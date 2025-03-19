Прогулка на снегоступах в Шерегеше

Зачем ехать в Шерегеш? Конечно, за уникальным снегом! Прогулка на снегоступах позволит вам насладиться зимней тайгой, где вы сможете «поплавать» в мягких сугробах и насладиться видом на горы. Гид расскажет
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальный снег
- 🏞️ Панорамные виды
- 🔥 Костёр в тайге
- 🗿 Скалы-останцы
- 🧭 Легенды Шории
Что можно увидеть
- Скалы-останцы
- Панорамные виды на горы
Описание экскурсии
- Мы посетим один из секретных спотов с шикарным панорамным видом на горы.
- Насладимся прогулкой по сказочной снежной тайге, а желающие смогут окунуться в море пушистого снега.
- Посмотрим на скалы-останцы, но это будут не Верблюды (хотя, если хотите, и туда можно прогуляться).
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 5-7 км. Есть подъёмы и спуски. Прогулка несложная, но если у вас есть ограничения по здоровью, обязательно сообщите.
- Программа подойдёт участникам с 16 лет. По договорённости вы можете взять с собой детей младшего возраста, если они будут готовы пройти весь маршрут.
- До места старта добираемся на легковом автомобиле (мы закажем такси).
- Вам понадобится тёплая одежда, удобная обувь и снегоступы (выдадим на месте). Ходить на снегоступах может каждый, это занятие не требует специальных навыков. Перед стартом мы проведём инструктаж.
- С вами пойду я или другой проводник-инструктор из нашей команды.
в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Мустаг»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Шерегеше
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Катя. Я инструктор-проводник по пешему туризму. В туризме я уже 20 лет! В 2014 году первый раз приехала в Шерегеш и влюбилась в Горную Шорию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Галина
19 мар 2025
Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший рассказчик, знающая и любящая свой край. Поднялись на гору Гранитка с потрясающим видом на окрестности Шерегеша. Рекомендую прогулку на снегоступах для тех, кто готов разбавить горнолыжку иными активностями и впечатлениями.
