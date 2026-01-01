Мои заказы

Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур

Вкусные выходные в Крыму
Крым – это не только красивая природа и интересные исторические объекты. В Крым также едут за ласковым морем, солнцем, и, конечно, за гастрономическими удовольствиями. Приглашаем вас в насыщенное трехдневное путешествие.

Вас ждут дегустации вин и морепродуктов, национальной крымскотатарской кухни, а также посещение знаменитых исторических объектов. Время на купание в Черном море в лучах июньского солнца тоже будет.
Программа тура по дням

1 день

Встреча, лавандовые поля, винный завод

12:00 Встреча на ж/д вокзале Симферополя (под часами на башне).

Красивое начало тура: фотосессия в селе Тургеневка на лавандовых полях.

Бескрайние, тянущиеся до горизонта поля фиолетовых цветов, в июне наполняют воздух пьянящим ароматом.

Сделаем красочные фото, купим пучки лаванды, заботливо собранную для Вас, в фирменном магазине приобретем эко-продукцию агрофирмы.

Модельеры и фотографы советуют: фиолетовый хорошо сочетается со светлыми тонами в одежде.

Далее по программе посещение Инкерманского завода марочных вин.

Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах созревают марочные вина.

Предлагаем экскурсию по винным галереям, погружение в историю завода и неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с таинством создания вин.

Дегустация 8 образцов лучших вин завода. Всем участникам скидка в фирменном магазине — 10%.

Внимание! Посещение винзаводов только с 18 лет!

Размещение в отеле в Севастополе.

2 день

Севастополь, Балаклава

Завтрак.

День знакомства с историей и достопримечательностями Севастополя.

На неспешной прогулке по историческому центру Севастополя побываете на Графской пристани, на площади Адмирала Нахимова, у памятника П. С. Нахимову, у Мемориала защитникам города 1941-1942 гг., на Приморском бульваре.

С набережной прекрасный вид на бухту, на памятник Затопленным кораблям (визитная карточка Севастополя).

Свободное время в центре. Покупка сувениров.

Далее переезд в Балаклаву.

Прогулка-экскурсия по набережной Балаклавы.

Вы познакомитесь с историей городка, увидите места, связанные с именем русского писателя А. И. Куприна и др.

Очень романтичное место: на утесе высятся руины башни Генуэзской крепости Чембало, XIV в, у причалов стоят яхты и катера.

Чтобы ваши выходные были «вкусными», предлагаем продегустировать крымские морепродукты в рыбном кафе на набережной Балаклавы.

Что сегодня попало в сети? Ставридка, луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала. Любителям экзотики предложат блюда из мидий, рапаны, катрана.

Свободное время в Балаклаве. Балаклавская бухта — одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту.

Чтобы это увидеть, предлагаем совершить морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море (за доп. плату).

В завершение дня посетим Археологический парк "Новый Херсонес", новую достопримечательность Севастополя. На 24 га воссоздан «византийский город», 30 объектов: храм парк, грифон «Арена», древняя река, музеи, др. Вечером здесь красивая подсветка.

20:30 Закат.

3 день

Бахчисарай, комплекс Салачик, Ханский дворец, национальный обед

Завтрак. Выселение из отеля.

В завершающий день крымского приключения предлагаем окунуться в атмосферу восточной культуры, посетить Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства.

И предлагаем начать с посещения исторического комплекса Салачик: с XVI века сохранились и дюрбе (мавзолей), и медресе (школа духовенства мусульман).

Гид познакомит с особенностями мусульманской восточной архитектуры XVI в, историей медресе, методах и реформах в образовании. Вы увидите усыпальницу первых крымских ханов, раскопки городской бани XVI в., руины древней мечети.

Затем посетим Ханский дворец, резиденцию крымских ханов Гиреев.

Главная архитектурная идея дворца — воплощение представления мусульман о райском саде на земле. Даже название города в переводе означает дворец-сад.

В связи с тем, что Ханский дворец находится на реставрации, маршрут экскурсии по дворцу и внутреннему двору может быть изменен. Вы посетите все доступные объекты, в т. ч. открытые после реставрации. Время на покупку сувениров тоже будет.

Комплимент от турфирмы — обед в восточном колоритном кафе.

По обычаю первым на стол подают кофе —символ гостеприимства у крымских татар.

Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне), особое искусство слепить их, чтобы ложка вмещала 8 штук. Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях), янтых (вариант чебурека). В завершение травяной чай с восточными сладостями.

Экскурсионная программа заканчивается в Бахчисарае.

Трансфер на ж/д вокзал в Симферополь ориентировочно к 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Севастополе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение 1-местный номер 2-местный номер
Взрослый 29 100 24 100
Пенсионер 28 000 23 000
Дети 6-14 лет на основном месте в 2-местном номере --- 21 700

Обратите внимание! Посещение винзаводов только с 18 лет!

Варианты проживания

Гостиница «Атлантика»

2 ночи

Отель «Атлантика» ждёт гостей в солнечном Крыму. Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.

Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.

Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.

В непосредственной близости расположены кафе, магазины и много других заведений.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в г. Севастополе в номерах с удобствами
  • Транспортное обслуживание по маршруту, трансферы
  • Экскурсионное сопровождение по маршруту
  • Обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Бахчисараю
  • Входные билеты на объекты с экскурсией: Лавандовые поля, Инкерманский винзавод (экскурсия + дегустация), парк «Новый Херсонес», комплекс Салачик, Ханский дворец
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки в отеле (кроме дня заезда) обеды: во 2-й день - дегустация блюд из черноморских морепродуктов в рыбном кафев 3-й день - дегустация восточных блюд в крымскотатарском кафе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обед в 1-й день и ужины
  • Морская прогулка в Балаклаве
Место начала и завершения?
Г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

