Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур

Крым - это не только красивая природа и интересные исторические объекты. В Крым также едут за ласковым морем, солнцем

5
3 отзыва
Крым – это не только красивая природа и интересные исторические объекты. В Крым также едут за ласковым морем, солнцем, и, конечно, за гастрономическими удовольствиями.
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
11
июн

Описание

Короткий трехдневный тур очень насыщен. В нем и дегустации вин и шампанского, и исторические объекты, и красоты крымской природы, и дегустации рыбы, морепродуктов и национальной крымскотатарской кухни. Время на купание в Черном море в лучах ласкового июньского солнца тоже будет.

Преимущества этого путешествия: 

  • попробуем Крым на вкус – наши вкусовые рецепторы точно останутся в восторге;
  • насладимся красотой природы Крымского полуострова – в июне еще нет удушающей жары и мы с комфортом сможем ходить на экскурсии;
  • насыщенные выходные – за короткие выходные и отдохнем, и увидим как можно больше.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, частная сыроварня, лавандовые поля, Инкерманский завод марочных вин.

10:30 – 11:00 Встреча туристов под часами на башне на ж/д вокзале.

11:30 – 12:00 Встреча группы в а/п Симферополь.

Переезд в Белогорск на частную сыроварню ферма «Феодоро».

Экскурсия по ферме, милое общение с животными.

Дегустация 5ти видов сыра из коровьего, козьего и овечьего молока, домашнего йогурта.

Домашние прохладительные напитки.

Обед в колоритном восточном ресторане «Ак-кая» (заказ блюд по меню за доп. плату).

Переезд в село Тургеневка на лавандовые поля.

Лаванда цветет в июне.

Бескрайние, тянущиеся до горизонта поля фиолетовых цветов наполняют воздух пьянящим ароматом.

В отличие от французских, лавандовые поля Крыма засеяны с узкими промежутками между рядами, это создает ощущение сплошного цветочного ковра.

Делаем фото.

Собираем пучки лаванды.

Лаванда, засыхая, сохраняет цвет и запах, что позволяет пучки растения держать в вазочке без воды.

Переезд в Инкерман.

Посещаем Инкерманский завод марочных вин.

Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах созревают марочные вина.

Прогулка по винным галереям, погружение в историю завода и неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с таинством создания вин.

Дегустация 8-ми образцов тихих вин завода.

Покупка понравившихся вин в фирменном магазине.

*Посещение экскурсии и дегустации на объекте Инкерманский завод марочных вин, туристам НЕ достигшим 18 лет – запрещено!

Переезд в отель, размещение.

Встреча, частная сыроварня, лавандовые поля, Инкерманский завод марочных вин.Встреча, частная сыроварня, лавандовые поля, Инкерманский завод марочных вин.Встреча, частная сыроварня, лавандовые поля, Инкерманский завод марочных вин.Встреча, частная сыроварня, лавандовые поля, Инкерманский завод марочных вин.
2 день
Севастополь, Балаклава, &quot;Золотая балка&quot;

Завтрак.

Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя: Графская пристань, площадь им. Адмирала Нахимова, памятник П.С. Нахимову, Мемориал защитникам города 1941-1942гг, Приморский бульвар, прекрасный вид на Севастопольскую бухту.

Памятник Затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя.

Свободное время в центре.

По желанию: морская прогулка на катере по бухтам Севастополя, близкий подход к военным кораблям (доп. плата).

Переезд в Балаклаву.

Прогулка по набережной знаменитой бухты листригонов, знакомство с ее 2500-летней историей. Башня средневековой крепости Чембало построена в XIV веке на утесе, прикрывающем вход в бухту. Свободное время.

По желанию:

  • морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытом море (доп. плата);
  • посещение винзавода «Золотая балка» (доп. плата).

Предлагаем продегустировать блюда из крымских морепродуктов и рыбы в одном из рыбных кафе на набережной (заказ блюд по меню за доп. плату).

Что сегодня попало в сети?

Это и ставридка, и луфарь, и ершик, и кефаль, и морской окунь, и камбала.

Любителям экзотики  предложат блюда из мидий, рапаны, катрана (черноморской акулы).

Блюда из рыбы и морепродуктов прекрасно сочетаются с сухими белыми крымскими винами.

Возвращение в отель.

Севастополь, Балаклава, &quot;Золотая балка&quot;Севастополь, Балаклава, &quot;Золотая балка&quot;Севастополь, Балаклава, &quot;Золотая балка&quot;Севастополь, Балаклава, &quot;Золотая балка&quot;
3 день
Бахчисарай, Ханский дворец, этнографический центр

Завтрак.

Выселение из отеля.

Экскурсия в Бахчисарай.

Переезжаем в Бахчисарай и знакомимся с культурой востока.

Посещаем с экскурсией Ханский дворец, резиденцию крымских ханов династии Гиреев: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.

Еще одна гастрономическая страница Крыма – восточная кухня.

Посещаем этнографический центр «В гостях у крымских татар» – чтобы полностью погрузиться в атмосферу жизни крымских татар, коренного народа Крыма.

Здесь всё пронизано атмосферой крымскотатарского гостеприимства.

Небольшая экскурсия по объекту.

В этническом музее все экспонаты подлинные: старинные монеты, копья и оружие, бытовая утварь, вышитые золотом национальные костюмы, серебряные пояса ручной работы в технике филигрань.

Исторический экскурс сменяет культурный.

Гостей усаживают за столы и знакомят с кулинарными традициями жизни народа.

По обычаю первым на стол подают кофе.

Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне).

Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 пельмешек.

Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).

Далее подаются дымлама (овощи с мясом), янтых (вариант чебурека) и травяной чай с курабье.

Обед сопровождается национальной музыкой и танцами.

И гости становятся активными участниками программы, нарядившись в национальные костюмы.

Переезд в а/п Симферополя.

Завершение тура.

Бахчисарай, Ханский дворец, этнографический центрБахчисарай, Ханский дворец, этнографический центрБахчисарай, Ханский дворец, этнографический центрБахчисарай, Ханский дворец, этнографический центр

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе г. Севастополя.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:

  • 2-хместное размещение – 15 750 руб.;
  • 1-номестное размещение – 19 550 руб.;
  • Ребенок с 5 до 12 лет включительно – 14 800 руб.

Указаны возможные варианты проживания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в г. Севастополь в 2-хместных номерах с удобствами
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
  • Питание ВВ, завтраки в отеле (кроме дня заезда), обед в 3й день в этноцентре
  • Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
  • Обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Бахчисараю
  • Входные билеты на объекты с экскурсией: ферма «Феодоро», Лавандовые поля, Инкерман
  • Экскурсия+дегустация, Ханский дворец, этноцентр «В гостях у крымских татар»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Обеды (в 1-й и 2-й дни) и ужины
  • Морская прогулка на катере по бухтам Севастополя, близкий подход к военным кораблям – 30 мин 500 руб. /чел.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытом море, 30 мин – 500 руб. /чел.
  • Посещение винзавода «Золотая балка» – 1 000 руб. (экскурсия по заводу + дегустация 6ти образцов шампанского в современном дегустационном зале Шампанерия)
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Е
6 янв 2022
Гид Андрей сделал поездку ещё и познавательной – постоянно рассказывал о местности, историю, факты. Получилась отличная в меру насыщенная поездка, где не нужно было ни о чем заботиться. Отдохнули хорошо:)

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