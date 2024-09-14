Семейные развлекательные туры Севастополя

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Севастополе, цены от 24 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новый год в Севастополе
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новый год в Севастополе
Начало: Г. Симферополь
30 дек в 10:00
24 000 за человека
Кругосветное путешествие по Крыму
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Кругосветное путешествие по Крыму
Начало: Г. Симферополь
5 апр в 10:00
19 апр в 10:00
от 25 900 за человека
Крымская кругосветка
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
6 дней
Крымская кругосветка
Начало: Г. Симферополь
5 апр в 10:00
19 апр в 10:00
от 3190029 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Очень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам очень понравилось знакомство с Крымом!!! .
    Очень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам оченьОчень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам очень
  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Добрый день, только хорошие впечатления, доброжелательные сотрудники, интересная программа. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным
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    дорогам над бухтами и городами. Особенная благодарность нашему гиду Надежде Юрьевне, которая передала нам свою любовь к Севастополю, Крыму, делала нашу встречу Нового года веселой и запоминающейся, помогла нам всем познакомится, поскольку группа как и всегда в Большой Стране из разных регионов, что привносит свою изюминку в проводимые туры.

  • О
    Ольга
    17 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять. Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали
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    с любопытством) Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили. Минусы: Сам тур - по состоянию на Новый год - слегка сыроват, но причина в том, что большинство экскурсионных мест находятся на реставрации, и конечно же, смотреть на 5% от всего здания - было не совсем интересно (ханство), но, мы насладились воздухом и красотой природы и гор. Ялта - на мой взгляд - 1 час прогулки - это как дать конфету откусить и не доесть. С учетом того, что набережная интереснее вечером и сама набережная после реставрации- стала красивее . Экскурсией в Ялту слегка разочарованны . Кафе у вида на ласточкино гнездо - полный отстой. Ощущение, что загоняют туристов туда чтоб рекламировать вино . Вино разбавлено. Дурят. Ко всем другим экскурсионным программам - претензий нет. При малом количестве минусов - мы нашли возможность найти плюсы и просто насладиться красотой. Любой труд - это труд, и право на ошибку дано всем. Но оценки 4. На 5- есть необходимость доработки некоторых моментов.

    Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Федюхины высоты в Севастополе
    Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
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    сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.

  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.
  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Федюхины высоты в Севастополе
    Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
  • М
    Маляренко
    11 января 2024
    Федюхины высоты в Севастополе
    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые
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    новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!

    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг
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    и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные! Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы…

  • А
    Анастасия
    6 декабря 2022
    Рождество в Крыму. Ялта
    Всё очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Можно с детьми»

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Сейчас в Севастополе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 24 000 до 29 900 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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