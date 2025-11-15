Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
«За несколько дней вы побываете на самой северной точке озера, узнаете историю великой стройки века в музее БАМа, познакомитесь с духовными традициями региона на месте соединения 4 религий, увидите быт и ремёсла эвенков»
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
67 000 ₽ за человека
Знакомство с зимним или весенним Северобайкальском
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии»
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
46 500 ₽ за человека
Знакомство с летним или осенним Северобайкальском
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии»
1 июн в 10:00
4 июн в 10:00
53 000 ₽ за человека
