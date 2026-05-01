Крымская кругосветка. Экскурсионный тур на 6 дней

Раскройте всю глубину Крымского полуострова за шесть дней! Вы увидите подземные галереи пещеры «Таврида», панорамы Белой скалы, средневековую крепость и живописные морские бухты Восточного Крыма.

Вас ждут курортные Феодосия и Ялта,
яркие Ливадийский и Воронцовский дворцы, набережные и памятные места Севастополя и атмосферный Бахчисарай.

Это путешествие насыщено вкусами крымско-татарской кухни, историями городов, в которых сменялись империи и культуры, морскими прогулками и видами, к которым хочется возвращаться.

Программа тура по дням

1 день

Симферополь - Зуя - Белогорск

Встреча на ж/д-вокзале г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка».

Переезд на Восточный берег Крыма.

Посещение пещеры «Таврида», которая была открыта неожиданно при строительстве одноименной трассы летом 2018 года.

Это самая большая пещера в предгорном Крыму, представляющая собой 485 метров подземных галерей, где были найдены окаменелые останки южного слона, антилоп, саблезубых котов и даже гигантского страуса.

Переезд в Белогорск.

По дороге обзор Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Поздний обед (15:00, с элементами крымско-татарской кухни).

Размещение в гостинице Восточного Крыма.

2 день

Феодосия - Коктебель

Завтрак.

Трансфер в Феодосию.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Свободное время.

По желанию на выбор предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • открывшуюся в 2024 году после реставрации картинную галерею И. К. Айвазовского — один из старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрания которой включает уникальные произведения великого русского мариниста и других известных художников (за доп. плату, рекомендуем посещение с экскурсией: взрослые — 600 руб, дети — 350 руб);
  • музей Александра Грина (за доп. плату, от 250 руб);
  • музей Марины и Анастасии Цветаевых (за доп. плату, от 350 руб).

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, где с высоты птичьего полета открывается волшебный вид на восточный берег Крыма, Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар, вулканический массив Кара-даг и соленое озеро.

Переезд в район Коктебельского залива, по дороге путевая информация о Коктебеле — курорте, окруженным созданными природой достопримечательностями — горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.

Именно в этом живописном уголке поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.

Предлагаем совершить морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату — от 1200 руб.) или отдых на пляже.

Возвращение в гостиницу.

3 день

Малореченское - Алушта

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца — православного храма, самого высокого на полуострове.

Экскурсия на джипах к подножию Демерджи — самой живописной горы Крыма, с видом на загадочную Долину Привидений и знакомством с легендарными местами съемок известных эпизодов фильма «Кавказская пленница».

Размещение в гостинице Южного берега Крыма.

4 день

Ливадия - Ялта - Никита

Завтрак.

Переезд в п. Ливадия.

Экскурсия в Ливадийский дворец — летнюю резиденцию российского императора Николая II и место проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Прогулка по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семенову, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.

Переезд в п. Никита.

Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров — «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной — тюльпанов, летом — роз, а осенью — хризантем.

Возвращение в гостиницу.

5 день

Алупка - Севастополь - Симферополь

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в Севастополь.

Путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).

Посещение Воронцовского дворца-музея в Алупке — летней резиденции генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самого романтичного архитектурного памятника Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

По желанию предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (за доп. плату — от 700 руб).

Размещение в гостинице Севастополя.

По желанию за доп. плату после экскурсионной программы можно самостоятельно посетить Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» (вход на территорию – 500 руб с чел., время работы – до 22:00, вход на территорию – до 21:00, проезд – общественным транспортом).

6 день

Бахчисарай, посещение кофейни-музея «Дегирмен»

Завтрак.

Переезд в Бахчисарай через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и средневековой крепости Каламита.

Прибытие в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.

Свободнее время.

По желанию на выбор предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • комплекс Ханского дворца — единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта (за доп. плату — 500 руб. с чел., ведется частичная реконструкция);
  • дегустацию крымских вин (за доп. плату — 500 руб с чел.);
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (без экскурсовода).

Трансфер на ж/д-вокзал г. Симферополя (без экскурсовода) к 16:30-17:00.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты и размещения, руб:

Даты2-местное1-местное
Апрель13.04 – 18.043790043900
27.04 – 2.053790043900
Май11.05 – 16.053890044900
25.05 – 30.053890044900
Июнь8.06 – 13.064090045900
22.06 – 27.064090045900
Июль август20.07 – 25.074190046900
17.08 – 22.084190046900
Сентябрь9.09 – 14.094190046900
16.09 – 21.094190046900
23.09 – 28.094090045900
Октябрь12.10 – 17.103990044900

Скидки:

  • для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%;
  • для пенсионеров 60+ скидка — 5%.

Гостиницы указаны ориентировочно. Возможна замена на аналогичные, конкретные отели будут известны за 7 дней до тура.

Варианты проживания

Отель «Феодосия» 3

2 ночи

Чистый, уютный отель с прекрасным расположением и комфортным отдыхом на берегу живописного Феодосийского залива.

В номере: две односпальные кровати, телевизор, кондиционер, цифровое телевидение, Wi-Fi, электронные замки, сейф, зеркало, шкаф для одежды, вешалки, чайник, косметические средства, полотенца, фен, туалет, душ.

Отель «Дива» 3

2 ночи

Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.

Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.

В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.

Отель «Алушта» 2

2 ночи

Имеет очень удобное расположение: 100 м от автовокзала, в 15 минутной доступности от Центральной Набережной. С парапета гостиничного холла открывается живописный и неповторимый вид на вечно зеленый и живописный пейзаж череды горных массивов Бабуган, Четыр-Даг и Демерджи, просторную и самую большую на Южном побережье Крыма долину и, конечно же, на море.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, утюг, фен, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, балкон.

Гостиница «Атлантика»

1 ночь

Отель «Атлантика» ждёт гостей в солнечном Крыму. Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.

Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.

Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.

В непосредственной близости расположены кафе, магазины и много других заведений.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (5 завтраков, 1 обед)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи (пещера Таврида, Демерджи, Никитский сад, Воронцовский дворец, Дегирмен, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю, Ялте)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание (5 обедов и ужины)
  • В картинную галерею И.К. Айвазовского: взрослые - 600 руб, дети - 350 руб
  • В музей Александра Грина - от 250 руб
  • В музей Марины и Анастасии Цветаевых - от 350 руб
  • Морская прогулка вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам - от 1200 руб
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте - от 700 руб
  • Комплекс Ханского дворца - 500 руб
  • Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» - 500 руб с чел
  • Дегустация крымских вин - 500 руб/чел
Место начала и завершения?
Г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?
  • для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%;
  • для пенсионеров 60+ скидка - 5%.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей) и взрослым до 80 лет.

Что еще нужно знать о туре?
  1. К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
  2. Цены на дополнительные экскурсии могут меняться в течение сезона (стоимость уточняется на месте).
  3. Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий и других обстоятельств.
  4. Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
  5. При бронировании необходимо обязательно сообщать данные для встречи (номер поезда, время прибытия и контактный телефон для связи).
  6. Рекомендуем выбирать время отъезда не ранее 18:00 и сообщать ваше время отъезда экскурсоводу.
  7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего количества услуг.
  8. Организатор не несет ответственность за погодные условия, очереди, пробки и ремонт на дорогах, изменения правил посещения достопримечательностей и проезда к ним, изменения стоимости входных билетов в музеи.
На чем будем передвигаться в туре?

Для группы 30-40 человек предоставляются автобусы Фоксбас или EOS.
Для групп до 18 человек – Мерседес спринтер до 21 места.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

