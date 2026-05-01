Описание тура
Откройте для себя яркую мозаику Восточного и Южного берега Крыма!
В этом путешествии Вас ожидают таинственные залы пещеры «Таврида» и величественная Белая скала, панорамы Коктебеля и живописные пейзажи Демерджи. Вы вдохнете атмосферу и ароматы цветущих аллей Никитского ботанического сада и морской воздух набережной Ялты, увидите романтические дворцы и героический Севастополь.
Это путешествие подарит вам море впечатлений, захватывающие виды и прикосновение к богатой истории полуострова.
Программа тура по дням
Симферополь - Зуя - Белогорск
Встреча на ж/д-вокзале г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка».
Переезд на Восточный берег Крыма.
Посещение пещеры «Таврида», которая была открыта неожиданно при строительстве одноименной трассы летом 2018 года.
Это самая большая пещера в предгорном Крыму, представляющая собой 485 метров подземных галерей, где были найдены окаменелые останки южного слона, антилоп, саблезубых котов и даже гигантского страуса.
Переезд в Белогорск.
По дороге обзор Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.
Поздний обед (15:00, с элементами крымско-татарской кухни).
Размещение в гостинице Восточного Крыма.
Феодосия - Коктебель
Завтрак.
Трансфер в Феодосию.
Обзорная экскурсия по городу с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.
Свободное время.
По желанию на выбор предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
- открывшуюся в 2024 году после реставрации картинную галерею И. К. Айвазовского — один из старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрания которой включает уникальные произведения великого русского мариниста и других известных художников (за доп. плату, рекомендуем посещение с экскурсией: взрослые — 600 руб, дети — 350 руб);
- музей Александра Грина (за доп. плату, от 250 руб);
- музей Марины и Анастасии Цветаевых (за доп. плату, от 350 руб).
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, где с высоты птичьего полета открывается волшебный вид на восточный берег Крыма, Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар, вулканический массив Кара-даг и соленое озеро.
Переезд в район Коктебельского залива, по дороге путевая информация о Коктебеле — курорте, окруженным созданными природой достопримечательностями — горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.
Именно в этом живописном уголке поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.
Предлагаем совершить морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату — от 1200 руб.) или отдых на пляже.
Возвращение в гостиницу.
Малореченское - Алушта
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца — православного храма, самого высокого на полуострове.
Экскурсия на джипах к подножию Демерджи — самой живописной горы Крыма, с видом на загадочную Долину Привидений и знакомством с легендарными местами съемок известных эпизодов фильма «Кавказская пленница».
Размещение в гостинице Южного берега Крыма.
Ливадия - Ялта - Никита
Завтрак.
Переезд в п. Ливадия.
Экскурсия в Ливадийский дворец — летнюю резиденцию российского императора Николая II и место проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Прогулка по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семенову, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Переезд в п. Никита.
Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров — «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной — тюльпанов, летом — роз, а осенью — хризантем.
Возвращение в гостиницу.
Алупка - Севастополь - Симферополь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Севастополь.
Путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).
Посещение Воронцовского дворца-музея в Алупке — летней резиденции генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самого романтичного архитектурного памятника Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
По желанию предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (за доп. плату — от 700 руб).
Трансфер на ж/д вокзал г. Симферополя (без экскурсовода) к 16:30-17:00.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты и размещения, руб:
|Даты
|2-местное
|1-местное
|Апрель
|13.04 – 17.04
|32900
|37900
|27.04 – 1.05
|32900
|37900
|Май
|11.05 – 15.05
|33900
|38900
|25.05 – 29.05
|33900
|38900
|Июнь
|8.06 – 12.06
|34900
|39900
|22.06 – 26.06
|34900
|39900
|Июль — август
|20.07 – 24.07
|36900
|41900
|17.08 – 21.08
|36900
|41900
|Сентябрь
|9.09 – 13.09
|36900
|41900
|16.09 – 20.09
|36900
|41900
|23.09 – 27.09
|35900
|40900
|Октябрь
|12.10 – 16.10
|34900
|39900
Скидки:
- для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%;
- для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
Гостиницы указаны ориентировочно. Возможна замена на аналогичные, конкретные отели будут известны за 7 дней до тура.
Варианты проживания
Отель «Феодосия» 3
Чистый, уютный отель с прекрасным расположением и комфортным отдыхом на берегу живописного Феодосийского залива.
В номере: две односпальные кровати, телевизор, кондиционер, цифровое телевидение, Wi-Fi, электронные замки, сейф, зеркало, шкаф для одежды, вешалки, чайник, косметические средства, полотенца, фен, туалет, душ.
Отель «Дива» 3
Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.
Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.
В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.
Отель «Алушта» 2
Имеет очень удобное расположение: 100 м от автовокзала, в 15 минутной доступности от Центральной Набережной. С парапета гостиничного холла открывается живописный и неповторимый вид на вечно зеленый и живописный пейзаж череды горных массивов Бабуган, Четыр-Даг и Демерджи, просторную и самую большую на Южном побережье Крыма долину и, конечно же, на море.
В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, утюг, фен, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, балкон.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах с удобствами
- Питание (4 завтрака, 1 обед)
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в музеи (пещера Таврида, Демерджи, Никитский сад, Воронцовский дворец, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю, Ялте)
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Питание (4 обеда и ужины)
- Дополнительные экскурсии: в картинную галерею И.К. Айвазовского, рекомендуем посещение с экскурсией: взрослые - 600 руб, дети - 350 рубв музей Александра Грина - от 250 рубв музей Марины и Анастасии Цветаевых - от 350 руб. морская прогулка вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам - от 1200 руб. морская прогулка по Севастопольской бухте - от 700 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?
Участие в туре возможно для детей от 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей) и взрослым до 80 лет.
Что еще нужно знать о туре?
- К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
- Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течение сезона (стоимость уточняется на месте).
- Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий и других обстоятельств.
- Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
- При бронировании необходимо обязательно сообщать данные для встречи (номер поезда, время прибытия и контактный телефон для связи).
- Рекомендуем выбирать время отъезда не ранее 18:00 и сообщать ваше время отъезда экскурсоводу.
- Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего количества услуг.
- Организатор не несет ответственность за погодные условия, очереди, пробки и ремонт на дорогах, изменения правил посещения достопримечательностей и проезда к ним, изменения стоимости входных билетов в музеи.
На чем будем передвигаться в туре?
Для группы 30-40 человек предоставляются автобусы Фоксбас или EOS. Для групп до 18 человек – Мерседес спринтер до 21 места.