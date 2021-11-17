Что вас ждет

Начинается наша экскурсия в историческом центре города. Мы побываем на старейшем севастопольском причале Графской пристани, у памятника адмиралу П. С. Нахимову, у мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 гг., увидим символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям, поднимемся на Центральный городской холм ко Владимирскому собору — усыпальнице адмиралов. Вы сможете увидеть первый бульвар и первый памятник Севастополя. Затем посетим Сапун-гору, с которой начиналось освобождение города от фашистских захватчиков, и памятник Крымской войны — один из восьми бастионов, Малахов курган.

В ходе экскурсии Вы узнаете об основании города, о людях, вписавших свои имена в историю Севастополя, о самых значимых событиях. Узнаете о двух оборонах, в период которых город был практически разрушен до основания, а затем воскрес из пепла и руин.

Прогуляемся по Херсонесу — древнегреческому городу, просуществовавшему 2000 лет. Мыс Фиолент — одно из самых загадочных мест Крыма, овеянное древними мифами и легендами. Вы увидите Балаклавскую бухту с того места, откуда ее снимают фотографы.

По желанию можно посетить завод-музей по ремонту подводных лодок и прогуляться на катере по Севастопольской бухте с подходом к боевым кораблям.