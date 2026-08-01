За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
«Устроим пикник на природе и разместимся в гостинице недалеко от Байкала»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
42 300 ₽ за человека
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
109 700 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
80 600 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
69 600 ₽ за человека
Зимняя или весенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Северобайкальск, Республика Бурятия
30 сен в 10:00
3 окт в 10:00
92 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Гастрономические»
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- За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска;
- Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска;
- Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие;
- Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие;
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