предоставлен выбор: посещение винзавод «Массандра» (экскурсия по заводу и дегустация лучших образцов вин из Императорских винных подвалов, фирменный магазин) или Никитского Ботанического сада. Отдых в Ялте.

Завод вин «Массандра» является одним из старейших на территории полуострова Крым. В его состав входит головное предприятие на улице Винодела Егорова, где проводятся дегустации и экскурсии, и девять дочерних фабрик. Виноградники всей сети раскинулись от скал южного побережья до восточных окраин близ Судака.

Никитский ботанический сад является ярким образцом садово-паркового искусства, где растения высажены по декоративному принципу. Дендрарий, в котором произрастают более 1 500 видов деревьев и кустарников состоит из четырех парков: Верхнего, Нижнего, Приморского и парка на мысе Монтедор, общей площадью более 40 гектаров.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году

официальное оформление туров. Договоры, чеки, что дает вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств,

полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия,

услуги гида,

трансфер,

детям от 4-14 лет скидки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

• входные билеты: