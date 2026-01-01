Вас ждут дегустации вин и морепродуктов, национальной крымскотатарской кухни, а также посещение знаменитых исторических объектов. Время на купание в Черном море в лучах июньского солнца тоже будет.
Программа тура по дням
Встреча, лавандовые поля, винный завод
12:00 Встреча на ж/д вокзале Симферополя (под часами на башне).
Красивое начало тура: фотосессия в селе Тургеневка на лавандовых полях.
Бескрайние, тянущиеся до горизонта поля фиолетовых цветов, в июне наполняют воздух пьянящим ароматом.
Сделаем красочные фото, купим пучки лаванды, заботливо собранную для Вас, в фирменном магазине приобретем эко-продукцию агрофирмы.
Модельеры и фотографы советуют: фиолетовый хорошо сочетается со светлыми тонами в одежде.
Далее по программе посещение Инкерманского завода марочных вин.
Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах созревают марочные вина.
Предлагаем экскурсию по винным галереям, погружение в историю завода и неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с таинством создания вин.
Дегустация 8 образцов лучших вин завода. Всем участникам скидка в фирменном магазине — 10%.
Внимание! Посещение винзаводов только с 18 лет!
Размещение в отеле в Севастополе.
Севастополь, Балаклава
Завтрак.
День знакомства с историей и достопримечательностями Севастополя.
На неспешной прогулке по историческому центру Севастополя побываете на Графской пристани, на площади Адмирала Нахимова, у памятника П. С. Нахимову, у Мемориала защитникам города 1941-1942 гг., на Приморском бульваре.
С набережной прекрасный вид на бухту, на памятник Затопленным кораблям (визитная карточка Севастополя).
Свободное время в центре. Покупка сувениров.
Далее переезд в Балаклаву.
Прогулка-экскурсия по набережной Балаклавы.
Вы познакомитесь с историей городка, увидите места, связанные с именем русского писателя А. И. Куприна и др.
Очень романтичное место: на утесе высятся руины башни Генуэзской крепости Чембало, XIV в, у причалов стоят яхты и катера.
Чтобы ваши выходные были «вкусными», предлагаем продегустировать крымские морепродукты в рыбном кафе на набережной Балаклавы.
Что сегодня попало в сети? Ставридка, луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала. Любителям экзотики предложат блюда из мидий, рапаны, катрана.
Свободное время в Балаклаве. Балаклавская бухта — одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту.
Чтобы это увидеть, предлагаем совершить морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море (за доп. плату).
В завершение дня посетим Археологический парк "Новый Херсонес", новую достопримечательность Севастополя. На 24 га воссоздан «византийский город», 30 объектов: храм парк, грифон «Арена», древняя река, музеи, др. Вечером здесь красивая подсветка.
20:30 Закат.
Бахчисарай, комплекс Салачик, Ханский дворец, национальный обед
Завтрак. Выселение из отеля.
В завершающий день крымского приключения предлагаем окунуться в атмосферу восточной культуры, посетить Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства.
И предлагаем начать с посещения исторического комплекса Салачик: с XVI века сохранились и дюрбе (мавзолей), и медресе (школа духовенства мусульман).
Гид познакомит с особенностями мусульманской восточной архитектуры XVI в, историей медресе, методах и реформах в образовании. Вы увидите усыпальницу первых крымских ханов, раскопки городской бани XVI в., руины древней мечети.
Затем посетим Ханский дворец, резиденцию крымских ханов Гиреев.
Главная архитектурная идея дворца — воплощение представления мусульман о райском саде на земле. Даже название города в переводе означает дворец-сад.
В связи с тем, что Ханский дворец находится на реставрации, маршрут экскурсии по дворцу и внутреннему двору может быть изменен. Вы посетите все доступные объекты, в т. ч. открытые после реставрации. Время на покупку сувениров тоже будет.
Комплимент от турфирмы — обед в восточном колоритном кафе.
По обычаю первым на стол подают кофе —символ гостеприимства у крымских татар.
Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне), особое искусство слепить их, чтобы ложка вмещала 8 штук. Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях), янтых (вариант чебурека). В завершение травяной чай с восточными сладостями.
Экскурсионная программа заканчивается в Бахчисарае.
Трансфер на ж/д вокзал в Симферополь ориентировочно к 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Севастополе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|1-местный номер
|2-местный номер
|Взрослый
|29 100
|24 100
|Пенсионер
|28 000
|23 000
|Дети 6-14 лет на основном месте в 2-местном номере
|---
|21 700
Обратите внимание! Посещение винзаводов только с 18 лет!
Варианты проживания
Гостиница «Атлантика»
Отель «Атлантика» ждёт гостей в солнечном Крыму. Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.
Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.
Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.
В непосредственной близости расположены кафе, магазины и много других заведений.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в г. Севастополе в номерах с удобствами
- Транспортное обслуживание по маршруту, трансферы
- Экскурсионное сопровождение по маршруту
- Обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Бахчисараю
- Входные билеты на объекты с экскурсией: Лавандовые поля, Инкерманский винзавод (экскурсия + дегустация), парк «Новый Херсонес», комплекс Салачик, Ханский дворец
- Питание, указанное в программе тура: завтраки в отеле (кроме дня заезда) обеды: во 2-й день - дегустация блюд из черноморских морепродуктов в рыбном кафев 3-й день - дегустация восточных блюд в крымскотатарском кафе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обед в 1-й день и ужины
- Морская прогулка в Балаклаве
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя объема предоставляемых услуг.