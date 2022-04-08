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Все лучшее, что есть в Евпатории, мы покажем вам за один день! Красота Розового озера, запечатленная на фото, будет напоминать вам об этом путешествии!

Прогулка по старому городу с осмотром средневековых крепостных ворот Одун-Базар-Капусы, Ханской мечети Джума-Джами, Текие-Дервиш (3 сакральных места силы), армянского храма Сурб Никогайос, Караимские кенаса, собор Св. Николая, синагога Егия-Капай.

Посещение фирменного магазина натуральной косметики Крыма. Подарки высочайшего качества для себя и близких гарантированы. Посещение уникального Розового озера Сасык-Сиваш — самого большого из соленых озер в Крыму. И целебно и очень красиво!

У средневековой части Евпатории много общего с Иерусалимом. Благодаря этому пешеходную экскурсию по этой части города прозвали — малый Иерусалим. Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» берет свое начало от одной из достопримечательностей Евпатории Одун-Базар-Капусы — Ворота дровяного базара. В татарском городе Гезлеве, так раньше называлась Евпатория, эти ворота были самыми большими, а перед ними находился дровяной базар.

В экскурсию входит одна из главных достопримечательности Евпатории — Текие Дервиш. Это единственный мусульманский монастырь, который сохранился до наших дней в Крыму. После этого экскурсоводы приведут вас в Караимские кенаса, Армянскую церковь и храм св. Николая. Таким образом, «Малый Иерусалим» — это экскурсия по старому городу Евпатории, которая включает в себя обзор двадцати пяти памятников города.

Это самая насыщенная экскурсия из существующих в Евпатории, этому свидетельствует тот факт, что она занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортно-экскурсионное обслуживание,

услуги аттестованного гида-экскурсовода,

сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно: