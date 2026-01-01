2 день

Севастополь, Балаклава

Завтрак.

День знакомства с историей и достопримечательностями Севастополя.

На неспешной прогулке по историческому центру Севастополя побываете на Графской пристани, на площади Адмирала Нахимова, у памятника П. С. Нахимову, у Мемориала защитникам города 1941-1942 гг., на Приморском бульваре.

С набережной прекрасный вид на бухту, на памятник Затопленным кораблям (визитная карточка Севастополя).

Свободное время в центре. Покупка сувениров.

Далее переезд в Балаклаву.

Прогулка-экскурсия по набережной Балаклавы.

Вы познакомитесь с историей городка, увидите места, связанные с именем русского писателя А. И. Куприна и др.

Очень романтичное место: на утесе высятся руины башни Генуэзской крепости Чембало, XIV в, у причалов стоят яхты и катера.

Чтобы ваши выходные были «вкусными», предлагаем продегустировать крымские морепродукты в рыбном кафе на набережной Балаклавы.

Что сегодня попало в сети? Ставридка, луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала. Любителям экзотики предложат блюда из мидий, рапаны, катрана.

Свободное время в Балаклаве. Балаклавская бухта — одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту.

Чтобы это увидеть, предлагаем совершить морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море (за доп. плату).

В завершение дня посетим Археологический парк "Новый Херсонес", новую достопримечательность Севастополя. На 24 га воссоздан «византийский город», 30 объектов: храм парк, грифон «Арена», древняя река, музеи, др. Вечером здесь красивая подсветка.

20:30 Закат.

