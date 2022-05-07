*Посещение экскурсии и дегустации на объекте Инкерманский завод марочных вин, туристам НЕ достигшим 18 лет – запрещено!

Прогулка по винным галереям, погружение в историю завода и неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с таинством создания вин.

Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах созревают марочные вина.

Лаванда, засыхая, сохраняет цвет и запах, что позволяет пучки растения держать в вазочке без воды.

В отличие от французских, лавандовые поля Крыма засеяны с узкими промежутками между рядами, это создает ощущение сплошного цветочного ковра.

Переезд в село Тургеневка на лавандовые поля.

Обед в колоритном восточном ресторане «Ак-кая» (заказ блюд по меню за доп. плату).

Дегустация 5ти видов сыра из коровьего, козьего и овечьего молока, домашнего йогурта.

Экскурсия по ферме, милое общение с животными.

Переезд в Белогорск на частную сыроварню ферма «Феодоро».

10:30 – 11:00 Встреча туристов под часами на башне на ж/д вокзале.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя: Графская пристань, площадь им. Адмирала Нахимова, памятник П.С. Нахимову, Мемориал защитникам города 1941-1942гг, Приморский бульвар, прекрасный вид на Севастопольскую бухту.

Памятник Затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя.

Свободное время в центре.

По желанию: морская прогулка на катере по бухтам Севастополя, близкий подход к военным кораблям (доп. плата).

Переезд в Балаклаву.

Прогулка по набережной знаменитой бухты листригонов, знакомство с ее 2500-летней историей. Башня средневековой крепости Чембало построена в XIV веке на утесе, прикрывающем вход в бухту. Свободное время.

По желанию:

морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытом море (доп. плата);

посещение винзавода «Золотая балка» (доп. плата).

Предлагаем продегустировать блюда из крымских морепродуктов и рыбы в одном из рыбных кафе на набережной (заказ блюд по меню за доп. плату).

Что сегодня попало в сети?

Это и ставридка, и луфарь, и ершик, и кефаль, и морской окунь, и камбала.

Любителям экзотики предложат блюда из мидий, рапаны, катрана (черноморской акулы).

Блюда из рыбы и морепродуктов прекрасно сочетаются с сухими белыми крымскими винами.

Возвращение в отель.