Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
8 июн в 10:00
11 июн в 10:00
67 000 ₽ за человека
За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
6 июн в 10:00
13 июн в 10:00
42 300 ₽ за человека
Яхтенная регата по Байкалу: соревнования, отдых на берегу, Ольхон и Хужир
Принять участие в гонках, увидеть скалу Шаманку, исследовать Хужир и поучиться управлять яхтой
Начало: Северобайкальск, 10:00
27 июл в 10:00
120 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Групповые»
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