Рождество в Крыму

Если хочется за короткий отпуск увидеть как можно больше и окунуться

5
3 отзыва
Если хочется за короткий отпуск увидеть как можно больше и окунуться в атмосферу рождества, то этот тур — то, что нужно! Побываем в самых популярных локациях, сделаем множество памятных фото и при желании поучаствуем во фруктовой дегустации. А также: посетим Херсонес Таврический, винный базар в Гаспре и Никитский ботанический сад.
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Херсонес Таврический
Херсонес Таврический
Посетим историко-археологический музей и место крещения Князя Владимира
Фруктовая дегустация
Фруктовая дегустация
При желании отведаем целый набор вкусностей — от джема из фейхоа до варенья из лепестков розы
Красивейшие дворцы и храмы
Красивейшие дворцы и храмы
Увидим Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Крестовоздвиженский храм и сделаем самые красивые фотографии!
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Окунёмся в атмосферу лета, посетив вечнозелёные сады с экзотическими растениями
Величие Севастополя
Величие Севастополя
Графская пристань, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар и другие локации ждут нас в экскурсии по городу
Волшебство органной музыки
Волшебство органной музыки
Настоящее рождественское настроение нам подарит мелодия этого удивительного инструмента

Программа тура по дням

1 день

Встреча, посещение Ханского дворца в Бахчисарае, дорога в Севастополь

В 12:00 встречаем вас в аэропорту Симферополя.

Возможна встречана ж\д вокзале – по согласованию с менеджером.

Едем в Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства. Увлекательная экскурсия по колоритным улочкам Бахчисарая.

Посещаем Ханский дворец, резиденцию крымских ханов Гиреев. Главная архитектурная идея дворца — воплощение представления мусульман о райском саде на земле.

Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, знаменитый Фонтан слёз, личные покои хана, гарем.

Свободное время. Покупаем сувениры, обедаем в национальном кафе, крымскотатарская кухня (заказ блюд по меню за доп. плату).

Дорога в Севастополь познакомит вас с историей Папы Климента, изгнанного за проповедь христианства и убитого по приказу римского императора Траяна в Инкермане.

Посещаем Инкерманский пещерный монастырь, древнейший монастырь Крыма, святыню — мощи Святого Климента.

В Севастополе размещаемся в отеле.

Встреча, посещение Ханского дворца в Бахчисарае, дорога в СевастопольВстреча, посещение Ханского дворца в Бахчисарае, дорога в СевастопольВстреча, посещение Ханского дворца в Бахчисарае, дорога в СевастопольВстреча, посещение Ханского дворца в Бахчисарае, дорога в Севастополь
2 день

Херсонес Таврический, обзорная экскурсия по Севастополю

Посещаем Заповедник «Херсонес Таврический», музей под открытым небом. Город-полис основан греками-колонистами более 2500 лет назад.

Экскурсия по раскопкам полиса: улицы, башни, постоялые дома, кузница, винодельня, базилики древнего города, греческий театр, Туманный колокол.

Херсонес – место историческое, колыбель христианства на Руси. Посетим Владимирский собор, который построен на месте, где, по преданию, крестился князь Владимир.

Далее насыщенная экскурсия по Севастополю. Прогуляемся по самым интересным местам исторического центра города: Графская пристань, памятник П. С. Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар, Владимирский собор-усыпальница адмиралов.

Мы предусмотрели для вас свободное время в центре для неспешной прогулки по набережной, покупки сувениров. По желанию вы сможете совершить морскую прогулку (по погоде, за дополнительную плату) по бухтам города-героя с осмотром с моря города и боевых кораблей.

Желающие обедают в кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).

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3 день

Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужин

Утром после завтрака выселяемся из отеля и едем по Южному берегу Крыма в Алупку.

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.

Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.

У замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них!).

Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей! Для разогрева аппетита посетим и его.

Далее сытный обед в панорамном кафе с видом на Ласточкино гнездо (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).

Едем в Ялту.

В главные зимние праздники Ялта традиционно надевает свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.

Прогуляемся по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спустимся на главную набережную Крыма.

Набережная – не единственная парадная улица Ялты. Предлагаем прогуляться по улице Пушкинской, обильно украшенной скульптурами, фонтанами, редкими экзотическими растениями. Посещаем торжественный Римско-католический храм.

Размещаемся в отеле.

Приглашаем в ресторан отеля на рождественский ужин. По христианскому обычаю на Рождество в меню 12 традиционных блюд и задушевные разговоры…

Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужинВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужин
4 день

Храм Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный зал

Едем в Нижнюю Ореанду. Именно здесь А. П. Чехову пришла идея романа «Дама с собачкой».

