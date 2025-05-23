Начинается наша экскурсия в историческом центре города.
Мы побываем на старейшем севастопольском причале Графской пристани, увидим символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям.
Вы сможете увидеть первый бульвар и первый памятник Севастополя и многое другое. Я расскажу о героических страницах в жизни Севастополя во времена двух оборон. Завод по ремонту подводных лодок - уникальный фортификационный объект времен холодной войны, а сейчас - интереснейший музей.
Мы побываем на старейшем севастопольском причале Графской пристани, увидим символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям.
Вы сможете увидеть первый бульвар и первый памятник Севастополя и многое другое. Я расскажу о героических страницах в жизни Севастополя во времена двух оборон. Завод по ремонту подводных лодок - уникальный фортификационный объект времен холодной войны, а сейчас - интереснейший музей.
Описание экскурсииЧто вас ждет Начинается наша экскурсия в историческом центре города. Старейший севастопольский причал - Графская пристань, памятник адмиралу П. С. Нахимову, мемориал героической обороны Севастополя 1941-42 гг. Увидим символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям, первый бульвар и первый памятник нашего легендарного города По желанию прогулка на катере по Севастопольской бухте Дважды за свою историю Севастополь оправдал свое гордое имя. Я расскажу Вам о событиях первой обороны города периода Крымской войны и второй обороны периода ВОв. Мы прогуляемся по Центральному городскому холму, который, словно музей, хранит в своей заповедной тишине историю города. Со смотровой у памятника "К 100-летию окончания Гражданской войны" нам откроется вид на Древний Херсонес и Владимирский собор. Бухта Балаклава - самая красивая бухта Крыма. Вы увидите останки средневековой крепости Чембало и древний городок Балаклаву. Сейчас здесь находится уникальный музей - бывший завод по ремонту подводных лодок.
Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Графская пристань
- Памятник Затопленным кораблям
- Исторический центр
- Первый бульвар города
- Центральный городской холм
- Памятник «К 100-летию окончания Гражданской войны»
- Усыпальница адмиралов
- Херсонес и Владимирский собор (со смотровой)
- Бухта Балаклава
- Музей Фортификационных сооружений (бывший завод по ремонту подводных лодок)
- Бухта Севастопольская
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в музей
- Прогулка на катере
- Обед
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия по Севастополю нам очень понравилась! Все было интересно, узнали историю города-героя, увидели необыкновенной красоты природу. Поездка проходила комфортно. Хочется отметить профессионализм экскурсовода Светланы, грамотно построенный маршрут. Спасибо за то, что были учтены наши индивидуальные предпочтения (Малахов курган был заменен на мыс Фиолент). Если вы начинаете знакомство с этим замечательным городом, то искренне рекомендуем вам эту экскурсию!
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А
Посетили эту экскурсию. Очень интересно и познавательно, нам понравилось, рекомендую всем. Посетили исторический центр, завод в Балаклаве, Сапун гору, Малахов курган, очень впечатлило. Гид - очень интересный и грамотный рассказчик, город свой очень любит и гордится, чувствуется. Спасибо за экскурсию!
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