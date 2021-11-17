Севастополь: основные достопримечательности за один день

Начинается наша экскурсия в историческом центре города

Начинается наша экскурсия в историческом центре города.

Мы побываем на старейшем севастопольском причале Графской пристани, у памятника адмиралу П. С. Нахимову, у мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 гг., увидим символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям, поднимемся на Центральный городской холм ко Владимирскому собору — усыпальнице адмиралов.

Вы сможете увидеть первый бульвар и первый памятник Севастополя и многое другое.
Севастополь: основные достопримечательности за один день
Севастополь: основные достопримечательности за один день
Севастополь: основные достопримечательности за один день
Севастополь: основные достопримечательности за один день
Севастополь: основные достопримечательности за один день
Севастополь: основные достопримечательности за один день
Севастополь: основные достопримечательности за один день

Что вы увидите 🤩

  • Графская пристань
  • памятник Затопленным кораблям
  • Владимирский собор — усыпальница адмиралов
  • Сапун-гора — выставка военной техники времен ВОВ
  • Один из бастионов Крымской войны — Малахов курган
  • Мыс Фиолент
  • Свято-Георгиевский действующий мужской монастырь
  • Музей-заповедник «Херсонес-Таврический»
  • Бухта Балаклава
  • Завод-музей по ремонту подводных лодок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Начинается наша экскурсия в историческом центре города. Мы побываем на старейшем севастопольском причале Графской пристани, у памятника адмиралу П. С. Нахимову, у мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 гг., увидим символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям, поднимемся на Центральный городской холм ко Владимирскому собору — усыпальнице адмиралов. Вы сможете увидеть первый бульвар и первый памятник Севастополя. Затем посетим Сапун-гору, с которой начиналось освобождение города от фашистских захватчиков, и памятник Крымской войны — один из восьми бастионов, Малахов курган.
В ходе экскурсии Вы узнаете об основании города, о людях, вписавших свои имена в историю Севастополя, о самых значимых событиях. Узнаете о двух оборонах, в период которых город был практически разрушен до основания, а затем воскрес из пепла и руин.
Прогуляемся по Херсонесу — древнегреческому городу, просуществовавшему 2000 лет. Мыс Фиолент — одно из самых загадочных мест Крыма, овеянное древними мифами и легендами. Вы увидите Балаклавскую бухту с того места, откуда ее снимают фотографы.
По желанию можно посетить завод-музей по ремонту подводных лодок и прогуляться на катере по Севастопольской бухте с подходом к боевым кораблям.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер
Что не входит?
  • Билеты в музей
  • Прогулка на катере
  • Обед
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00

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