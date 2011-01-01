Байдарская долина

Байдарская долина — межгорная котловина в юго-западной части полуострова Крым. Расположена она на высоте 300-400 метров, а окружающие её горы ⛰️ имеют высоту до 800 метров. Через долину проходила старая дорога из Херсонеса (а затем Севастополя) на Южный берег Крыма. На южной оконечности долины находится перевал Байдарские ворота, с которого открывается вид на Южный берег Крыма.

Байдарские ворота

Это перевал высотой 503 метра над уровнем моря 🌊. Через перевал проходит старое автомобильное шоссе Ялта — Севастополь, строившееся с 1837 по 1848 гг. по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края графа Воронцова. На Байдарском перевале расположен памятник архитектуры Байдарские ворота. Он сооружен в 1848 году по проекту известного ялтинского архитектора Эшлимана в честь окончания строительства шоссе Ялта — Севастополь.

Форосская церковь

Или её еще называют Храм Воскресения Христова — православный храм над поселком Форос. Построен в 1892 году на обрывистом утёсе — Красной скале. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров. Памятник русской архитектуры конца XIX века.

Дом-музей Юлиана Семёнова

Историко-литературный музей 🖼, находящийся в поселке Олива в Крыму. «Моя вилла Штирлиц», так шутливо называл писатель своё крымское обиталище. В этом доме были написаны такие знаменитые романы, как «Приказано выжить», «ТАСС уполномочен заявить», «Экспансия».

Чертова лестница или перевал Шайтан-Мердвен

В древние времена он являлся одним из немногих, где люди с грузом могли попасть с побережья вглубь полуострова и обратно. Название перевал получил из-за огромных известняковых глыб, делающих его и впрямь похожим на лестницу для гигантов. Высота перевала – около 600 м.

Воронцовский парк

Парк – часть Воронцовского дворца, который расположен в Алупке у подножия горы Ай-Петри. Сам дворец построен из диабаза, который добывался неподалёку. С декабря 1824 года по апрель 1851-го Воронцовский парк 🌳 в Алупке создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садовник Южного берега Крыма — Карл Антонович Кебах.