Активный отдых в Севастополе

Найдено 26 экскурсий в категории «Активный отдых» в Севастополе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через горы Крыма к морю
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
14 отзывов
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950 за человека
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
35 отзывов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
24 отзыва
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600 за человека
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
15 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250 за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе
Начало: В любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
950 за человека
Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
В долину Кара-Коба на лошадях
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
1 отзыв
Путешествие на лошадях в долину Кара-Коба - уникальный маршрут в Севастополе
Исследуйте красоты можжевелового леса и тайны долины Кара-Коба в компании опытного инструктора
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Конная прогулка на речку Черная: эксклюзивный маршрут в Севастополе
Встреча с природой на конной прогулке к Черноречинским озерам. Лес, горы и поле - все в одном маршруте
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500 за человека
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900 за всё до 5 чел.
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
По следам древних греков Фиолент - Балаклава
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
4 отзыва
По следам древних греков: Фиолент и Балаклава - групповая экскурсия в Севастополе
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по берегам Севастополя, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
1 150 за человека
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Посетите два уникальных дворца Крыма: Воронцовский и Ливадийский. Узнайте об их истории, насладитесь природой и архитектурой, завершив день в Ялте
Начало: Пл. Нахимова, у Памятника Нахимову
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 800 за человека
Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 400 за человека
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650 за человека
Полёт на параплане с инструктором в Каче, Севастополь
🪂 На параплане
Индивидуальная
10 минут 12 секунд
22 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане в Каче, Севастополь
Испытайте захватывающий полёт на параплане с профессиональным инструктором в Каче, Севастополь. Ощутите свободу и красоту крымских пейзажей с высоты
Начало: П. Кача, Севастополь
Расписание: По договоренности с гидом
7 ноя в 09:00
6 000 за человека
Предложение руки и сердца под водой. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца под водой - эксклюзив в Севастополе
Сделайте незабываемое предложение под водой в Севастополе с индивидуальной подготовкой сюрприза
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 2 чел.
Подводная романтика: свидание с сюрпризом. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Подводная романтика в Севастополе: свидание с неожиданностью
Удивите свою вторую половинку незабываемым подводным свиданием с профессиональной фото и видеосъемкой
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 2 чел.
День рождения под водой. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на День Рождения в Севастополе: подарок под водой
Сделайте праздник по-настоящему особенным, поздравив именинника на дне Голубой бухты Севастополя
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Дайвинг для начинающих. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг для новичков в Севастополе: уникальное погружение
Исследуйте подводный мир Черного моря в Голубой бухте Севастополя. Незабываемое погружение для начинающих с инструктором
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990 за всё до 6 чел.
Верхом по Черноречью: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут
Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
Конная экскурсия в Эски-Кермен: приключение в Севастополе
Погрузитесь в атмосферу Крыма, исследуя древний пещерный город на спине благородного скакуна
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    16 мая 2024
    По следам древних греков Фиолент - Балаклава
    Было класно
  • Г
    Грошкова
    16 мая 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
    Мы, три подруги, в первый раз ехали верхом на лошадях. Уточнили у владелицы какая прогулка будет наиболее интересна и красива
    читать дальше

    для нашего времени года (конец апреля). Очень благодарны ее рекомендациям. Было очень красиво! Шли по долине к реке, а обратно прошли через озеро (увидели лебедя и двух нутрий). Перед поездкой был проведён инструктаж, инструктор Диана помогала садиться на лошадей (оказывается, они высокие!). Также были предложены защитные шлемы. Минусы: на прогулку инструктор взяла для себя необученную лошадь, которая конфликтовала с лошадью одной из нас, временами инструктор не могла заставить свою лошадь пройти какие-то места, ей приходилось спешиваться и вести лошадь на поводу. Я понимаю необходимость в обучении, но неприятно, что это делается за счет туристов. Немного не понятно было, как добраться до конюшни, на пути не было указателей, а из-за того, что они находятся в низине, их сложно увидеть. Рекомендации: если едете на довольно длительную прогулку - возьмите с собой перчатки, одевайте удобную одежду (с учетом, что надо будет высоко поднять ногу, чтобы встать в стремя при посадке в седло). Лошади боятся идти вдоль автомобильной дороги, их надо было вести на поводу, идя почти вплотную к лошади. Учтите, что на пути в этом маршруте нужно переходить дорогу. Перед прогулкой была предложена услуга съёмки на телефон инструктора (100р с человека за час), вечером мы получили огромное количество фотографий и видео с поездки. Наших лошадей звали Серый, Пчёлка и Филипп

  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
    читать дальше

    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

  • А
    Александр
    29 апреля 2024
    Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
    Отличная экскурсия,с нами была экскурсовод Анна. Приятно поставлена речь (не как робот) живая,с юмором всю дорогу рассказывала интересные факты о местах,где мы проезжали. Отличный водитель,вообщем остались только приятные впечатления.
  • З
    Зайцева
    9 марта 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
    читать дальше

    мы с коллегами так отмечали 8 Марта: Ласточкино гнездо, Массандра с дегустацией вин и конечно прогулка по набережной теплой Ялты. Отдельная благодарность нашему гиду - Светлане, которая с увлекательным очарованием и нотками юмора рассказывала нам о достопримечательностями и с комфортом провезла на машине. Оренбург (нас четверо) рекомендует эту экскурсию!!!

  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
  • С
    Светлана
    5 января 2024
    По следам древних греков Фиолент - Балаклава
    Экскурсия в Балаклаву понравилась. Гид Роман дал много информации,интересно рассказывал. Катание на катере в море и вид,как скалы «раздвигаются» и взод в бухту -впечатляет. Сам музей Балаклава поразил мощью и грандиозностью. Гордость за флот,народ. Севастополь-любовь моя. Я вернусь!
  • А
    Анатолий
    18 ноября 2023
    «Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод - супер! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Через горы Крыма к морю
  2. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  3. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  4. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  5. Прекрасны вы, брега Тавриды
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Активный отдых" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 950 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Севастополе на 2024 год по теме «Активный отдых», 159 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам