Крымская кругосветка. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Г. Симферополь
13 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 37 900 ₽ за человека
Крымская кругосветка. Экскурсионный тур на 5 дней
Экскурсионный тур «Крымская кругосветка. Экскурсионный тур на 5 дней» на 5 дней
Начало: Г. Симферополь
13 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 32 900 ₽ за человека
Кругосветное путешествие по Крыму. Гранд-тур на 5 дней
Начало: Г. Симферополь
21 мар в 10:00
4 апр в 10:00
от 31 900 ₽ за человека
Новый год в Севастополе
Начало: Г. Симферополь
29 дек в 10:00
25 900 ₽ за человека
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Начало: Г. Симферополь
12 июн в 10:00
от 24 100 ₽ за человека
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Начало: Г. Симферополь
18 окт в 10:00
37 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Севастополе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
Сколько стоит тур в Севастополе в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Выездные" можно забронировать 6 авторских туров от 24 100 до 37 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры по окрестностям Севастополя и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май