В 12:00 встречаем вас в аэропорту Симферополя.
Возможна встречана ж\д вокзале – по согласованию с менеджером.
Едем в Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства. Увлекательная экскурсия по колоритным улочкам Бахчисарая.
Посещаем Ханский дворец, резиденцию крымских ханов Гиреев. Главная архитектурная идея дворца — воплощение представления мусульман о райском саде на земле.
Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, знаменитый Фонтан слёз, личные покои хана, гарем.
Свободное время. Покупаем сувениры, обедаем в национальном кафе, крымскотатарская кухня (заказ блюд по меню за доп. плату).
Дорога в Севастополь познакомит вас с историей Папы Климента, изгнанного за проповедь христианства и убитого по приказу римского императора Траяна в Инкермане.
Посещаем Инкерманский пещерный монастырь, древнейший монастырь Крыма, святыню — мощи Святого Климента.
В Севастополе размещаемся в отеле.
Посещаем Заповедник «Херсонес Таврический», музей под открытым небом. Город-полис основан греками-колонистами более 2500 лет назад.
Экскурсия по раскопкам полиса: улицы, башни, постоялые дома, кузница, винодельня, базилики древнего города, греческий театр, Туманный колокол.
Херсонес – место историческое, колыбель христианства на Руси. Посетим Владимирский собор, который построен на месте, где, по преданию, крестился князь Владимир.
Далее насыщенная экскурсия по Севастополю. Прогуляемся по самым интересным местам исторического центра города: Графская пристань, памятник П. С. Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар, Владимирский собор-усыпальница адмиралов.
Мы предусмотрели для вас свободное время в центре для неспешной прогулки по набережной, покупки сувениров. По желанию вы сможете совершить морскую прогулку (по погоде, за дополнительную плату) по бухтам города-героя с осмотром с моря города и боевых кораблей.
Желающие обедают в кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).
Утром после завтрака выселяемся из отеля и едем по Южному берегу Крыма в Алупку.
В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.
На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.
Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.
Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.
Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.
У замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них!).
Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей! Для разогрева аппетита посетим и его.
Далее сытный обед в панорамном кафе с видом на Ласточкино гнездо (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).
Едем в Ялту.
В главные зимние праздники Ялта традиционно надевает свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.
Прогуляемся по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спустимся на главную набережную Крыма.
Набережная – не единственная парадная улица Ялты. Предлагаем прогуляться по улице Пушкинской, обильно украшенной скульптурами, фонтанами, редкими экзотическими растениями. Посещаем торжественный Римско-католический храм.
Размещаемся в отеле.
Приглашаем в ресторан отеля на рождественский ужин. По христианскому обычаю на Рождество в меню 12 традиционных блюд и задушевные разговоры…
Едем в Нижнюю Ореанду. Именно здесь А. П. Чехову пришла идея романа «Дама с собачкой».
Посещаем Храм Покрова Божией Матери семьи Романовых, в которой сохранились уникальные мозаичные панно Антонио Сальвиати: необычный лик Христа – не каноничный, молодой, без бороды.
Далее наслаждаемся прогулкой по Солнечной (Царской) тропе. Пешеходная тропа без крутых подъёмов и спусков — излюбленное место пеших прогулок Романовых, а сегодня и многочисленных туристов. Пройдем и мы, зарядившись положительной энергией.
Посещение Ливадийского дворца — бывшей резиденции императора Николая II.
Итальянский дворик. Крестовоздвиженская домовая церковь дома Романовых.
Обед в кафе (за доп. плату).
В органном зале, расположенном в старинном здании, погружаемся в волшебство музыки органа, наполняя душу трепетом. Орган в Рождество, что может быть прекраснее…
Завтракаем, выселяемся из отеля и едем в поселок Никита.
Мы решили, что этот день должен быть наполнен красотой природы Крыма. Вас ожидает экскурсия по знаменитому Никитскому ботаническому саду. Вы познакомитесь с уникальным научным учреждением, увидите образцы редких декоративных растений, которые привезены в Крым со всего мира. В парке много вечнозеленых растений, поэтому в нем нет ощущения зимы…
Желающие могут принять участие во фруктовой дегустации в НБС (доп. плата, заказ при покупке тура).
Дегустационный набор:
На пути в Симферополь делаем остановку на смотровой площадке над Гурзуфом, где открывается великолепный вид на Гурзуф, гору Аю-даг и Черное море.
Желающие обедают в кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).
В Симферополе завершение тура.
Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика», г. Севастополь — 2 ночи и «Пансионат Дарсан» в Большой Ялте или аналогичных отелях такого же уровня.
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стоимость за взрослого
|24 500
|32 100
|Стоимость 60+
|23 275
|30 495
|Стоимость до 12 лет
|23 275
|-
Скидки:
*Дети принимаются с 6 лет в связи с насыщенностью программы.
Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.
По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.
Пансионат Darsan расположен на холмах Дарсан в 1,5 км от Черного моря. Отсюда открывается вид на центр Ялты. Гостям предлагается традиционная кухня. Из окон открывается красивый вид на побережье Крыма.
Все просто меблированные номера пансионата Darsan имеют кондиционер, спутниковое телевидение и мини-бар. Во всех номерах имеется бесплатный Wi-Fi.
Континентальный завтрак ждет гостей каждое утро. В ресторане отеля предлагается широкий выбор блюд Крымского региона. По запросу производится обслуживание номеров.
Что обязательно должно быть у вас, если вы собираетесь в экскурсионный тур по Крыму:
В сезоне 2022 г обязательно с собой иметь маски и перчатки! Требование Роспотребнадзора!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые (с линией раздачи) и кафе.
Гиды знают, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.
Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!
Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого. К этому времени участники тура должны позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера.
Экскурсионный день заканчивается в 18.00-19.00. В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время. Участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.
С момента встречи и до приезда в аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.
Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой.
Важно! Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.