Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Начинается наша экскурсия в историческом центре города.



Мы побываем на старейшем севастопольском причале Графской пристани, увидим символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям.



Вы сможете увидеть первый бульвар и первый памятник Севастополя и многое другое. Я расскажу о героических страницах в жизни Севастополя во времена двух оборон. Завод по ремонту подводных лодок - уникальный фортификационный объект времен холодной войны, а сейчас - интереснейший музей. 5 2 отзыва

Светлана Ваш гид в Севастополе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 7 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Начинается наша экскурсия в историческом центре города. Старейший севастопольский причал - Графская пристань, памятник адмиралу П. С. Нахимову, мемориал героической обороны Севастополя 1941-42 гг. Увидим символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям, первый бульвар и первый памятник нашего легендарного города По желанию прогулка на катере по Севастопольской бухте Дважды за свою историю Севастополь оправдал свое гордое имя. Я расскажу Вам о событиях первой обороны города периода Крымской войны и второй обороны периода ВОв. Мы прогуляемся по Центральному городскому холму, который, словно музей, хранит в своей заповедной тишине историю города. Со смотровой у памятника "К 100-летию окончания Гражданской войны" нам откроется вид на Древний Херсонес и Владимирский собор. Бухта Балаклава - самая красивая бухта Крыма. Вы увидите останки средневековой крепости Чембало и древний городок Балаклаву. Сейчас здесь находится уникальный музей - бывший завод по ремонту подводных лодок.

Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Графская пристань

Памятник Затопленным кораблям

Исторический центр

Первый бульвар города

Центральный городской холм

Памятник «К 100-летию окончания Гражданской войны»

Усыпальница адмиралов

Херсонес и Владимирский собор (со смотровой)

Бухта Балаклава

Музей Фортификационных сооружений (бывший завод по ремонту подводных лодок)

Бухта Севастопольская Что включено Услуги гида-экскурсовода

Трансфер Что не входит в цену Билеты в музей

Прогулка на катере

Обед Место начала и завершения? Пл. Нахимова Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.