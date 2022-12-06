3 день

Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужин

Утром после завтрака выселяемся из отеля и едем по Южному берегу Крыма в Алупку.

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.

Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.

У замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них!).

Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей! Для разогрева аппетита посетим и его.

Далее сытный обед в панорамном кафе с видом на Ласточкино гнездо (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).

Едем в Ялту.

В главные зимние праздники Ялта традиционно надевает свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.

Прогуляемся по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спустимся на главную набережную Крыма.

Набережная – не единственная парадная улица Ялты. Предлагаем прогуляться по улице Пушкинской, обильно украшенной скульптурами, фонтанами, редкими экзотическими растениями. Посещаем торжественный Римско-католический храм.

Размещаемся в отеле.

Приглашаем в ресторан отеля на рождественский ужин. По христианскому обычаю на Рождество в меню 12 традиционных блюд и задушевные разговоры…