Посещаем Храм Покрова Божией Матери семьи Романовых, в которой сохранились уникальные мозаичные панно Антонио Сальвиати: необычный лик Христа – не каноничный, молодой, без бороды.

Далее наслаждаемся прогулкой по Солнечной (Царской) тропе. Пешеходная тропа без крутых подъёмов и спусков — излюбленное место пеших прогулок Романовых, а сегодня и многочисленных туристов. Пройдем и мы, зарядившись положительной энергией.

Посещение Ливадийского дворца — бывшей резиденции императора Николая II.

Итальянский дворик. Крестовоздвиженская домовая церковь дома Романовых.

Обед в кафе (за доп. плату).

В органном зале, расположенном в старинном здании, погружаемся в волшебство музыки органа, наполняя душу трепетом. Орган в Рождество, что может быть прекраснее…

Храм Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный залХрам Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный залХрам Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный залХрам Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный зал
5 день

Никитский ботанический сад, отбытие

Завтракаем, выселяемся из отеля и едем в поселок Никита.

Мы решили, что этот день должен быть наполнен красотой природы Крыма. Вас ожидает экскурсия по знаменитому Никитскому ботаническому саду. Вы познакомитесь с уникальным научным учреждением, увидите образцы редких декоративных растений, которые привезены в Крым со всего мира. В парке много вечнозеленых растений, поэтому в нем нет ощущения зимы…

Желающие могут принять участие во фруктовой дегустации в НБС (доп. плата, заказ при покупке тура).

Дегустационный набор:

  • Маслина консервированная;
  • джем из фейхоа;
  • компот из зизифуса;
  • варенье из лепестков розы;
  • джем из инжира;
  • лавандовый сироп;
  • фиточай.

На пути в Симферополь делаем остановку на смотровой площадке над Гурзуфом, где открывается великолепный вид на Гурзуф, гору Аю-даг и Черное море.

Желающие обедают в кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).

В Симферополе завершение тура.

Никитский ботанический сад, отбытиеНикитский ботанический сад, отбытиеНикитский ботанический сад, отбытиеНикитский ботанический сад, отбытие

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика», г. Севастополь — 2 ночи и «Пансионат Дарсан» в Большой Ялте или аналогичных отелях такого же уровня.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стоимость за взрослого24 50032 100
Стоимость 60+23 27530 495
Стоимость до 12 лет23 275-

Скидки:

  • Для детей до 12 лет* — 5%.
  • Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.

*Дети принимаются с 6 лет в связи с насыщенностью программы.

Варианты проживания

Отель «Атлантика»

2 ночи

Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.

По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.

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Пансионат «Дарсан»

2 ночи

Пансионат Darsan расположен на холмах Дарсан в 1,5 км от Черного моря. Отсюда открывается вид на центр Ялты. Гостям предлагается традиционная кухня. Из окон открывается красивый вид на побережье Крыма.

Все просто меблированные номера пансионата Darsan имеют кондиционер, спутниковое телевидение и мини-бар. Во всех номерах имеется бесплатный Wi-Fi.

Континентальный завтрак ждет гостей каждое утро. В ресторане отеля предлагается широкий выбор блюд Крымского региона. По запросу производится обслуживание номеров.

Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки, кроме 1 дня)
  • Путевые услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Встреча в аэропорту / на ж/д
  • Обратный трансфер в аэропорт / на ж/д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Факультативные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Морская прогулка по бухтам Севастополя:
  • Взрослый – 700 руб. /чел.
  • Дети 6-14 лет – 500 pуб. /чел.
  • Морская прогулка по Ялте:
  • Взрослый – 600 руб. /чел.
  • Дети 6-14 лет – 400 pуб. /чел.
  • Фруктовая дегустация – 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что обязательно должно быть у вас, если вы собираетесь в экскурсионный тур по Крыму:

  • Удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.
  • Наличные деньги. Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.

В сезоне 2022 г обязательно с собой иметь маски и перчатки! Требование Роспотребнадзора!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание в туре?

В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые (с линией раздачи) и кафе.

Гиды знают, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.

Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!

Как проходит экскурсионный день?

Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого. К этому времени участники тура должны позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера.

Экскурсионный день заканчивается в 18.00-19.00. В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время. Участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.

С момента встречи и до приезда в аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.

Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой.

Важно! Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 дек 2022
Всё очень понравилось
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.

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