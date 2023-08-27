Экскурсии по Байдарской долине

Найдено 3 экскурсии в категории «Байдарская долина» в Севастополе, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
24 отзыва
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
30 июня в 08:15
18 авг в 08:15
1 600 за человека
Форос, Ливадия и Массандра
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Форос, Ливадия и Массандра
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
8 400 за всё до 4 чел.
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 990 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сыромятников
    27 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
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    после этого дана полная инструкция сколько воды взять с собой, сто надеть, где встречаемся. Потом ещё раз был звонок перед походом. Ну а дальше сам поход шёл вдоль речки Чёрная. Маршрут сказочно необыкновенно красивый, особенно под рассказы Алексея, он правильно расставлял акценты, где остановиться для лучших фото, помогал фотографироваться. Спасибо Алексе

  • Н
    Никита
    13 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
  • Р
    Роман
    24 июля 2023
    Форос, Ливадия и Массандра
    Замечательная экскурсия, всё очень довольны
  • А
    Антон
    21 января 2023
    Форос, Ливадия и Массандра
    Прекрасная прогулка по Южному побережью Крыма. Особое впечатление от посещения Ливадийском дворца. Огромное спасибо нашему гиду Светлане. Много интересной информации,
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    за 9 часов не было даже усталости. Маршрут продуман, единственно посещать надо сначала Массандру, а затем Ливадию. Массандровский дворец меркнет после Ливадийского.

  • Н
    Наталия
    19 августа 2022
    Форос, Ливадия и Массандра
    Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом и замечательным гидом.
  • j
    juliaze
    27 июля 2021
    Экскурсия по водопадам Байдарской долины
    Экскурсия очень интересная! Даже высокотребовательным детям очень понравилось)) Лариса - замечательный проводник! Её увлечённость такими путешествиями передалась и нам. Более
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    всего понравился нам трёхкаскадный водопад. Купались как в природном аквапарке! Ну и, конечно, здорово ходить тропами по местам, где нет туристов. Перед началом экскурсии гид предложила нам два варианта развития событий, исходя из наших пожеланий. В итоге, день вышел насыщенным, много чего посмотрели, дважды купались, вкусно поели и выпили чудесного травяного чая на красивейшей природной смотровой площадке. Спасибо большое Ларисе за экскурсию!! Будем рекомендовать друзьям.

  • o
    olyaogne
    11 апреля 2021
    Цветущий Крым: водопады Байдарской долины
    Нам всё очень понравилось. Экскурсия была очень интересной. Увидели много живописных мест: водопады, цветущие поляны подснежников, примул и мускури, затерянный
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    мир, забрались на гору Форос, посетили монастырь. Очень довольны. Лариса - замечательный проводник и экскурсовод, готовый следовать предпочтениям клиентов. Лариса показала нам самые красивые места. Мы в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Байдарская долина»

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  3. Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
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  5. Винзавод «Массандра»
  6. Никитский ботанический сад
  7. Маковые поля
  8. Пещеры «Таврида»
  9. Чуфут-Кале
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Байдарская долина" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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