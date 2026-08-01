Гастрономические туры Северобайкальска

Найдено 5 туров в категории «Гастрономические» в Северобайкальске, цены от 42 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
На машине
3 дня
За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
«Устроим пикник на природе и разместимся в гостинице недалеко от Байкала»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
42 300 ₽ за человека
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
8 дней
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
109 700 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
5 дней
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
80 600 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
5 дней
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
69 600 ₽ за человека
Зимняя или весенняя мозаика Северобайкальска
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
8 дней
Зимняя или весенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Северобайкальск, Республика Бурятия
30 сен в 10:00
3 окт в 10:00
92 400 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Северобайкальске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска;
  2. Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска;
  3. Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие;
  4. Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие;
  5. Зимняя или весенняя мозаика Северобайкальска.
Сколько стоит тур в Северобайкальске в августе 2026
Сейчас в Северобайкальске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 авторских туров от 42 300 до 109 700.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Северобайкальска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026