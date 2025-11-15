Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Северобайкальске, цены от 46 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 дней Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по... «За несколько дней вы побываете на самой северной точке озера, узнаете историю великой стройки века в музее БАМа, познакомитесь с духовными традициями региона на месте соединения 4 религий, увидите быт и ремёсла эвенков» 67 000 ₽ за человека 4 дня Знакомство с зимним или весенним Северобайкальском Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск «Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии» 46 500 ₽ за человека 4 дня Знакомство с летним или осенним Северобайкальском Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск «Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии» 53 000 ₽ за человека Все туры Северобайкальска

Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Обзорные»

Изучение достопримечательностей города Северобайкальска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Северобайкальске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025