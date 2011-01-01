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На электровелосипеде по старому Севастопольскому шоссе

Альберт Б.
Альберт Б. – Гид из Севастополя
Старое шоссе в 1848 году соединило Ялту и Севастополь.

Сейчас дорога практически не используется.

Веломаршрут начинается из Байдарской долины, село Орлиное.

Через перевал Байдарские ворота прокатимся к южному берегу Крыма.

Остановимся на перевале и ниже, у Форосской церкви.

Продолжим наше велопутешествие по ССШ с остановкой в Оливе.

Посетим дом-музей Юлиана Семенова.

Поднимемся над ЮБК по Чертовой лестнице.

Завершим наше велопутешествие возле входа в парк 🌳 Воронцовского дворца в Алупке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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На электровелосипеде по старому Севастопольскому шоссе
На электровелосипеде по старому Севастопольскому шоссе

Что вы увидите

  • Старое Севастопольское шоссе
  • Байдарская долина
  • Село Орлиное
  • Перевал Байдарские ворота
  • Форосская церковь
  • Дом-музей Юлиана Семенова
  • Чертова лестница
  • Воронцовский парк
Байдарская долина
Байдарская долина — межгорная котловина в юго-западной части полуострова Крым. Расположена она на высоте 300-400 метров, а окружающие её горы ⛰️ имеют высоту до 800 метров. Через долину проходила старая дорога из Херсонеса (а затем Севастополя) на Южный берег Крыма. На южной оконечности долины находится перевал Байдарские ворота, с которого открывается вид на Южный берег Крыма.
Байдарские ворота
Это перевал высотой 503 метра над уровнем моря 🌊. Через перевал проходит старое автомобильное шоссе Ялта — Севастополь, строившееся с 1837 по 1848 гг. по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края графа Воронцова. На Байдарском перевале расположен памятник архитектуры Байдарские ворота. Он сооружен в 1848 году по проекту известного ялтинского архитектора Эшлимана в честь окончания строительства шоссе Ялта — Севастополь.
Форосская церковь
Или её еще называют Храм Воскресения Христова — православный храм над поселком Форос. Построен в 1892 году на обрывистом утёсе — Красной скале. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров. Памятник русской архитектуры конца XIX века.
Дом-музей Юлиана Семёнова
Историко-литературный музей 🖼, находящийся в поселке Олива в Крыму. «Моя вилла Штирлиц», так шутливо называл писатель своё крымское обиталище. В этом доме были написаны такие знаменитые романы, как «Приказано выжить», «ТАСС уполномочен заявить», «Экспансия».
Чертова лестница или перевал Шайтан-Мердвен
В древние времена он являлся одним из немногих, где люди с грузом могли попасть с побережья вглубь полуострова и обратно. Название перевал получил из-за огромных известняковых глыб, делающих его и впрямь похожим на лестницу для гигантов. Высота перевала – около 600 м.
Воронцовский парк
Парк – часть Воронцовского дворца, который расположен в Алупке у подножия горы Ай-Петри. Сам дворец построен из диабаза, который добывался неподалёку. С декабря 1824 года по апрель 1851-го Воронцовский парк 🌳 в Алупке создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садовник Южного берега Крыма — Карл Антонович Кебах.
Что входит
  • Прокат электровелосипеда
  • Тренинговое снаряжение
  • Зрительная оптика
  • Экскурсионное обслуживание на веломаршруте
  • Сопровождение на автомобиле по веломаршруту
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер из любого населенного пункта Крыма (туда-обратно)
  • Фото видео съемка с использованием квадрокоптера и экшн камеры
  • Монтаж видео ролика
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Алупка
На электровелосипеде по старому Севастопольскому шоссе
На электровелосипеде по старому Севастопольскому шоссе
На электровелосипеде по старому Севастопольскому шоссе
На электровелосипеде по старому Севастопольскому шоссе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альберт Б.
Альберт Б.
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