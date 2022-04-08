Евпатория - ровесница Рима: обзорная прогулка

Все лучшее, что есть в Евпатории, мы покажем вам за один день! Красота Розового озера, запечатленная на фото, будет

Групповая
Все лучшее, что есть в Евпатории, мы покажем вам за один день! Красота Розового озера, запечатленная на фото, будет напоминать вам об этом путешествии! Прогулка по старому городу с осмотром средневековых ворот Одун-Базар-Капусы, Ханской мечети Джума-Джами, Текие-Дервиш, армянского храма Сурб Никогайос, Караимские кенаса, собор Св.

Николая, синагога Егия-Капай.
Евпатория - ровесница Рима: обзорная прогулка
Евпатория - ровесница Рима: обзорная прогулка
Евпатория - ровесница Рима: обзорная прогулка
Евпатория - ровесница Рима: обзорная прогулка
Евпатория - ровесница Рима: обзорная прогулка
Евпатория - ровесница Рима: обзорная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Евпатория
  • Золотые крепостные ворота Одун-Базар-Капусы (макет средневекового Гезлева)
  • Текие-Дервиш (3 сакральных места силы)
  • 400-летний источник со Святой водой
  • Мечеть Шукурла Эфенди
  • Древний армянский собор Сурб Никогайос
  • Караимская кенаса Ремесленная синагога Егия-Капай
  • Мечеть Джума-Джами
  • Собор Св. Николая
  • Археологический комплекс «Античная Керкинитида»

Зебра рекомендует!

Все лучшее, что есть в Евпатории, мы покажем вам за один день! Красота Розового озера, запечатленная на фото, будет напоминать вам об этом путешествии!
Прогулка по старому городу с осмотром средневековых крепостных ворот Одун-Базар-Капусы, Ханской мечети Джума-Джами, Текие-Дервиш (3 сакральных места силы), армянского храма Сурб Никогайос, Караимские кенаса, собор Св. Николая, синагога Егия-Капай.
Посещение фирменного магазина натуральной косметики Крыма. Подарки высочайшего качества для себя и близких гарантированы. Посещение уникального Розового озера Сасык-Сиваш — самого большого из соленых озер в Крыму. И целебно и очень красиво!
У средневековой части Евпатории много общего с Иерусалимом. Благодаря этому пешеходную экскурсию по этой части города прозвали — малый Иерусалим. Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» берет свое начало от одной из достопримечательностей Евпатории Одун-Базар-Капусы — Ворота дровяного базара. В татарском городе Гезлеве, так раньше называлась Евпатория, эти ворота были самыми большими, а перед ними находился дровяной базар.
В экскурсию входит одна из главных достопримечательности Евпатории — Текие Дервиш. Это единственный мусульманский монастырь, который сохранился до наших дней в Крыму. После этого экскурсоводы приведут вас в Караимские кенаса, Армянскую церковь и храм св. Николая. Таким образом, «Малый Иерусалим» — это экскурсия по старому городу Евпатории, которая включает в себя обзор двадцати пяти памятников города.
Это самая насыщенная экскурсия из существующих в Евпатории, этому свидетельствует тот факт, что она занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: общая стоимость входных билетов на объекты посещения 650 руб.,
  • обед в кафе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты: общая стоимость входных билетов на объекты посещения 650 руб.
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Четверг и воскресенье с 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг и воскресенье с 8:00

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