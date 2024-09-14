5 дней
Новый год в Севастополе
Начало: Г. Симферополь
30 дек в 10:00
24 000₽ за человека
5 дней
Кругосветное путешествие по Крыму
Начало: Г. Симферополь
5 апр в 10:00
19 апр в 10:00
от 25 900₽ за человека
скидка
6%
6 дней
Крымская кругосветка
Начало: Г. Симферополь
5 апр в 10:00
19 апр в 10:00
от 3190029 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена14 сентября 2024Очень понравился тур. Замечательный водитель, грамотный экскурсовод, обалденные виды в Крыму. Все на 5++++. Нам очень понравилось знакомство с Крымом!!! .
- ММарина29 апреля 2024Добрый день, только хорошие впечатления, доброжелательные сотрудники, интересная программа. Рекомендую.
- ННаталия17 января 2024Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным
- ООльга17 января 2024Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять. Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали
- ННаталия17 января 2024Федюхины высоты в СевастополеПоскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
- ГГеннадий13 января 2024Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.
- ГГеннадий13 января 2024Федюхины высоты в СевастополеНадежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
- ММаляренко11 января 2024Федюхины высоты в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые
- ННаталья28 июня 2023Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг
- ААнастасия6 декабря 2022Рождество в Крыму. ЯлтаВсё очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Можно с детьми»
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