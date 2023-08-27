1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
30 июня в 08:15
18 авг в 08:15
1 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Форос, Ливадия и Массандра
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССыромятников27 августа 2023Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
- ООльга16 августа 2023Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
- ННикита13 августа 2023Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
- РРоман24 июля 2023Форос, Ливадия и МассандраЗамечательная экскурсия, всё очень довольны
- ААнтон21 января 2023Форос, Ливадия и МассандраПрекрасная прогулка по Южному побережью Крыма. Особое впечатление от посещения Ливадийском дворца. Огромное спасибо нашему гиду Светлане. Много интересной информации,
- ННаталия19 августа 2022Форос, Ливадия и МассандраОтличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом и замечательным гидом.
- jjuliaze27 июля 2021Экскурсия по водопадам Байдарской долиныЭкскурсия очень интересная! Даже высокотребовательным детям очень понравилось)) Лариса - замечательный проводник! Её увлечённость такими путешествиями передалась и нам. Более
- oolyaogne11 апреля 2021Цветущий Крым: водопады Байдарской долиныНам всё очень понравилось. Экскурсия была очень интересной. Увидели много живописных мест: водопады, цветущие поляны подснежников, примул и мускури, затерянный
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Байдарская долина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Байдарская долина" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2024 год по теме «Байдарская долина», 28 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август